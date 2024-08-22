Мешканець Ізмаїлу намагався на акваскутері та в ластах перетнути кордон через Дунай, - ДПСУ

24-річний мешканець Ізмаїлу, закупивши спорядження в інтернет-магазині, намагався вплав перетнути кордон через Дунай. Прикордонникам свій намір він пояснив бажанням працевлаштуватися в Німеччині.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

До свого запливу місцевий житель, якому за день до цього виповнилося 24 роки, підготувався завчасно. Придбав собі через інтернет-магазини акваскутер, ласти, гідрокостюм та рятувальний жилет. Спорядження, з його слів, обійшлось у 40 тисяч гривень. Також подбав про те, у чому буде ходити після перетинання кордону. Тому поверх гідрокостюма він одягнув сорочку, шорти та сандалі", - йдеться в повідомленні.

Однак спроба подолання кордону у такий спосіб виявилась невдалою, пильні прикордонники побачили та на катері наздогнали плавця посеред Дунаю.

"Охоронцям кордону чоловік пояснив, що таким чином він намагався потрапити до румунського села Плауру, що напроти Ізмаїлу, а згодом до Німеччини, начебто, для подальшого працевлаштування", - додали прикордонники.

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За спробу незаконного перетинання державного кордону України на порушника складений протокол про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону".

Нагадаємо, 27 липня прикордонники вже виявляли 34-річного чоловіка, який на акваскутері під водою намагався вплав дістатися Румуніїї.