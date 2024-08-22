В Калининградской области фиксируется сокращение российских войск, – командующий ВС Литвы Вайкшнорас

Из-за успешной операции ВСУ в Курской области наблюдается заметное сокращение российских сухопутных войск в Калининградской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил командующий литовскими Вооруженными силами Раймундас Вайкшнорас.

"Как только началась война в Украине, мы уже заметили, что из Калининграда было переброшено много техники... и часть личного состава. Только они вернулись после ротации, и теперь видно, что идет достаточное сокращение, по крайней мере, сухопутных войск", - сказал Вайкшнорас.

Однако, по его словам, нельзя расслабляться, поскольку Кремль продолжает попытки контролировать регион Балтийского моря.

"Но не будем обманывать себя, так называемая прикрывающая с воздуха система A2/AD у них сильная. И ничего там не изменилось. Они по-прежнему пытаются контролировать Балтийское море, по-прежнему пытаются контролировать этот регион, поэтому мы также должны сохранять бдительность и следить за происходящим там", - подчеркнул командующий.

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