Житель Измаила пытался на акваскутере и в ластах пересечь границу через Дунай, - ГПСУ
24-летний житель Измаила, закупив снаряжение в интернет-магазине, пытался вплавь пересечь границу через Дунай. Пограничникам свое намерение он объяснил желанием трудоустроиться в Германии.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
К своему заплыву местный житель, которому за день до этого исполнилось 24 года, подготовился раньше времени. Приобрел через интернет-магазины акваскутер, ласты, гидрокостюм и спасательный жилет. Снаряжение, по его словам, обошлось в 40 тысяч гривен. Также позаботился о том, в чем будет ходить после пересечения границы. Поэтому поверх гидрокостюма он надел рубашку, шорты и сандалии", - говорится в сообщении.
Однако попытка преодоления границы таким образом оказалась неудачной, бдительные пограничники увидели и на катере догнали пловца посреди Дуная.
"Охранникам границы мужчина объяснил, что таким образом он пытался попасть в румынское село Плаура, что напротив Измаила, а впоследствии в Германию, якобы, для дальнейшего трудоустройства", - добавили пограничники.
За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения границы".
Напомним, 27 июля пограничники уже обнаруживали 34-летнего мужчину, который на акваскутере под водой пытался вплавь добраться до Румынии.
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Нехай, бл, на ВПК працює. Бо напридумали, утримувати таких!
Не хоче/не може на передку - нехай шиє, прибирає, готує їдло.
Кого цей в ластах міг хотіти захищати ? Чи що він міг хотіти захищати ?
Лисого з Кварталу ?
А то я смотрел израильский танк стоит, рядом евреи курят, а в 100 метрах от них теротюги с ржавыми калашами ныкаются... Больше на сафари похоже.
Сравнил хер с пальцем...
Что лично тебе сейчас нравится в Украине, кроме природы ?
Правосудие, законность, патриотизм властей, личный пример властей в окопе, опросы населения, борьба с коррупцией, свобода слова, права человека ?
Что конкретно тебе нравится в Украине образца августа 2024 года ?
не все могут быть композиторами
не все могут быть военными.
Может лучше желающих быть военными набирать из желающих быть военными и стимулировать их желание ?
Серёгу Лещенко как-то же стимулируют миллионами быть членом наблюдателей ж/д ?
Коли совок вдерся до Чехословачини Румунія вирішила пограти в самостійність і на знак протесту зняла охорону на кордоні...що таки завдало клопопоту радянському союзу...Как же так грАніца нє на замкє...і понаставляли мін дротів, закрита зона 40км..що аж майже за 2 місяці родичі мали оформляти допуск в гості в той же Ізмаїл або Рені... а потім все посипалось...в 2005 я спокійно купався в Дунаї в жовтні...будо дуже тепло навіть каштан зацвів і квіти і плоди були одночасно і вода тепла була..
Явно чувак надихався його прикладом.
а чекати не довго
Зразу прочитав "на єкскаваторі і в ластах"...))