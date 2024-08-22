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Внаслідок російських обстрілів на Нікопольщині постраждала жінка та пошкоджено приватні будинки. ФОТОрепортаж

Протягом 22 серпня російські війська обстріляли Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську, Мирівську громади Дніпропетровщини.  Постраждала 81-річна жінка, пошкоджені 4 приватні будинки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Нікопольщина потерпала від ударів ворожої артилерії і дронів-камікадзе. Агресор атакував Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську, Мирівську громади", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, постраждала 81-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.

Також пошкоджені 4 приватні будинки, п’ятиповерхівка, лінії електропередач. Сталися дві пожежі, які рятувальники вгамували.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок російських обстрілів на Нікопольщині пошкоджено інфраструктуру та приватні будинки. ФОТОрепортаж

Обстріл Дніпропетровщини 22 серпня
Обстріл Дніпропетровщини 22 серпня
Обстріл Дніпропетровщини 22 серпня
Обстріл Дніпропетровщини 22 серпня
Обстріл Дніпропетровщини 22 серпня
Обстріл Дніпропетровщини 22 серпня

Автор: 

обстріл (28183) Нікополь (1170) Дніпропетровська область (3613)


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