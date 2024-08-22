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Новини
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Розслідується понад 400 кримінальних проваджень за фактами зловживань посадовців ТЦК під час мобілізації, - ДБР

мобілізація,тцк

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ДБР розслідувало понад 400 кримінальних проваджень, пов'язаних зі зловживаннями в ТЦК та СП. Десять осіб вже отримали вироки.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Так, починаючи з 24 лютого 2022 року працівники ДБР розслідували 408 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Зловживання працівників ТЦК

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За результатами цієї роботи повідомлено про підозру 73 особам, до суду направлено 37 обвинувачень щодо 61 особи. Обвинувальний вирок вже отримали 10 осіб.

Як повідомили в ДБР, уже доведені судом суми одержаної неправомірної вигоди під час махінацій у ТЦК становлять 114 млн гривень. Встановлено збитків на суму 19 млн гривень, з яких завдяки зусиллям ДБР відшкодовано 6,5 млн гривень.

Також суди арештували майно фігурантів розслідування ДБР на суму 264 млн гривень.

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Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у більшості випадків звернень було встановлено, що в діях представників ТЦК та СП не було виявлено порушень прав громадян України.

Автор: 

ДБР (3469) ТЦК та СП (559)


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Топ коментарі
+8
Це тільки про корупцію дані. І все це не без відома начальства, і навіть за їз вимогою. А про те, як ******* людей руками і ногами провадження ***** не відкриваються. Ось це і є маніпуляція
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22.08.2024 15:07
+7
Так в ТЦК ж працюють ветерани, ось тільки но прийшовши з фронту, хіба не так?
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22.08.2024 15:02
+7
Я бачив цих поранених. Махають руками, ногами і стіолами на раз два. Крисить, що від з-під Бахмута, а ща діа тижні його ловлять на хабарі
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22.08.2024 15:08
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Та ладно?Не може бути такого-це все російське ІПСО).
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22.08.2024 14:45 Відповісти
"За даними Міністерства оборони, в Україні нині працює 178 ТЦК. "
"Розслідується понад 400 кримінальних проваджень за фактами зловживань посадовців ТЦК"

Це просто якесь іпсо....
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22.08.2024 14:45 Відповісти
Маніпуляція. Порівнюйте до кількості працівників. Їх 5500-8500 осіб.
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22.08.2024 15:01 Відповісти
Це тільки про корупцію дані. І все це не без відома начальства, і навіть за їз вимогою. А про те, як ******* людей руками і ногами провадження ***** не відкриваються. Ось це і є маніпуляція
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22.08.2024 15:07 Відповісти
"Розслідується понад 400 кримінальних проваджень за фактами зловживань посадовців ТЦК"
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22.08.2024 15:44 Відповісти
Всіх НАГОРОДИТИ та на ПІДВИЩЕННЯ!
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22.08.2024 14:45 Відповісти
Так в ТЦК ж працюють ветерани, ось тільки но прийшовши з фронту, хіба не так?
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22.08.2024 15:02 Відповісти
не вір очам своїм,вір в телемарахфон,там точно не збрешуть
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22.08.2024 15:08 Відповісти
Я бачив цих поранених. Махають руками, ногами і стіолами на раз два. Крисить, що від з-під Бахмута, а ща діа тижні його ловлять на хабарі
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22.08.2024 15:08 Відповісти
Аж 400 іпсо!!
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22.08.2024 15:42 Відповісти
Та у одного Борисова більше грошей було знайдено.
Але ж знайдено і повернуто - різні речі...
Доречі, де Борисов? Чому його родичі ще досі не під церквою?
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22.08.2024 19:43 Відповісти
 
 