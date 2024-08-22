Розслідується понад 400 кримінальних проваджень за фактами зловживань посадовців ТЦК під час мобілізації, - ДБР

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ДБР розслідувало понад 400 кримінальних проваджень, пов'язаних зі зловживаннями в ТЦК та СП. Десять осіб вже отримали вироки.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Так, починаючи з 24 лютого 2022 року працівники ДБР розслідували 408 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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За результатами цієї роботи повідомлено про підозру 73 особам, до суду направлено 37 обвинувачень щодо 61 особи. Обвинувальний вирок вже отримали 10 осіб.

Як повідомили в ДБР, уже доведені судом суми одержаної неправомірної вигоди під час махінацій у ТЦК становлять 114 млн гривень. Встановлено збитків на суму 19 млн гривень, з яких завдяки зусиллям ДБР відшкодовано 6,5 млн гривень.

Також суди арештували майно фігурантів розслідування ДБР на суму 264 млн гривень.

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Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у більшості випадків звернень було встановлено, що в діях представників ТЦК та СП не було виявлено порушень прав громадян України.