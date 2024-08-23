Экс-судье Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца, продлили арест до 21 октября

Святошинский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения бывшему судье, обвиняемому в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, во время которого погиб нацгвардеец.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"По ходатайству Киевской городской прокуратуры Святошинский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения уже освобожденному судье, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Постановлением суда мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена до 21 октября 2024 года включительно", - говорится в сообщении.

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Как напомнили в прокуратуре, судью одного из районных судов Киевской области обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). В результате смертельного ДТП, произошедшего 25 мая 2023 года, погиб нацгвардеец.

Также сообщается, что сейчас судебное разбирательство дела находится на стадии допроса свидетелей ДТП.

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Дело судьи Алексея Тандыра

Напомним, в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр в нетрезвом состоянии насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения осмотра.

Проект PROSUD сообшил, что ранее Тандыр отметился увольнением большого количества водителей, управлявших транспортом в пьяном виде.

27 мая Печерский районный суд в Киеве отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.

Позже Тандыр попросил отправить его в армию вместо СИЗО.

В июне сообщалось, что Высший совет правосудия уволил судью Макаровского суда Алексея Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве.