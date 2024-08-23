Міноборони має пояснити ТЦК, що знімати водіїв із рейсових автобусів неприпустимо, - Шмигаль

Прем'єр Денис Шмигаль звернеться до Міноборони із проханням роз'яснити ТЦК та СП неприпустимість зняття водіїв із рейсових автобусів.

Про це він заявив на годині запитань до уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтефракс-Україна.

"Коли знімають ТЦК водіїв із бусів. Також неприпустима ситуація, коли їде просто рейсовий автобус і водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі ситуації не повторювалися", - сказав глава уряду.

Читайте: Розслідується понад 400 кримінальних проваджень за фактами зловживань посадовців ТЦК під час мобілізації, - ДБР