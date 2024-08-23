У Покровському районі внаслідок ракетного обстрілу загинули поліцейські Олександр Чубар та Олександр Гонтаренко

Під час виконання службових обов’язків загинули начальник відділення вибухотехнічної служби батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) ГУНП в Донецькій області Олександр Чубар і старший інспектор цього підрозділу Олександр Гонтаренко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Донецької області.

"Лейтенант поліції Олександр Чубар народився в нині окупованому селі Донське Волноваського району. В органах МВС - 13 років. Свій шлях розпочав з патрульної служби, а після повномасштабного вторгнення РФ вступив до підрозділу особливого призначення. Останнім часом очолював команду вибухотехніків у стрілецькому батальйоні поліції та виконував завдання на лінії фронту. Олександру - навіки 33 роки. У нього залишились батьки та семирічний син.

Капітану поліції Олександру Гонтаренку було 39 років, він родом з Харківщини. Працював у поліції Краматорська, а з 2019 року - у відділі вибухотехнічної служби ГУНП в Донецькій області, фіксував наслідки ворожих обстрілів і розміновував регіон. За власним бажанням приєднався до лав новоствореного батальйону поліції особливого призначення та проходив у ньому службу. У нього залишились батьки, дружина і двоє донечок - 10 і 15 років", - повідомляється у дописі.

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