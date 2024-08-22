Розслідується понад 400 кримінальних проваджень за фактами зловживань посадовців ТЦК під час мобілізації, - ДБР
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ДБР розслідувало понад 400 кримінальних проваджень, пов'язаних зі зловживаннями в ТЦК та СП. Десять осіб вже отримали вироки.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Так, починаючи з 24 лютого 2022 року працівники ДБР розслідували 408 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
За результатами цієї роботи повідомлено про підозру 73 особам, до суду направлено 37 обвинувачень щодо 61 особи. Обвинувальний вирок вже отримали 10 осіб.
Як повідомили в ДБР, уже доведені судом суми одержаної неправомірної вигоди під час махінацій у ТЦК становлять 114 млн гривень. Встановлено збитків на суму 19 млн гривень, з яких завдяки зусиллям ДБР відшкодовано 6,5 млн гривень.
Також суди арештували майно фігурантів розслідування ДБР на суму 264 млн гривень.
Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у більшості випадків звернень було встановлено, що в діях представників ТЦК та СП не було виявлено порушень прав громадян України.
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"Розслідується понад 400 кримінальних проваджень за фактами зловживань посадовців ТЦК"
Це просто якесь іпсо....
Але ж знайдено і повернуто - різні речі...
Доречі, де Борисов? Чому його родичі ще досі не під церквою?