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Міноборони має пояснити ТЦК, що знімати водіїв із рейсових автобусів неприпустимо, - Шмигаль
Прем'єр Денис Шмигаль звернеться до Міноборони із проханням роз'яснити ТЦК та СП неприпустимість зняття водіїв із рейсових автобусів.
Про це він заявив на годині запитань до уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтефракс-Україна.
"Коли знімають ТЦК водіїв із бусів. Також неприпустима ситуація, коли їде просто рейсовий автобус і водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі ситуації не повторювалися", - сказав глава уряду.
Топ коментарі
+27 vitaliymkua
показати весь коментар23.08.2024 13:01
+16 Валерій Кваша
показати весь коментар23.08.2024 13:20
+13 Владимир Одесса #571719
показати весь коментар23.08.2024 13:09
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А щодо броні то багато компаній не мають, там потрібно постійно поновлювати документи і тільки 50% працівників у більшості тільки звязок і інтернет 100%... В моєму місті до прикладу Водоканал не встигли надати всі документи і поки не мають броні
Здається, таким водіям зненацька опинитися в ТЦК краще, ніж на травматологічному стаціонарі.
що нехароші вчинки - це нехарашо!
А ТаЦаКи усвідомлять, виправляться і більше ніколи-ніколи не будуть так чинити!
Місцева влада дає розпорядження працівникам райвідділів поліції забезпечить перевірку документів та (за необхідності) доставку військовозобов"язаних до ТЦК Вони стають військовослужбовцями? Ні! Вони просто виконують розпорядження місцевої влади про надання допомоги ТЦК
Місцева влада виділяє транспорт і пальне для роботи ТЦК Вона ж надає електроенергію воду та інші комунальні послуги пов"язані з діяльністю ТЦК І лише результат цієї діяльності потім втілюється в мобілізацію
І не думай - що я військових в ТЦК таким чином захищаю Просто ще в 2014-му мені запропонували посаду юрисконсульта військкомату - тому я готувався і "проштудіював законодавство Правда - не вийшло - через кілька днів травмувався і довго лікувався А потім все пішло по-іншому!
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Та "Також неприпустима ситуація, коли їде просто рейсовий автобус і водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі ситуації не повторювалися", - сказав глава уряду.
Якось це не сумісно зі ст.19 Конституції України
Show must go on...
Типа оно раньше не знало и не видело...