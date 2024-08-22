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У Калінінградській області фіксується скорочення російських військ, - командувач ЗС Литви Вайкшнорас

армія рф окупанти

Через успішну операцію ЗСУ у Курській області спостерігається помітне скорочення російських сухопутних військ у Калінінградській області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив командувач литовськими Збройними силами Раймундас Вайкшнорас

"Щойно почалася війна в Україні, ми вже помітили, що з Калінінграда було перекинуто багато техніки…і частину особового складу. Тільки вони повернулися після ротації, і тепер видно, що йде достатнє скорочення, принаймні сухопутних військ", - сказав Вайкшнорас.

Однак, за його словами, розслаблятися не можна, оскільки Кремль продовжує спроби контролювати регіон Балтійського моря.

"Але не будемо обманювати себе, так звана система A2/AD, що прикриває з повітря, у них сильна. І нічого там не змінилося. Вони, як і раніше, намагаються контролювати Балтійське море, як і раніше, намагаються контролювати цей регіон, тому ми також повинні зберігати пильність і стежити за тим, що там відбувається", - підкреслив командувач.

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Автор: 

армія рф (17176) Калінінград (95) Литва (2377)


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Топ коментарі
+12
Ну так час повернути Кенігсберг до рідної країни. Право СССР на цю місцевість було на 50 років. В 1996 вже закінчилося. Але НАТО навіть, якщо не залишиться ні одного російсбкого воякитам, буде ссатися.
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22.08.2024 12:46
+9
то не гайте час, дурні
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22.08.2024 12:39
+7
апсолютно вірно !!! також настав час Молдові повернути так зване "пмр", Грузії так звані "апхазії" та "півд. осетію" ...
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22.08.2024 12:58
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то не гайте час, дурні
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22.08.2024 12:39 Відповісти
Ну так час повернути Кенігсберг до рідної країни. Право СССР на цю місцевість було на 50 років. В 1996 вже закінчилося. Але НАТО навіть, якщо не залишиться ні одного російсбкого воякитам, буде ссатися.
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22.08.2024 12:46 Відповісти
Скільки вам говорить: Ну почитайте ви "першоджерело" - щоб не писать дурниць! Нема ніякої "оренди"! Є АНЕКСІЯ Східної Прусії в інтересах Польщі та СРСР! Поляки навіть більшу територію собі забрали Населення німецького там НЕМАЄ зовсім Всі були виселені ще в перші післявоєнні роки! Мій старий там служив у 53-му Там жили тільки представники прибалтійських народів і потомки поселенців з ще дореволюційної Росії
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22.08.2024 12:55 Відповісти
апсолютно вірно !!! також настав час Молдові повернути так зване "пмр", Грузії так звані "апхазії" та "півд. осетію" ...
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22.08.2024 12:58 Відповісти
Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика) - автономна республіка у складі Української РСР. Проіснувала з 12 жовтня 1924 до 2 серпня 1940 року. Включала лівобережну частину ******** Молдови (Придністров'я) і частину ******** України.
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22.08.2024 13:12 Відповісти
Такі вони, Західні демократії, для них важливе життя кожної людини, і вони не будуть ними ризикувати заради територій, а ми ніби й говорили що Україна це Європа, але нам важливіші території а не люди
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22.08.2024 13:29 Відповісти
Я так розумію - кацапи перенесли "изменение линии границ" у Фінській затоці та на Куршській косі "на неапределённый срок"? Бо "изменялка" ослабла?
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22.08.2024 12:49 Відповісти
Московія так воює з НАТО, що відводить свої війська з усього кордону з цією страшною НАТОю
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22.08.2024 12:52 Відповісти
Да зачищайте вы уже тот гнидник посреди Европы. Пока куча говна посреди дома лежит ниокаком порядке и благополучии можно даже не мечтать
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22.08.2024 13:00 Відповісти
Це маніпуляція в тому розумінні,що невідомо чи зменшилось військ там через екурську операцію,чи через покровську.Бо відслідкувати переміщення військ складно.
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22.08.2024 13:06 Відповісти
Може пора отой анклав вичисти від москалів і повернути в ''рідні пенати''.
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22.08.2024 13:11 Відповісти
Її теж пора звільняти, хочаб добровольцями росіїї
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22.08.2024 14:08 Відповісти
 
 