Мер Ромен Стогній отримав підозру за побиття секретаря міськради

Голова Роменської міської ради Олег Стогній 22 грудня 2023 року побив секретаря міськради, депутата В’ячеслава Губаря. 22 серпня правоохоронці оголосили йому підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прокуратури Сумської області.

Зазначається, що виконувач обов’язків керівника Сумської обласної прокуратури Олександр Коршун 22 серпня 2024 року повідомив про підозру очільнику однієї з територіальних громад Сумської області за фактом вчинення насильства щодо службової особи (ч. 2 ст. 350 КК України).

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"22 грудня 2023 року на робочому місці під час суперечки, пов’язаної зі службовою діяльністю, очільник громади декілька разів ударив секретаря ради. Відповідно до висновку експертизи потерпілому спричинені легкі тілесні ушкодження", - ідеться в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Роменського райвідділу поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом Роменської окружної прокуратури.