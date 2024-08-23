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Екссудді Тандиру, який насмерть збив нацгвардійця, продовжили арешт до 21 жовтня

тандир

Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу колишньому судді, обвинуваченому у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння, під час якої загинув нацгвардієць.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"За клопотанням Київської міської прокуратури Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу вже звільненому судді, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено до 21 жовтня 2024 року включно", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На засіданні ВРП оприлюднили новий запис із місця смертельного ДТП за участі судді Тандира: "Це я його збив? Як я міг його збити?". ВIДЕО

Як нагадали в прокуратурі, суддю одного з районних судів Київської області обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). У результаті смертельної ДТП, що сталася 25 травня 2023 року, загинув нацгвардієць.

Також повідомляється, що наразі судовий розгляд справи перебуває на стадії допиту свідків ДТП.

Також читайте: Суддя Тандир, який на смерть збив нацгвардійця, переоформив майно на дружину і розлучився

Справа судді Олексія Тандира

Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.

Згодом Тандир попросив відправити його до війська замість СІЗО.

У червні повідомлялося, що Вища рада правосуддя звільнила суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

Автор: 

ДТП (4465) суддя (1580) Олексій Тандир (46)


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Екссуддівний діатез...
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23.08.2024 16:38 Відповісти
Та *** пристрельте його вже хтось!

Він, принаймні, це вжн в без того заслужив
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23.08.2024 16:55 Відповісти
Та поновлять на роботу ще заплатять гроші за нанесену душевну травму
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23.08.2024 17:02 Відповісти
а чого тягнуть ? мало далярів дає чи вже "видслюнявив" та чекають поки розголос вщухне або загиблий воскресне ?
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23.08.2024 17:04 Відповісти
щось там не зрозуміло суддям??? білі нитки ліплять... цей суддя багато чого з іншими суддями та прокурорами провернув,так що його куй посадять..
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23.08.2024 17:22 Відповісти
Суддівські портнова, тягнуть час, як і убивцям ПАТРІОТІВ на МАЙДАНІ!!
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23.08.2024 17:55 Відповісти
чому справу не передають до суду? Бо в СІЗО день за два?
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23.08.2024 18:00 Відповісти
Та нічого йому не буде. Поки ми не почнемо ціх покидкив сами карати, нічого їм не буде. Або ми пройдемо шлях "дикого західу", або вони нас знищать.
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23.08.2024 18:04 Відповісти
 
 