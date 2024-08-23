В Покровском районе в результате ракетных обстрелов погибли полицейские Александр Чубарь и Александр Гонтаренко

При исполнении служебных обязанностей погибли начальник отделения взрывотехнической службы батальона полиции особого назначения (стрелкового) ГУНП в Донецкой области Александр Чубарь и старший инспектор этого подразделения Александр Гонтаренко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Донецкой области.

"Лейтенант полиции Александр Чубарь родился в ныне оккупированном селе Донское Волновахского района. В органах МВД - 13 лет. Свой путь начал с патрульной службы, а после полномасштабного вторжения РФ вступил в подразделение особого назначения. В последнее время возглавлял команду взрывотехников в стрелковом батальоне полиции и выполнял задачи на линии фронта. Александру - навеки 33 года. У него остались родители и семилетний сын.

Капитану полиции Александру Гонтаренко было 39 лет, он родом из Харьковской области. Работал в полиции Краматорска, а с 2019 года - в отделе взрывотехнической службы ГУНП в Донецкой области, фиксировал последствия вражеских обстрелов и разминировал регион. По собственному желанию присоединился в ряды новосозданного батальона полиции особого назначения и проходил в нем службу. У него остались родители, жена и двое дочерей - 10 и 15 лет", - сообщается в заметке.

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