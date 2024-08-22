Мешканець Ізмаїлу намагався на акваскутері та в ластах перетнути кордон через Дунай, - ДПСУ
24-річний мешканець Ізмаїлу, закупивши спорядження в інтернет-магазині, намагався вплав перетнути кордон через Дунай. Прикордонникам свій намір він пояснив бажанням працевлаштуватися в Німеччині.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
До свого запливу місцевий житель, якому за день до цього виповнилося 24 роки, підготувався завчасно. Придбав собі через інтернет-магазини акваскутер, ласти, гідрокостюм та рятувальний жилет. Спорядження, з його слів, обійшлось у 40 тисяч гривень. Також подбав про те, у чому буде ходити після перетинання кордону. Тому поверх гідрокостюма він одягнув сорочку, шорти та сандалі", - йдеться в повідомленні.
Однак спроба подолання кордону у такий спосіб виявилась невдалою, пильні прикордонники побачили та на катері наздогнали плавця посеред Дунаю.
"Охоронцям кордону чоловік пояснив, що таким чином він намагався потрапити до румунського села Плауру, що напроти Ізмаїлу, а згодом до Німеччини, начебто, для подальшого працевлаштування", - додали прикордонники.
За спробу незаконного перетинання державного кордону України на порушника складений протокол про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону".
Нагадаємо, 27 липня прикордонники вже виявляли 34-річного чоловіка, який на акваскутері під водою намагався вплав дістатися Румуніїї.
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Нехай, бл, на ВПК працює. Бо напридумали, утримувати таких!
Не хоче/не може на передку - нехай шиє, прибирає, готує їдло.
Кого цей в ластах міг хотіти захищати ? Чи що він міг хотіти захищати ?
Лисого з Кварталу ?
А то я смотрел израильский танк стоит, рядом евреи курят, а в 100 метрах от них теротюги с ржавыми калашами ныкаются... Больше на сафари похоже.
Сравнил хер с пальцем...
Что лично тебе сейчас нравится в Украине, кроме природы ?
Правосудие, законность, патриотизм властей, личный пример властей в окопе, опросы населения, борьба с коррупцией, свобода слова, права человека ?
Что конкретно тебе нравится в Украине образца августа 2024 года ?
не все могут быть композиторами
не все могут быть военными.
Может лучше желающих быть военными набирать из желающих быть военными и стимулировать их желание ?
Серёгу Лещенко как-то же стимулируют миллионами быть членом наблюдателей ж/д ?
Коли совок вдерся до Чехословачини Румунія вирішила пограти в самостійність і на знак протесту зняла охорону на кордоні...що таки завдало клопопоту радянському союзу...Как же так грАніца нє на замкє...і понаставляли мін дротів, закрита зона 40км..що аж майже за 2 місяці родичі мали оформляти допуск в гості в той же Ізмаїл або Рені... а потім все посипалось...в 2005 я спокійно купався в Дунаї в жовтні...будо дуже тепло навіть каштан зацвів і квіти і плоди були одночасно і вода тепла була..
Явно чувак надихався його прикладом.
а чекати не довго
Зразу прочитав "на єкскаваторі і в ластах"...))