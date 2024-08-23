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Новости мобилизации
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Минобороны должно объяснить ТЦК, что снимать водителей с рейсовых автобусов недопустимо, - Шмыгаль

Шмигаль просить Міноборони пояснити ТЦК, що забирати водіїв рейсових автобусів не можна

Премьер Денис Шмыгаль обратится к Минобороны с просьбой разъяснить ТЦК и СП недопустимость снятия водителей с рейсовых автобусов.

Об этом он заявил на часе вопросов к правительству, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.

"Когда снимают ТЦК водителей с бусов. Также недопустима ситуация, когда едет просто рейсовый автобус и водителя забирают. Я попрошу Минобороны поработать с ТЦК, чтобы такие ситуации не повторялись", - сказал глава правительства.

Читайте: Расследуется более 400 уголовных производств по фактам злоупотреблений должностных лиц ТЦК во время мобилизации, - ГБР

Автор: 

мобилизация (2735) Шмыгаль Денис (2669) ТЦК (518)


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Топ комментарии
+27
А я думав що ці всі відео із затриманням водіїв то кацапське ІПСО.
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23.08.2024 13:01
+16
А з інших машин можна забирати? А бити людей доводячи до смерті (і це безнаказано) теж можна??!!. Може оте тцк пора загнати в законні рамки! Або розігнати як злочинну організацію!
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23.08.2024 13:20
+13
А в усіх інших випадках тцк дозволяється та рекомендується займатися беспределом на вулицях, тортурами та корупцією як і раніше!
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23.08.2024 13:09
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А я думав що ці всі відео із затриманням водіїв то кацапське ІПСО.
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23.08.2024 13:01 Ответить
Так щас вроде как у всех кто ходит посреди дня по улицам есть бронь. Только или ленивый или очень бедный не смог получить бронь. Даже строители, которые 2+2 не могут посчитать, уже официально учатся в ВУЗах и имеют бронь. Цена вопроса $5000.
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23.08.2024 13:04 Ответить
Де таке
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23.08.2024 13:08 Ответить
60% жителей Украины уже имеют ВО, поэтому вуз не всем прокатит.
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23.08.2024 13:55 Ответить
И мои знакомые айтишники ныкаются по домам. Вроде и деньги есть и умные.
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23.08.2024 13:56 Ответить
Якщо вони не мали вищої освіти а тепер поступили то в них послідовна освіта і вони мають відсрочку а не бронь....

А щодо броні то багато компаній не мають, там потрібно постійно поновлювати документи і тільки 50% працівників у більшості тільки звязок і інтернет 100%... В моєму місті до прикладу Водоканал не встигли надати всі документи і поки не мають броні
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23.08.2024 15:28 Ответить
Взірець керівника.Нехай міноборони скаже ТЦК,шо це не гарно.Просто наказати не можна,бо це є відповідальність.
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23.08.2024 13:05 Ответить
Міноборони повинно пояснити.....в армії....пояснити....дається наказ, який повинен бути виконаний, але ТЦК несе золоті яйця і МО з ГШ спілкуються з ТЦК пошепкі і з великою повагою...
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23.08.2024 13:47 Ответить
Особливо ТЦК та ветеранам з УБД не можна чіпати водіїв маршруток, коли ті розмовляють російською, називають гривні рублями, відмовляють ветеранам в пільговому проїзді по місту та дозволяють собі фрази накшталт "я вас туда нє посилал".

Здається, таким водіям зненацька опинитися в ТЦК краще, ніж на травматологічному стаціонарі.
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23.08.2024 13:06 Ответить
здається ти не усвідомив головне... що той водій везе людей які працюють, донатять, допомагають...а зняття з рейсу це саботаж...різницю усвідомлюєш? З РЕЙСУ- чи НІ!
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23.08.2024 13:11 Ответить
Нічого страшного. Пересядуть на іншу маршрутку.
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23.08.2024 13:15 Ответить
Ви дійсно нічого не усвідомили. Людина на роботі. Авто - це майно або водія, якщо сам на себе працює, або майно власника. Хто буде здійснювати охорону майна? Хто буде сплачувати штрафи, неустойку? Це все одне, що ви прийшли на роботу, вас звідти викрали, а у вас дома хвора лежача людина та домашні тварини
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23.08.2024 13:48 Ответить
На міжміських рейсах? Де сядуть на інший автобус? Посеред траси? Аби щось ляпнути псевдо патріотичне.
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23.08.2024 14:00 Ответить
Що ти верзеш , придурок ?
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23.08.2024 14:31 Ответить
Він частково правий,мій син приїхав з нуля, йому 20років пішов добровільно, отримав УБД йому водій заявляє, я тебе не повезу по УБД бо воно не справжнє ти сильно молодий. Я вважаю що водіям маршруток треба дати можливість подивитись як і де заробляють УБД щоб трошки більше поваги виявляли до людей завдяки яким вони зарплату отримують гривнями, а не рублями
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25.08.2024 13:06 Ответить
небуває часткової правди...якщо той водій підар та сєпар нічого йому не доведеш, а якщо їде маршрутка з людьми, то хіба норм їх( як і твого сина, до речі) в лайно макати. Завжди..завжди є можливість взяти чи перевірити того водія в кінці рейсу....все інше емоції
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25.08.2024 20:21 Ответить
оуоуоу...які понти! Ліва рука каже правій що треба робити
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23.08.2024 13:09 Ответить
А в усіх інших випадках тцк дозволяється та рекомендується займатися беспределом на вулицях, тортурами та корупцією як і раніше!
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23.08.2024 13:09 Ответить
Капець, операторів АЕС ще не забирають з чергування
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23.08.2024 13:14 Ответить
А з інших машин можна забирати? А бити людей доводячи до смерті (і це безнаказано) теж можна??!!. Може оте тцк пора загнати в законні рамки! Або розігнати як злочинну організацію!
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23.08.2024 13:20 Ответить
Це єдине порушення героїв ТЦК, яке Шмигаль (назвати його паном - забагато честі!) розгледів з свого кабінету?
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23.08.2024 13:28 Ответить
Схоже, що у Шмигаля або його родичів є фірма, яка займається пасажирськими перевезеннями...
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23.08.2024 13:44 Ответить
Я понял, что ТЦК Минобороны не подчиняются. Это самостоятельное воинское образование и как показывает последняя уголовная практика - на полном хозрасчете. Им многим и зарплата не нужна - должность "хлебная" нужна.
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23.08.2024 13:46 Ответить
Може виявитися, що офіційно влаштованих водіїв у нас вдесятеро менше ніж автобусів. І для Тцк, шо він водій, що пасажир за кермом, папірця нема -просим до шалашу... Тому певно і заява від Шмигаля, законом тут не пахне. Про таксістів мовчу, про них ще Колчак сказав.
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23.08.2024 13:47 Ответить
Ніколи ще не чув, щоб ТЦК питало, офіційно влаштований водій, чи ні. Тягнуть всіх підряд, якщо їм це вдається.
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23.08.2024 13:59 Ответить
Міноборони має пояснити ТЦК
що нехароші вчинки - це нехарашо!
А ТаЦаКи усвідомлять, виправляться і більше ніколи-ніколи не будуть так чинити!
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23.08.2024 14:10 Ответить
Шмигаль! А ти не забувся - що ти не "х*й з бугра" - а прем"єр-міністр? І Міністр оборони - лише "член твого кабінету"? Тобто в якомусь ступені - твій підлеглий? От і розпорядися! Бо ТЦК - це структура яка діє не в армії - а скоріше с сфері місцевих органів влади!
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23.08.2024 14:25 Ответить
Ні вони повністю підпорядковані Генштабу це легко побачити на тому хто проводить там перевірки і хто наказом знімав керівників
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23.08.2024 15:30 Ответить
Я знаю! Але роботу ТЦК забезпечують місцеві органи влади (включаючи й поліцію) А у ВЛК діють місцеві лікарі з цивільної сфери Тобто приводи і організацію призиву покладено на місцеві органи влади А військові тільки реалізують результат їх діяльності - мобілізують військовозобов"язаних що придатні за станом здоров"я та направляють у підготовчі центри
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23.08.2024 15:38 Ответить
Не знаю де як у нас лікарі з обласної і вони місцевим ніяк не підпорядковані, а враховуючи що є багато кейсів що на них кричать воєнкоми то мабуть вони всетаки підпорядковані їм
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23.08.2024 15:50 Ответить
Місцева влада дає розпорядження обл(рай)здороввідділам - відрядить лікарів для роботи в ВЛК Вони стають військовослужбовцями? НІ! Вони просто тимчасово відряджені
Місцева влада дає розпорядження працівникам райвідділів поліції забезпечить перевірку документів та (за необхідності) доставку військовозобов"язаних до ТЦК Вони стають військовослужбовцями? Ні! Вони просто виконують розпорядження місцевої влади про надання допомоги ТЦК
Місцева влада виділяє транспорт і пальне для роботи ТЦК Вона ж надає електроенергію воду та інші комунальні послуги пов"язані з діяльністю ТЦК І лише результат цієї діяльності потім втілюється в мобілізацію
І не думай - що я військових в ТЦК таким чином захищаю Просто ще в 2014-му мені запропонували посаду юрисконсульта військкомату - тому я готувався і "проштудіював законодавство Правда - не вийшло - через кілька днів травмувався і довго лікувався А потім все пішло по-іншому!
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23.08.2024 16:10 Ответить
В 2014 було трохи по іншому в 21-22 році багато чого змінилось
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23.08.2024 18:36 Ответить
Основа залишилася та сама
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23.08.2024 19:47 Ответить
Головне в торті начинка а не основа
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23.08.2024 20:16 Ответить
Це вже починається "тріпологія" Підтримувать не бажаю
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23.08.2024 20:18 Ответить
Чмыгаль ,а точно тебе разрешили говорить?
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23.08.2024 14:26 Ответить
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23.08.2024 14:37 Ответить
ст.19 Конституції України
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Та "Також неприпустима ситуація, коли їде просто рейсовий автобус і водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі ситуації не повторювалися", - сказав глава уряду.

Якось це не сумісно зі ст.19 Конституції України
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23.08.2024 14:43 Ответить
Бал веде не Міноборони. ТЦК дістали таку директиву - хапати всіх підряд, під гарантії прикриття беззаконня.
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23.08.2024 15:06 Ответить
"без проблем, будемо ловити їх перед рейсом, з повагою, тцк та сп"
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23.08.2024 16:03 Ответить
Цікаво що то все що робить ТЦК проходить саме з дозволу Умєрова ! Ви уявляєте за яке бидло вони мають всіх українців !!! Цікаво як вони називають нас. Карандашами? Лохами? Дуріками? Плєбікамі? Украмі? Бобікамі?
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23.08.2024 16:05 Ответить
Після того, як ТЦК підриває обороноспроможність України, коли за хабар здорових людей знімають з військового обліку, а на передову посилають нездатних до бойових дій, довіра до тварюк з ТЦК відсутня. Після перемоги, всі ТЦК мають підлягати під народний суд на майдані з повною конфіскацією майна.
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23.08.2024 16:27 Ответить
Чергова реприза 95-го кварталу: Ей, малий, скажи малому, хай малий малому скаже...
Show must go on...
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23.08.2024 16:43 Ответить
Сволочи,беспредельщики ,дряни безнаказанные
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24.08.2024 15:58 Ответить
А може нас тих хто вже 3й рік на фронті якось відпустять....ми на маршрутках теж зможемо їздити....а маршрутчики замість нас трохи повоюють. В нас теж сім'ї, діти...
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24.08.2024 16:12 Ответить
То якби була держава,звістно ,були б і закони....а так усе для лохтората на паузі ....🤣🤣🤣...а пани жирують і хтять шоб їх лохи захищали ....
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25.08.2024 07:03 Ответить
Расчехлился??
Типа оно раньше не знало и не видело...
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25.08.2024 07:06 Ответить
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!!! ТОЛЬКО ВОТ КОЛИЧЕСТВО НИКОГДА НЕ ДОГОНИТ КАЧЕСТВО!!! КОГДА МОЗГОВ НЕТ,ПОЛИТИКИ -КАК УПРАВЛЯТЬ СТРАНОЙ БЕЗ ВОЙНЫ, МОЖНО ''СТРЕЛЯТЬ'' НА СТОРОНЕ!!
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25.08.2024 11:50 Ответить
 
 