РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10502 посетителя онлайн
Новости
1 956 12

В Калининградской области фиксируется сокращение российских войск, – командующий ВС Литвы Вайкшнорас

армія рф окупанти

Из-за успешной операции ВСУ в Курской области наблюдается заметное сокращение российских сухопутных войск в Калининградской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил командующий литовскими Вооруженными силами Раймундас Вайкшнорас.

"Как только началась война в Украине, мы уже заметили, что из Калининграда было переброшено много техники... и часть личного состава. Только они вернулись после ротации, и теперь видно, что идет достаточное сокращение, по крайней мере, сухопутных войск", - сказал Вайкшнорас.

Однако, по его словам, нельзя расслабляться, поскольку Кремль продолжает попытки контролировать регион Балтийского моря.

"Но не будем обманывать себя, так называемая прикрывающая с воздуха система A2/AD у них сильная. И ничего там не изменилось. Они по-прежнему пытаются контролировать Балтийское море, по-прежнему пытаются контролировать этот регион, поэтому мы также должны сохранять бдительность и следить за происходящим там", - подчеркнул командующий.

Также читайте: Литва начала строительство военной базы для немецких войск у границы с Беларусью

Автор: 

армия РФ (19026) Калининград (107) Литва (2443)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Ну так час повернути Кенігсберг до рідної країни. Право СССР на цю місцевість було на 50 років. В 1996 вже закінчилося. Але НАТО навіть, якщо не залишиться ні одного російсбкого воякитам, буде ссатися.
показать весь комментарий
22.08.2024 12:46
+9
то не гайте час, дурні
показать весь комментарий
22.08.2024 12:39
+7
апсолютно вірно !!! також настав час Молдові повернути так зване "пмр", Грузії так звані "апхазії" та "півд. осетію" ...
показать весь комментарий
22.08.2024 12:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
то не гайте час, дурні
показать весь комментарий
22.08.2024 12:39 Ответить
Ну так час повернути Кенігсберг до рідної країни. Право СССР на цю місцевість було на 50 років. В 1996 вже закінчилося. Але НАТО навіть, якщо не залишиться ні одного російсбкого воякитам, буде ссатися.
показать весь комментарий
22.08.2024 12:46 Ответить
Скільки вам говорить: Ну почитайте ви "першоджерело" - щоб не писать дурниць! Нема ніякої "оренди"! Є АНЕКСІЯ Східної Прусії в інтересах Польщі та СРСР! Поляки навіть більшу територію собі забрали Населення німецького там НЕМАЄ зовсім Всі були виселені ще в перші післявоєнні роки! Мій старий там служив у 53-му Там жили тільки представники прибалтійських народів і потомки поселенців з ще дореволюційної Росії
показать весь комментарий
22.08.2024 12:55 Ответить
апсолютно вірно !!! також настав час Молдові повернути так зване "пмр", Грузії так звані "апхазії" та "півд. осетію" ...
показать весь комментарий
22.08.2024 12:58 Ответить
Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика) - автономна республіка у складі Української РСР. Проіснувала з 12 жовтня 1924 до 2 серпня 1940 року. Включала лівобережну частину ******** Молдови (Придністров'я) і частину ******** України.
показать весь комментарий
22.08.2024 13:12 Ответить
Такі вони, Західні демократії, для них важливе життя кожної людини, і вони не будуть ними ризикувати заради територій, а ми ніби й говорили що Україна це Європа, але нам важливіші території а не люди
показать весь комментарий
22.08.2024 13:29 Ответить
Я так розумію - кацапи перенесли "изменение линии границ" у Фінській затоці та на Куршській косі "на неапределённый срок"? Бо "изменялка" ослабла?
показать весь комментарий
22.08.2024 12:49 Ответить
Московія так воює з НАТО, що відводить свої війська з усього кордону з цією страшною НАТОю
показать весь комментарий
22.08.2024 12:52 Ответить
Да зачищайте вы уже тот гнидник посреди Европы. Пока куча говна посреди дома лежит ниокаком порядке и благополучии можно даже не мечтать
показать весь комментарий
22.08.2024 13:00 Ответить
Це маніпуляція в тому розумінні,що невідомо чи зменшилось військ там через екурську операцію,чи через покровську.Бо відслідкувати переміщення військ складно.
показать весь комментарий
22.08.2024 13:06 Ответить
Може пора отой анклав вичисти від москалів і повернути в ''рідні пенати''.
показать весь комментарий
22.08.2024 13:11 Ответить
Її теж пора звільняти, хочаб добровольцями росіїї
показать весь комментарий
22.08.2024 14:08 Ответить
 
 