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Новости
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Мэр Ромнов Стогний получил подозрение за избиение секретаря горсовета

Мер Ромнів отримав підозру

Глава Роменского городского совета Олег Стогний 22 декабря 2023 г. избил секретаря горсовета, депутата Вячеслава Губаря. 22 августа правоохранители объявили ему подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прокуратуры Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что исполняющий обязанности руководителя Сумской областной прокуратуры Александр Коршун 22 августа 2024 сообщил о подозрении главе одной из территориальных громад Сумской области по факту совершения насилия в отношении должностного лица (ч. 2 ст. 350 УК Украины).

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"22 декабря 2023 года на рабочем месте во время спора, связанного со служебной деятельностью, глава громады несколько раз ударил секретаря совета. Согласно заключению экспертизы, потерпевшему нанесены легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование производится следователями Роменского райотдела полиции ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством Роменской окружной прокуратуры.

Автор: 

драка (2016) мэр (1648) Сумская область (2988) подозрение (481)


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Топ комментарии
+6
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22.08.2024 18:52
+6
Майже рік прокуратура день в день передивлялась відео. Блискавична реакція.
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22.08.2024 18:54
+3
Шо - "прикарманив" частину "мзди"?
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22.08.2024 19:01
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22.08.2024 18:52 Ответить
Майже рік прокуратура день в день передивлялась відео. Блискавична реакція.
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22.08.2024 18:54 Ответить
Якби він його вбив, це було б ще більш підозріло!
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22.08.2024 18:56 Ответить
Сумська область...Ьфронт. І чим зайняті "правоохоронці"? - щурячими розборками між чиновниками... СКБЛПЗЦНАХ...
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22.08.2024 19:01 Ответить
Шо - "прикарманив" частину "мзди"?
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22.08.2024 19:01 Ответить
не частину! Все!
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22.08.2024 20:00 Ответить
Заважав деркачівському ********(меру) розпилювать.
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22.08.2024 22:16 Ответить
Неподілився курва.
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22.08.2024 19:30 Ответить
Вибачте а Ви єліта?
Так бл#дь "Єліта" а х7лі..... не віриш? Ща по є#алу дам побачиш. 🤣🤣🤣
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22.08.2024 19:33 Ответить
Мер деркачівський ********,головний мусор донецький,тому так довго і мурилижили.А ще у мера був конфлікт із "зеленим"головою ВА і схоже "зелені" вжарили деркачівся. ))
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22.08.2024 22:24 Ответить
 
 