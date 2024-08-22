Житель Измаила пытался на акваскутере и в ластах пересечь границу через Дунай, - ГПСУ

24-летний житель Измаила, закупив снаряжение в интернет-магазине, пытался вплавь пересечь границу через Дунай. Пограничникам свое намерение он объяснил желанием трудоустроиться в Германии.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

К своему заплыву местный житель, которому за день до этого исполнилось 24 года, подготовился раньше времени. Приобрел через интернет-магазины акваскутер, ласты, гидрокостюм и спасательный жилет. Снаряжение, по его словам, обошлось в 40 тысяч гривен. Также позаботился о том, в чем будет ходить после пересечения границы. Поэтому поверх гидрокостюма он надел рубашку, шорты и сандалии", - говорится в сообщении.

Однако попытка преодоления границы таким образом оказалась неудачной, бдительные пограничники увидели и на катере догнали пловца посреди Дуная.

"Охранникам границы мужчина объяснил, что таким образом он пытался попасть в румынское село Плаура, что напротив Измаила, а впоследствии в Германию, якобы, для дальнейшего трудоустройства", - добавили пограничники.

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За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения границы".

Напомним, 27 июля пограничники уже обнаруживали 34-летнего мужчину, который на акваскутере под водой пытался вплавь добраться до Румынии.