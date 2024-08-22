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Житель Измаила пытался на акваскутере и в ластах пересечь границу через Дунай, - ГПСУ

Ухилянт хотів перетнути кордон на акваскутері та в ластах

24-летний житель Измаила, закупив снаряжение в интернет-магазине, пытался вплавь пересечь границу через Дунай. Пограничникам свое намерение он объяснил желанием трудоустроиться в Германии.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

К своему заплыву местный житель, которому за день до этого исполнилось 24 года, подготовился раньше времени. Приобрел через интернет-магазины акваскутер, ласты, гидрокостюм и спасательный жилет. Снаряжение, по его словам, обошлось в 40 тысяч гривен. Также позаботился о том, в чем будет ходить после пересечения границы. Поэтому поверх гидрокостюма он надел рубашку, шорты и сандалии", - говорится в сообщении.

Однако попытка преодоления границы таким образом оказалась неудачной, бдительные пограничники увидели и на катере догнали пловца посреди Дуная.

"Охранникам границы мужчина объяснил, что таким образом он пытался попасть в румынское село Плаура, что напротив Измаила, а впоследствии в Германию, якобы, для дальнейшего трудоустройства", - добавили пограничники.

Читайте: За период войны пограничники раскрыли 515 организованных групп, помогавших уклонистам

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения границы".

Напомним, 27 июля пограничники уже обнаруживали 34-летнего мужчину, который на акваскутере под водой пытался вплавь добраться до Румынии.

Автор: 

Госпогранслужба (6369) Дунай (92) уклонисты (801)


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Топ комментарии
+12
Правильно, щоб ніхто з зеленого раю не вирвався!
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22.08.2024 15:08
+10
Та зробіть вже альтернативну службу для таких!

Нехай, бл, на ВПК працює. Бо напридумали, утримувати таких!

Не хоче/не може на передку - нехай шиє, прибирає, готує їдло.
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22.08.2024 14:53
+10
Також подбав про те, у чому буде ходити після перетинання кордону. Тому поверх гідрокостюма він одягнув сорочку, шорти та сандалі Джерело: А можна більше подробиць,про те,як він надів сандалі?Він їх поверх ластів натягнув,чи ласти поверх сандалів?
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22.08.2024 14:59
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Правила форума Совет форумчан
Треба було йому ті ласти склеїти 😂
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22.08.2024 14:48 Ответить
Та зробіть вже альтернативну службу для таких!

Нехай, бл, на ВПК працює. Бо напридумали, утримувати таких!

Не хоче/не може на передку - нехай шиє, прибирає, готує їдло.
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22.08.2024 14:53 Ответить
Пізно, попереднім хлопцям як це пояснити. Тобто - якби ж було кому думати не сракою, то можливо і був би толк, а так...
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22.08.2024 15:11 Ответить
якби таке було, то й не тікали б.
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22.08.2024 15:56 Ответить
Я про це вже не раз казав! Невмотивований (з під палки) воїн, на передеу і нах...й не потрібен, ні командирам, ні побратимам! Хай копають окопи, розміновують, піклуютьця про поранених в госпіталях, та інше! Роботу для бздунів найти завжди можливо!
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22.08.2024 17:46 Ответить
Також подбав про те, у чому буде ходити після перетинання кордону. Тому поверх гідрокостюма він одягнув сорочку, шорти та сандалі Джерело: А можна більше подробиць,про те,як він надів сандалі?Він їх поверх ластів натягнув,чи ласти поверх сандалів?
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22.08.2024 14:59 Ответить
Чому не застрелили ПІДОРА ?!!!
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22.08.2024 15:01 Ответить
ти будеш першим серед них
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22.08.2024 15:11 Ответить
Ти теж з ізмаїла?!
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22.08.2024 15:18 Ответить
а в Ізраілі кордони не закриті і люди їдуть туди, бо їм хоцця захищати таку країну.

Кого цей в ластах міг хотіти захищати ? Чи що він міг хотіти захищати ?

Лисого з Кварталу ?
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22.08.2024 15:31 Ответить
Лисий з кварталу з самого початку вторгнення за бугром. Його захищає прокляте НАТО.
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22.08.2024 15:35 Ответить
та тут він. Спокійно ходить, їздить, виступає, дає інтерв'ю і навіть не допускає думки, шо його не має захищати якийсь утопленик з Тиси.
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22.08.2024 15:37 Ответить
Ну тоді приношу вибачення за наклеп на цього героїчного дядьку. Просто коли я останній раз про нього чув, то він "вєщал" з Польщі.
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22.08.2024 15:40 Ответить
у нього спрощений виїзд. Він коли хоче, туди і їздить.
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22.08.2024 15:41 Ответить
Кум боневтіка, як не як! Їм мобилізація та оборона країни і в куй не впиралася!
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22.08.2024 17:52 Ответить
А в Израеле терорюги кроют по 10 000 арт снарядов на посадку? Летают на современных самолетах и закидывают КАБами? Балистикой бьют? Дронами ху*рят?

А то я смотрел израильский танк стоит, рядом евреи курят, а в 100 метрах от них теротюги с ржавыми калашами ныкаются... Больше на сафари похоже.
Сравнил хер с пальцем...
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22.08.2024 16:43 Ответить
Израильтяне защищают ту страну, котораяим нравится.

Что лично тебе сейчас нравится в Украине, кроме природы ?

Правосудие, законность, патриотизм властей, личный пример властей в окопе, опросы населения, борьба с коррупцией, свобода слова, права человека ?

Что конкретно тебе нравится в Украине образца августа 2024 года ?
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22.08.2024 17:21 Ответить
В израеле тоже политика очень натянутая, а у нас такую власть само население и выбрало, так кого теперь винить? Я за зеленого не голосовал, а почти все кто в Тысу прыгает или через Дунай х*ярит, то 100% виборець зелени. Они ж очень хотели "просто перестать стрелять" и "война закончилась уже давно у них в голове".
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22.08.2024 19:49 Ответить
не все могут быть нейрохирургами

не все могут быть композиторами

не все могут быть военными.

Может лучше желающих быть военными набирать из желающих быть военными и стимулировать их желание ?

Серёгу Лещенко как-то же стимулируют миллионами быть членом наблюдателей ж/д ?
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22.08.2024 20:30 Ответить
Одного зрозуміти не можу навіщо їм автомати? щоб наших людей вбивати? чому їм не видати звичайні електрошокери або травматичну зброю, але бойові навіщо???
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22.08.2024 15:24 Ответить
Ну не треба так кардинально! В Україні, історично, з давніх давен, були козаки, і були гречкосії! Тил у війска завжди повинен бути!
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22.08.2024 17:49 Ответить
обгрунтуй чому він ПІДОР?
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22.08.2024 19:30 Ответить
Чому на кордоні не встановлені колючий дріт і кулеметчики на вишкі?
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22.08.2024 15:03 Ответить
Правильно, щоб ніхто з зеленого раю не вирвався!
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22.08.2024 15:08 Ответить
Є там таке на трасі Ізмаїл -Рені...правда погнили трохи і колючий дріт провис....
Коли совок вдерся до Чехословачини Румунія вирішила пограти в самостійність і на знак протесту зняла охорону на кордоні...що таки завдало клопопоту радянському союзу...Как же так грАніца нє на замкє...і понаставляли мін дротів, закрита зона 40км..що аж майже за 2 місяці родичі мали оформляти допуск в гості в той же Ізмаїл або Рені... а потім все посипалось...в 2005 я спокійно купався в Дунаї в жовтні...будо дуже тепло навіть каштан зацвів і квіти і плоди були одночасно і вода тепла була..
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22.08.2024 16:05 Ответить
концтабір "Демократія"
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22.08.2024 15:22 Ответить
Німеччина по канцтаборам,газовим камерам, крематоріям займає перше місце! Не віриш, сходи спитай!
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22.08.2024 15:36 Ответить
Забув додати, з часів третього рейху!
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22.08.2024 15:39 Ответить
Це ж було вже:



Явно чувак надихався його прикладом.
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22.08.2024 15:22 Ответить
От цикаво, коли у Тисі, або Дунаю, виловлять першого хлопа якому вживили зябри коропа.
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22.08.2024 15:28 Ответить
рівно тоді, як лікарі з ВЛК навчаться їх вживляти за 20 штук баксів.

а чекати не довго
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22.08.2024 15:34 Ответить
Сцикопіхота не закінчується. Потрібен ти сцикло в Німеччині як зайцю тріпер.
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22.08.2024 15:32 Ответить
по своїй нікчемній шкурі судиш ?
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22.08.2024 16:14 Ответить
Що сцикопіхота, свербить нижче спини?
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23.08.2024 08:15 Ответить
А ти там потрібен як корові сідло
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22.08.2024 16:26 Ответить
Я потрібен, я на жаль для тебе сцикопіхота вшива. 25 років пропрацював в Німеччині лікарем і тепер маю вас просравших країну годувати? Та пішли ви лісом. Я кожен день бачу цю червономорду сволоту яка смокче німецьке пиво і не думає працювати. Гребую кожним українцем який втік від війни за кордон.
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23.08.2024 08:14 Ответить
Блін...
Зразу прочитав "на єкскаваторі і в ластах"...))
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22.08.2024 17:23 Ответить
 
 