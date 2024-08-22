Мэр Ромнов Стогний получил подозрение за избиение секретаря горсовета

Глава Роменского городского совета Олег Стогний 22 декабря 2023 г. избил секретаря горсовета, депутата Вячеслава Губаря. 22 августа правоохранители объявили ему подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прокуратуры Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что исполняющий обязанности руководителя Сумской областной прокуратуры Александр Коршун 22 августа 2024 сообщил о подозрении главе одной из территориальных громад Сумской области по факту совершения насилия в отношении должностного лица (ч. 2 ст. 350 УК Украины).

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"22 декабря 2023 года на рабочем месте во время спора, связанного со служебной деятельностью, глава громады несколько раз ударил секретаря совета. Согласно заключению экспертизы, потерпевшему нанесены легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование производится следователями Роменского райотдела полиции ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством Роменской окружной прокуратуры.