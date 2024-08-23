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Міноборони має пояснити ТЦК, що знімати водіїв із рейсових автобусів неприпустимо, - Шмигаль

Шмигаль просить Міноборони пояснити ТЦК, що забирати водіїв рейсових автобусів не можна

Прем'єр Денис Шмигаль звернеться до Міноборони із проханням роз'яснити ТЦК та СП неприпустимість зняття водіїв із рейсових автобусів.

Про це він заявив на годині запитань до уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтефракс-Україна.

"Коли знімають ТЦК водіїв із бусів. Також неприпустима ситуація, коли їде просто рейсовий автобус і водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі ситуації не повторювалися", - сказав глава уряду.

Читайте: Розслідується понад 400 кримінальних проваджень за фактами зловживань посадовців ТЦК під час мобілізації, - ДБР

Автор: 

мобілізація (3020) Денис Шмигаль (4546) ТЦК та СП (559)


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Топ коментарі
+27
А я думав що ці всі відео із затриманням водіїв то кацапське ІПСО.
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23.08.2024 13:01
+16
А з інших машин можна забирати? А бити людей доводячи до смерті (і це безнаказано) теж можна??!!. Може оте тцк пора загнати в законні рамки! Або розігнати як злочинну організацію!
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23.08.2024 13:20
+13
А в усіх інших випадках тцк дозволяється та рекомендується займатися беспределом на вулицях, тортурами та корупцією як і раніше!
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23.08.2024 13:09
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А я думав що ці всі відео із затриманням водіїв то кацапське ІПСО.
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23.08.2024 13:01 Відповісти
Так щас вроде как у всех кто ходит посреди дня по улицам есть бронь. Только или ленивый или очень бедный не смог получить бронь. Даже строители, которые 2+2 не могут посчитать, уже официально учатся в ВУЗах и имеют бронь. Цена вопроса $5000.
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23.08.2024 13:04 Відповісти
Де таке
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23.08.2024 13:08 Відповісти
60% жителей Украины уже имеют ВО, поэтому вуз не всем прокатит.
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23.08.2024 13:55 Відповісти
И мои знакомые айтишники ныкаются по домам. Вроде и деньги есть и умные.
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23.08.2024 13:56 Відповісти
Якщо вони не мали вищої освіти а тепер поступили то в них послідовна освіта і вони мають відсрочку а не бронь....

А щодо броні то багато компаній не мають, там потрібно постійно поновлювати документи і тільки 50% працівників у більшості тільки звязок і інтернет 100%... В моєму місті до прикладу Водоканал не встигли надати всі документи і поки не мають броні
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23.08.2024 15:28 Відповісти
Взірець керівника.Нехай міноборони скаже ТЦК,шо це не гарно.Просто наказати не можна,бо це є відповідальність.
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23.08.2024 13:05 Відповісти
Міноборони повинно пояснити.....в армії....пояснити....дається наказ, який повинен бути виконаний, але ТЦК несе золоті яйця і МО з ГШ спілкуються з ТЦК пошепкі і з великою повагою...
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23.08.2024 13:47 Відповісти
Особливо ТЦК та ветеранам з УБД не можна чіпати водіїв маршруток, коли ті розмовляють російською, називають гривні рублями, відмовляють ветеранам в пільговому проїзді по місту та дозволяють собі фрази накшталт "я вас туда нє посилал".

Здається, таким водіям зненацька опинитися в ТЦК краще, ніж на травматологічному стаціонарі.
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23.08.2024 13:06 Відповісти
здається ти не усвідомив головне... що той водій везе людей які працюють, донатять, допомагають...а зняття з рейсу це саботаж...різницю усвідомлюєш? З РЕЙСУ- чи НІ!
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23.08.2024 13:11 Відповісти
Нічого страшного. Пересядуть на іншу маршрутку.
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23.08.2024 13:15 Відповісти
Ви дійсно нічого не усвідомили. Людина на роботі. Авто - це майно або водія, якщо сам на себе працює, або майно власника. Хто буде здійснювати охорону майна? Хто буде сплачувати штрафи, неустойку? Це все одне, що ви прийшли на роботу, вас звідти викрали, а у вас дома хвора лежача людина та домашні тварини
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23.08.2024 13:48 Відповісти
На міжміських рейсах? Де сядуть на інший автобус? Посеред траси? Аби щось ляпнути псевдо патріотичне.
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23.08.2024 14:00 Відповісти
Що ти верзеш , придурок ?
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23.08.2024 14:31 Відповісти
Він частково правий,мій син приїхав з нуля, йому 20років пішов добровільно, отримав УБД йому водій заявляє, я тебе не повезу по УБД бо воно не справжнє ти сильно молодий. Я вважаю що водіям маршруток треба дати можливість подивитись як і де заробляють УБД щоб трошки більше поваги виявляли до людей завдяки яким вони зарплату отримують гривнями, а не рублями
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25.08.2024 13:06 Відповісти
небуває часткової правди...якщо той водій підар та сєпар нічого йому не доведеш, а якщо їде маршрутка з людьми, то хіба норм їх( як і твого сина, до речі) в лайно макати. Завжди..завжди є можливість взяти чи перевірити того водія в кінці рейсу....все інше емоції
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25.08.2024 20:21 Відповісти
оуоуоу...які понти! Ліва рука каже правій що треба робити
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23.08.2024 13:09 Відповісти
А в усіх інших випадках тцк дозволяється та рекомендується займатися беспределом на вулицях, тортурами та корупцією як і раніше!
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23.08.2024 13:09 Відповісти
Капець, операторів АЕС ще не забирають з чергування
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23.08.2024 13:14 Відповісти
А з інших машин можна забирати? А бити людей доводячи до смерті (і це безнаказано) теж можна??!!. Може оте тцк пора загнати в законні рамки! Або розігнати як злочинну організацію!
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23.08.2024 13:20 Відповісти
Це єдине порушення героїв ТЦК, яке Шмигаль (назвати його паном - забагато честі!) розгледів з свого кабінету?
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23.08.2024 13:28 Відповісти
Схоже, що у Шмигаля або його родичів є фірма, яка займається пасажирськими перевезеннями...
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23.08.2024 13:44 Відповісти
Я понял, что ТЦК Минобороны не подчиняются. Это самостоятельное воинское образование и как показывает последняя уголовная практика - на полном хозрасчете. Им многим и зарплата не нужна - должность "хлебная" нужна.
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23.08.2024 13:46 Відповісти
Може виявитися, що офіційно влаштованих водіїв у нас вдесятеро менше ніж автобусів. І для Тцк, шо він водій, що пасажир за кермом, папірця нема -просим до шалашу... Тому певно і заява від Шмигаля, законом тут не пахне. Про таксістів мовчу, про них ще Колчак сказав.
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23.08.2024 13:47 Відповісти
Ніколи ще не чув, щоб ТЦК питало, офіційно влаштований водій, чи ні. Тягнуть всіх підряд, якщо їм це вдається.
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23.08.2024 13:59 Відповісти
Міноборони має пояснити ТЦК
що нехароші вчинки - це нехарашо!
А ТаЦаКи усвідомлять, виправляться і більше ніколи-ніколи не будуть так чинити!
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23.08.2024 14:10 Відповісти
Шмигаль! А ти не забувся - що ти не "х*й з бугра" - а прем"єр-міністр? І Міністр оборони - лише "член твого кабінету"? Тобто в якомусь ступені - твій підлеглий? От і розпорядися! Бо ТЦК - це структура яка діє не в армії - а скоріше с сфері місцевих органів влади!
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23.08.2024 14:25 Відповісти
Ні вони повністю підпорядковані Генштабу це легко побачити на тому хто проводить там перевірки і хто наказом знімав керівників
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23.08.2024 15:30 Відповісти
Я знаю! Але роботу ТЦК забезпечують місцеві органи влади (включаючи й поліцію) А у ВЛК діють місцеві лікарі з цивільної сфери Тобто приводи і організацію призиву покладено на місцеві органи влади А військові тільки реалізують результат їх діяльності - мобілізують військовозобов"язаних що придатні за станом здоров"я та направляють у підготовчі центри
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23.08.2024 15:38 Відповісти
Не знаю де як у нас лікарі з обласної і вони місцевим ніяк не підпорядковані, а враховуючи що є багато кейсів що на них кричать воєнкоми то мабуть вони всетаки підпорядковані їм
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23.08.2024 15:50 Відповісти
Місцева влада дає розпорядження обл(рай)здороввідділам - відрядить лікарів для роботи в ВЛК Вони стають військовослужбовцями? НІ! Вони просто тимчасово відряджені
Місцева влада дає розпорядження працівникам райвідділів поліції забезпечить перевірку документів та (за необхідності) доставку військовозобов"язаних до ТЦК Вони стають військовослужбовцями? Ні! Вони просто виконують розпорядження місцевої влади про надання допомоги ТЦК
Місцева влада виділяє транспорт і пальне для роботи ТЦК Вона ж надає електроенергію воду та інші комунальні послуги пов"язані з діяльністю ТЦК І лише результат цієї діяльності потім втілюється в мобілізацію
І не думай - що я військових в ТЦК таким чином захищаю Просто ще в 2014-му мені запропонували посаду юрисконсульта військкомату - тому я готувався і "проштудіював законодавство Правда - не вийшло - через кілька днів травмувався і довго лікувався А потім все пішло по-іншому!
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23.08.2024 16:10 Відповісти
В 2014 було трохи по іншому в 21-22 році багато чого змінилось
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23.08.2024 18:36 Відповісти
Основа залишилася та сама
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23.08.2024 19:47 Відповісти
Головне в торті начинка а не основа
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23.08.2024 20:16 Відповісти
Це вже починається "тріпологія" Підтримувать не бажаю
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23.08.2024 20:18 Відповісти
Чмыгаль ,а точно тебе разрешили говорить?
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23.08.2024 14:26 Відповісти
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23.08.2024 14:37 Відповісти
ст.19 Конституції України
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Та "Також неприпустима ситуація, коли їде просто рейсовий автобус і водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі ситуації не повторювалися", - сказав глава уряду.

Якось це не сумісно зі ст.19 Конституції України
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23.08.2024 14:43 Відповісти
Бал веде не Міноборони. ТЦК дістали таку директиву - хапати всіх підряд, під гарантії прикриття беззаконня.
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23.08.2024 15:06 Відповісти
"без проблем, будемо ловити їх перед рейсом, з повагою, тцк та сп"
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23.08.2024 16:03 Відповісти
Цікаво що то все що робить ТЦК проходить саме з дозволу Умєрова ! Ви уявляєте за яке бидло вони мають всіх українців !!! Цікаво як вони називають нас. Карандашами? Лохами? Дуріками? Плєбікамі? Украмі? Бобікамі?
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23.08.2024 16:05 Відповісти
Після того, як ТЦК підриває обороноспроможність України, коли за хабар здорових людей знімають з військового обліку, а на передову посилають нездатних до бойових дій, довіра до тварюк з ТЦК відсутня. Після перемоги, всі ТЦК мають підлягати під народний суд на майдані з повною конфіскацією майна.
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23.08.2024 16:27 Відповісти
Чергова реприза 95-го кварталу: Ей, малий, скажи малому, хай малий малому скаже...
Show must go on...
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23.08.2024 16:43 Відповісти
Сволочи,беспредельщики ,дряни безнаказанные
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24.08.2024 15:58 Відповісти
А може нас тих хто вже 3й рік на фронті якось відпустять....ми на маршрутках теж зможемо їздити....а маршрутчики замість нас трохи повоюють. В нас теж сім'ї, діти...
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24.08.2024 16:12 Відповісти
То якби була держава,звістно ,були б і закони....а так усе для лохтората на паузі ....🤣🤣🤣...а пани жирують і хтять шоб їх лохи захищали ....
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25.08.2024 07:03 Відповісти
Расчехлился??
Типа оно раньше не знало и не видело...
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25.08.2024 07:06 Відповісти
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!!! ТОЛЬКО ВОТ КОЛИЧЕСТВО НИКОГДА НЕ ДОГОНИТ КАЧЕСТВО!!! КОГДА МОЗГОВ НЕТ,ПОЛИТИКИ -КАК УПРАВЛЯТЬ СТРАНОЙ БЕЗ ВОЙНЫ, МОЖНО ''СТРЕЛЯТЬ'' НА СТОРОНЕ!!
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25.08.2024 11:50 Відповісти
 
 