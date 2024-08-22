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Новини
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Мер Ромен Стогній отримав підозру за побиття секретаря міськради

Мер Ромнів отримав підозру

Голова Роменської міської ради Олег Стогній 22 грудня 2023 року побив секретаря міськради, депутата В’ячеслава Губаря. 22 серпня правоохоронці оголосили йому підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прокуратури Сумської області.

Зазначається, що виконувач обов’язків керівника Сумської обласної прокуратури Олександр Коршун 22 серпня 2024 року повідомив про підозру очільнику однієї з територіальних громад Сумської області за фактом вчинення насильства щодо службової особи (ч. 2 ст. 350 КК України).

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"22 грудня 2023 року на робочому місці під час суперечки, пов’язаної зі службовою діяльністю, очільник громади декілька разів ударив секретаря ради. Відповідно до висновку експертизи потерпілому спричинені легкі тілесні ушкодження", - ідеться в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Роменського райвідділу поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом Роменської окружної прокуратури.

Автор: 

бійка (735) мер (506) Сумська область (3534) підозра (756)


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Топ коментарі
+6
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22.08.2024 18:52
+6
Майже рік прокуратура день в день передивлялась відео. Блискавична реакція.
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22.08.2024 18:54
+3
Шо - "прикарманив" частину "мзди"?
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22.08.2024 19:01
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22.08.2024 18:52 Відповісти
Майже рік прокуратура день в день передивлялась відео. Блискавична реакція.
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22.08.2024 18:54 Відповісти
Якби він його вбив, це було б ще більш підозріло!
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22.08.2024 18:56 Відповісти
Сумська область...Ьфронт. І чим зайняті "правоохоронці"? - щурячими розборками між чиновниками... СКБЛПЗЦНАХ...
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22.08.2024 19:01 Відповісти
Шо - "прикарманив" частину "мзди"?
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22.08.2024 19:01 Відповісти
не частину! Все!
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22.08.2024 20:00 Відповісти
Заважав деркачівському ********(меру) розпилювать.
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22.08.2024 22:16 Відповісти
Неподілився курва.
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22.08.2024 19:30 Відповісти
Вибачте а Ви єліта?
Так бл#дь "Єліта" а х7лі..... не віриш? Ща по є#алу дам побачиш. 🤣🤣🤣
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22.08.2024 19:33 Відповісти
Мер деркачівський ********,головний мусор донецький,тому так довго і мурилижили.А ще у мера був конфлікт із "зеленим"головою ВА і схоже "зелені" вжарили деркачівся. ))
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22.08.2024 22:24 Відповісти
 
 