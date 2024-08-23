Екссудді Тандиру, який насмерть збив нацгвардійця, продовжили арешт до 21 жовтня

Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу колишньому судді, обвинуваченому у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння, під час якої загинув нацгвардієць.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"За клопотанням Київської міської прокуратури Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу вже звільненому судді, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено до 21 жовтня 2024 року включно", - йдеться в повідомленні.

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Як нагадали в прокуратурі, суддю одного з районних судів Київської області обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). У результаті смертельної ДТП, що сталася 25 травня 2023 року, загинув нацгвардієць.

Також повідомляється, що наразі судовий розгляд справи перебуває на стадії допиту свідків ДТП.

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Справа судді Олексія Тандира

Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.

Згодом Тандир попросив відправити його до війська замість СІЗО.

У червні повідомлялося, що Вища рада правосуддя звільнила суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.