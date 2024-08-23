Минобороны должно объяснить ТЦК, что снимать водителей с рейсовых автобусов недопустимо, - Шмыгаль

Премьер Денис Шмыгаль обратится к Минобороны с просьбой разъяснить ТЦК и СП недопустимость снятия водителей с рейсовых автобусов.

Об этом он заявил на часе вопросов к правительству, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.

"Когда снимают ТЦК водителей с бусов. Также недопустима ситуация, когда едет просто рейсовый автобус и водителя забирают. Я попрошу Минобороны поработать с ТЦК, чтобы такие ситуации не повторялись", - сказал глава правительства.

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