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Мешканець Ізмаїлу намагався на акваскутері та в ластах перетнути кордон через Дунай, - ДПСУ

Ухилянт хотів перетнути кордон на акваскутері та в ластах

24-річний мешканець Ізмаїлу, закупивши спорядження в інтернет-магазині, намагався вплав перетнути кордон через Дунай. Прикордонникам свій намір він пояснив бажанням працевлаштуватися в Німеччині.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

До свого запливу місцевий житель, якому за день до цього виповнилося 24 роки, підготувався завчасно. Придбав собі через інтернет-магазини акваскутер, ласти, гідрокостюм та рятувальний жилет. Спорядження, з його слів, обійшлось у 40 тисяч гривень. Також подбав про те, у чому буде ходити після перетинання кордону. Тому поверх гідрокостюма він одягнув сорочку, шорти та сандалі", - йдеться в повідомленні.

Однак спроба подолання кордону у такий спосіб виявилась невдалою, пильні прикордонники побачили та на катері наздогнали плавця посеред Дунаю.

"Охоронцям кордону чоловік пояснив, що таким чином він намагався потрапити до румунського села Плауру, що напроти Ізмаїлу, а згодом до Німеччини, начебто, для подальшого працевлаштування", - додали прикордонники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За період війни прикордонники викрили 515 організованих груп, які допомагали ухилянтам

За спробу незаконного перетинання державного кордону України на порушника складений протокол про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону".

Нагадаємо, 27 липня прикордонники вже виявляли 34-річного чоловіка, який на акваскутері під водою намагався вплав дістатися Румуніїї.

Автор: 

Держприкордонслужба (5922) Дунай (170) ухилянти (868)


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Топ коментарі
+12
Правильно, щоб ніхто з зеленого раю не вирвався!
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22.08.2024 15:08
+10
Та зробіть вже альтернативну службу для таких!

Нехай, бл, на ВПК працює. Бо напридумали, утримувати таких!

Не хоче/не може на передку - нехай шиє, прибирає, готує їдло.
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22.08.2024 14:53
+10
Також подбав про те, у чому буде ходити після перетинання кордону. Тому поверх гідрокостюма він одягнув сорочку, шорти та сандалі Джерело: А можна більше подробиць,про те,як він надів сандалі?Він їх поверх ластів натягнув,чи ласти поверх сандалів?
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22.08.2024 14:59
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Треба було йому ті ласти склеїти 😂
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22.08.2024 14:48 Відповісти
Та зробіть вже альтернативну службу для таких!

Нехай, бл, на ВПК працює. Бо напридумали, утримувати таких!

Не хоче/не може на передку - нехай шиє, прибирає, готує їдло.
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22.08.2024 14:53 Відповісти
Пізно, попереднім хлопцям як це пояснити. Тобто - якби ж було кому думати не сракою, то можливо і був би толк, а так...
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22.08.2024 15:11 Відповісти
якби таке було, то й не тікали б.
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22.08.2024 15:56 Відповісти
Я про це вже не раз казав! Невмотивований (з під палки) воїн, на передеу і нах...й не потрібен, ні командирам, ні побратимам! Хай копають окопи, розміновують, піклуютьця про поранених в госпіталях, та інше! Роботу для бздунів найти завжди можливо!
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22.08.2024 17:46 Відповісти
Також подбав про те, у чому буде ходити після перетинання кордону. Тому поверх гідрокостюма він одягнув сорочку, шорти та сандалі Джерело: А можна більше подробиць,про те,як він надів сандалі?Він їх поверх ластів натягнув,чи ласти поверх сандалів?
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22.08.2024 14:59 Відповісти
Чому не застрелили ПІДОРА ?!!!
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22.08.2024 15:01 Відповісти
ти будеш першим серед них
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22.08.2024 15:11 Відповісти
Ти теж з ізмаїла?!
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22.08.2024 15:18 Відповісти
а в Ізраілі кордони не закриті і люди їдуть туди, бо їм хоцця захищати таку країну.

Кого цей в ластах міг хотіти захищати ? Чи що він міг хотіти захищати ?

Лисого з Кварталу ?
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22.08.2024 15:31 Відповісти
Лисий з кварталу з самого початку вторгнення за бугром. Його захищає прокляте НАТО.
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22.08.2024 15:35 Відповісти
та тут він. Спокійно ходить, їздить, виступає, дає інтерв'ю і навіть не допускає думки, шо його не має захищати якийсь утопленик з Тиси.
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22.08.2024 15:37 Відповісти
Ну тоді приношу вибачення за наклеп на цього героїчного дядьку. Просто коли я останній раз про нього чув, то він "вєщал" з Польщі.
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22.08.2024 15:40 Відповісти
у нього спрощений виїзд. Він коли хоче, туди і їздить.
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22.08.2024 15:41 Відповісти
Кум боневтіка, як не як! Їм мобилізація та оборона країни і в куй не впиралася!
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22.08.2024 17:52 Відповісти
А в Израеле терорюги кроют по 10 000 арт снарядов на посадку? Летают на современных самолетах и закидывают КАБами? Балистикой бьют? Дронами ху*рят?

А то я смотрел израильский танк стоит, рядом евреи курят, а в 100 метрах от них теротюги с ржавыми калашами ныкаются... Больше на сафари похоже.
Сравнил хер с пальцем...
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22.08.2024 16:43 Відповісти
Израильтяне защищают ту страну, котораяим нравится.

Что лично тебе сейчас нравится в Украине, кроме природы ?

Правосудие, законность, патриотизм властей, личный пример властей в окопе, опросы населения, борьба с коррупцией, свобода слова, права человека ?

Что конкретно тебе нравится в Украине образца августа 2024 года ?
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22.08.2024 17:21 Відповісти
В израеле тоже политика очень натянутая, а у нас такую власть само население и выбрало, так кого теперь винить? Я за зеленого не голосовал, а почти все кто в Тысу прыгает или через Дунай х*ярит, то 100% виборець зелени. Они ж очень хотели "просто перестать стрелять" и "война закончилась уже давно у них в голове".
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22.08.2024 19:49 Відповісти
не все могут быть нейрохирургами

не все могут быть композиторами

не все могут быть военными.

Может лучше желающих быть военными набирать из желающих быть военными и стимулировать их желание ?

Серёгу Лещенко как-то же стимулируют миллионами быть членом наблюдателей ж/д ?
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22.08.2024 20:30 Відповісти
Одного зрозуміти не можу навіщо їм автомати? щоб наших людей вбивати? чому їм не видати звичайні електрошокери або травматичну зброю, але бойові навіщо???
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22.08.2024 15:24 Відповісти
Ну не треба так кардинально! В Україні, історично, з давніх давен, були козаки, і були гречкосії! Тил у війска завжди повинен бути!
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22.08.2024 17:49 Відповісти
обгрунтуй чому він ПІДОР?
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22.08.2024 19:30 Відповісти
Чому на кордоні не встановлені колючий дріт і кулеметчики на вишкі?
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22.08.2024 15:03 Відповісти
Правильно, щоб ніхто з зеленого раю не вирвався!
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22.08.2024 15:08 Відповісти
Є там таке на трасі Ізмаїл -Рені...правда погнили трохи і колючий дріт провис....
Коли совок вдерся до Чехословачини Румунія вирішила пограти в самостійність і на знак протесту зняла охорону на кордоні...що таки завдало клопопоту радянському союзу...Как же так грАніца нє на замкє...і понаставляли мін дротів, закрита зона 40км..що аж майже за 2 місяці родичі мали оформляти допуск в гості в той же Ізмаїл або Рені... а потім все посипалось...в 2005 я спокійно купався в Дунаї в жовтні...будо дуже тепло навіть каштан зацвів і квіти і плоди були одночасно і вода тепла була..
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22.08.2024 16:05 Відповісти
концтабір "Демократія"
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22.08.2024 15:22 Відповісти
Німеччина по канцтаборам,газовим камерам, крематоріям займає перше місце! Не віриш, сходи спитай!
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22.08.2024 15:36 Відповісти
Забув додати, з часів третього рейху!
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22.08.2024 15:39 Відповісти
Це ж було вже:



Явно чувак надихався його прикладом.
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22.08.2024 15:22 Відповісти
От цикаво, коли у Тисі, або Дунаю, виловлять першого хлопа якому вживили зябри коропа.
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22.08.2024 15:28 Відповісти
рівно тоді, як лікарі з ВЛК навчаться їх вживляти за 20 штук баксів.

а чекати не довго
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22.08.2024 15:34 Відповісти
Сцикопіхота не закінчується. Потрібен ти сцикло в Німеччині як зайцю тріпер.
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22.08.2024 15:32 Відповісти
по своїй нікчемній шкурі судиш ?
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22.08.2024 16:14 Відповісти
Що сцикопіхота, свербить нижче спини?
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23.08.2024 08:15 Відповісти
А ти там потрібен як корові сідло
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22.08.2024 16:26 Відповісти
Я потрібен, я на жаль для тебе сцикопіхота вшива. 25 років пропрацював в Німеччині лікарем і тепер маю вас просравших країну годувати? Та пішли ви лісом. Я кожен день бачу цю червономорду сволоту яка смокче німецьке пиво і не думає працювати. Гребую кожним українцем який втік від війни за кордон.
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23.08.2024 08:14 Відповісти
Блін...
Зразу прочитав "на єкскаваторі і в ластах"...))
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22.08.2024 17:23 Відповісти
 
 