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Минобороны должно объяснить ТЦК, что снимать водителей с рейсовых автобусов недопустимо, - Шмыгаль
Премьер Денис Шмыгаль обратится к Минобороны с просьбой разъяснить ТЦК и СП недопустимость снятия водителей с рейсовых автобусов.
Об этом он заявил на часе вопросов к правительству, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.
"Когда снимают ТЦК водителей с бусов. Также недопустима ситуация, когда едет просто рейсовый автобус и водителя забирают. Я попрошу Минобороны поработать с ТЦК, чтобы такие ситуации не повторялись", - сказал глава правительства.
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+27 vitaliymkua
показать весь комментарий23.08.2024 13:01
+16 Валерій Кваша
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+13 Владимир Одесса #571719
показать весь комментарий23.08.2024 13:09
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А щодо броні то багато компаній не мають, там потрібно постійно поновлювати документи і тільки 50% працівників у більшості тільки звязок і інтернет 100%... В моєму місті до прикладу Водоканал не встигли надати всі документи і поки не мають броні
Здається, таким водіям зненацька опинитися в ТЦК краще, ніж на травматологічному стаціонарі.
що нехароші вчинки - це нехарашо!
А ТаЦаКи усвідомлять, виправляться і більше ніколи-ніколи не будуть так чинити!
Місцева влада дає розпорядження працівникам райвідділів поліції забезпечить перевірку документів та (за необхідності) доставку військовозобов"язаних до ТЦК Вони стають військовослужбовцями? Ні! Вони просто виконують розпорядження місцевої влади про надання допомоги ТЦК
Місцева влада виділяє транспорт і пальне для роботи ТЦК Вона ж надає електроенергію воду та інші комунальні послуги пов"язані з діяльністю ТЦК І лише результат цієї діяльності потім втілюється в мобілізацію
І не думай - що я військових в ТЦК таким чином захищаю Просто ще в 2014-му мені запропонували посаду юрисконсульта військкомату - тому я готувався і "проштудіював законодавство Правда - не вийшло - через кілька днів травмувався і довго лікувався А потім все пішло по-іншому!
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Та "Також неприпустима ситуація, коли їде просто рейсовий автобус і водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі ситуації не повторювалися", - сказав глава уряду.
Якось це не сумісно зі ст.19 Конституції України
Show must go on...
Типа оно раньше не знало и не видело...