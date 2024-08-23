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Шмигаль доручив Міноборони і МОЗ розібратися, чому поранені військові змушені самі ходити на ВЛК: Це неприпустимо

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерствам охорони здоров'я та оборони з'ясувати ситуації, коли поранені військовослужбовці змушені самі приходити на військово-лікарські комісії.

Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я прошу Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров'я вжити заходів. Адже це абсолютно неприпустимо, коли поранений боєць має ходити на якусь ВЛК. Іще раз прошу з цим розібратися, звернути на це увагу", - заявив очільник уряду.

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За словами Шмигаля, якщо трапляються ситуації, коли поранених захисників відправляють на ВЛК, "система не працює".

Прем'єр-міністр наголосив, що всі необхідні документи, за якими ВЛК має приходити до поранених військовослужбовців, ухвалені.

Автор: 

поранення (2793) військовослужбовці (4706) Шмигаль Денис (4547) військово-лікарська комісія (204)


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Топ коментарі
+19
тому що ви уряд кончених дегенератів
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23.08.2024 16:45
+14
Замість цього: "Я прошу Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров'я вжити заходів. Адже це абсолютно неприпустимо, коли поранений боєць має ходити на якусь ВЛК. Іще раз прошу з цим розібратися, звернути на це увагу"

Повинно бути це: "Я вимагаю, щоб Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров'я вжили заходів. Адже це абсолютно неприпустимо, коли поранений боєць має ходити на якусь ВЛК. Іще раз прошу з цим розібратися, звернути на це увагу. Якщо профільні міністерства не здатні з повагою ставитись до наших громадян, особливо до захисників, їх чекає ретельний аудит діяльності і звільнення міністрів через некомпетентість"

Прохач сраний, теж мені піклування про людей зобразив... Третій рік війни скоро закінчиться, а тільки про це подумали
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23.08.2024 16:53
+14
2.5 років цього ніхто не помічав.. а те що більшість лікується за власні гроші не помічають і сьогодні
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23.08.2024 17:00
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тому що ви уряд кончених дегенератів
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23.08.2024 16:45 Відповісти
вчитайся: Прем'єр-міністр наголосив, що всі необхідні документи, за якими ВЛК має приходити до поранених військовослужбовців, ухвалені.
це те саме, що совковими вчилками: їм теж дають інструкцію, а вона її мала на увазі, бо або не догнала, або "раніше не було, мені не вдобно, нахєр всралося то робити".
так і тут так, бокументи є - але усім на них насрать. це люди, це українці так працюють, на місцях., через очко русскоє.
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23.08.2024 17:01 Відповісти
насправді- проходять влк,діагноз як правило-придатний, і пішов далі служити.
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23.08.2024 17:04 Відповісти
Шмигалю-відбувається це тому що працівники влк й не тільки від безкарності вкрай охрєнєлі...
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23.08.2024 16:48 Відповісти
а хто їх повинен строїти? ти, як користувач послуги. але ти це зробиш, якщо сам знаєш закон. а коли його ніхто не знає, ото таке може бути.
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23.08.2024 17:03 Відповісти
Ну і хто ж повинен "строїти"? Не соромся і розкажи всім цей "серкетік". Просто цікаво почути відповідь людини, яка все "знає"!
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23.08.2024 17:33 Відповісти
ти! береш закон і строїш. чи на блюдєчкє подать готове треба?
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25.08.2024 02:56 Відповісти
Навіть не здивоаний твоєю відповіддю - "береш закон і строїш", "користувач послуги"...Ти хоч аб сам зрозумів що написав
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25.08.2024 13:07 Відповісти
ти не доганяєш, бо ти - продукт совкової школи. українці в Німеччині, у кого мізки є, вчать закони і ними аргументують свої права. а лохи тіпа тебе ниють як пагано в Німеччині, бо нарешті взанвши про закон чи постанову, не знають, що щ нею далі робити. і найтупіші серед них - вчилки.
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25.08.2024 14:16 Відповісти
Приклад для твого рівня розвитку:
є така група Батьки СОС, створена батьками-юристами проти свавілля українського педкурника. так ось мамки, які бачуть несправедливіть до своїх дітей, до себе, не знаючи законів, постанов - мовчать, затягнувши язика в очко. ті ж самі мамки через рік (кому скільки треба за розвитком) пишуть "не хочу більше терпіти, іду захищати права своєї дити". Чому не одразу? бо в макітрі пусто було. за рік вони начиталися різних проблем і шляхів їх вирішення, в голові накопичилися юридичні знання, які і є щитом.
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25.08.2024 14:26 Відповісти
як заткнути совка? дуже просто: давити на мораль, на вихованість, на співчуття до опонента і ні слова про закони і права. Знаєш, що совки (на паРашкі теж), коли чують критику, інформацію, яка не стикається з тим, що у них у голові, коли з ними не погоджуються, а настаюють на своєму - називають це створенням конфлікту, у простонародді скандалу. тобто коло замикається - добиватися свого це скандалити - скандалити не прілічно - а отже не приілічно відстоювати свої права. Головне не орать і не істерити при аргументуванні, одного закону мало знати, до відстоювання свого права треба готуватися, начитуватися. бо на твій один закон, вони можуть тебе заткнути іншим і ти як лох, обосравшись, підеш ні з чим. Самоосвіта!
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25.08.2024 14:34 Відповісти
скажи, чи обіжаю я людину, чи відмовляю в допомозі:
Передісторія:
воював, тепер із сім"єю в Німеччині, має мовний курс, після якого буде ще курс "історія і закони Німеччини", мовна школа для дорослих на канікулах літніх. Біржа праці відправляє робити резюме, шукати фірму, яка це робить. Він мені каже, що у нього відпустка зараз і він готовий шукати цю фірму (там йому дали список, по ним треба походити і взяти талончик у кого місця є на консультацію).
Розмова на річці, на пляжі:
Я кажу, так у відпусці цього не роблять, це вже з вересня, після відпустки. Його відповідь: та ні, не так. Питаю, чи офіційно-затверджена біржою праці відпустка? - відповіді немає, мужик не доганяє, про що питаю. Наводяще питання: чи подавав він заяву на біржу праці на відпустку (біржа праці тоді в ці дні тебе не трогає, не дає ніяких завдань). Ні, не подавав. Питання: чого він канікули в школі називає своєю відпусткою? оце останнє питання - це вже неповага до військового чи ще ні? тобто, коли кажеш, щоб називав речі своїми іменами, бо від цього залежить якість відповіді, то це вже неповага? не помогли військовому, він же нас захищає. а коли військовий меле цивільну херню і йому не можливо допомогти, то хто кому дохтор?
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25.08.2024 14:55 Відповісти
Такої маячні ще ни читав зрозду. Німеччина...біржа...відпустка...Блдь ти взагалі обкурений чи що? До чого тут все це?!
Є Закон! Є виконавці Закону! Є порушнки Закону! Все. А ти якусь уйню тут пишеш! Вилізуть подібні до тебе двпи, пишуть якийсь набір слів, самі не розуміють як зі сторони все це виглядає, думають що вумні, а виглядають як "обкурені" наріки з підворотні!
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25.08.2024 15:08 Відповісти
прикинь, на біржі праці в Німеччині можна брати відпустку. Ти ж лох український, про Німеччину не знаєш, але лізеж оцінювати зі своєї колхозної колокольні.
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25.08.2024 16:17 Відповісти
і... хто бачить тих порушників? якщо ти не знаєш закону, ти побачиш того порушника? набір слів це лише для тебе, юо ти тупе у цьому плані.
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25.08.2024 16:19 Відповісти
а виконавець то хто? не та курка, що сидить на ресепшені і каже тобі на твої хотєлки "іди в ліс", бо її так шеф навчив, який срать хотів на закон?
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25.08.2024 16:26 Відповісти
Замість цього: "Я прошу Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров'я вжити заходів. Адже це абсолютно неприпустимо, коли поранений боєць має ходити на якусь ВЛК. Іще раз прошу з цим розібратися, звернути на це увагу"

Повинно бути це: "Я вимагаю, щоб Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров'я вжили заходів. Адже це абсолютно неприпустимо, коли поранений боєць має ходити на якусь ВЛК. Іще раз прошу з цим розібратися, звернути на це увагу. Якщо профільні міністерства не здатні з повагою ставитись до наших громадян, особливо до захисників, їх чекає ретельний аудит діяльності і звільнення міністрів через некомпетентість"

Прохач сраний, теж мені піклування про людей зобразив... Третій рік війни скоро закінчиться, а тільки про це подумали
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23.08.2024 16:53 Відповісти
тобто прем'єр міністр підписуючи закони про зміни в порядку проходження влк, тільки дізнався що військові завжди їздили на влк?
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23.08.2024 16:57 Відповісти
2.5 років цього ніхто не помічав.. а те що більшість лікується за власні гроші не помічають і сьогодні
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23.08.2024 17:00 Відповісти
сьогодня прям бенефіс Шмигаля...наче не він прем'єр усі ці роки, наче він щойно очі розліпив
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23.08.2024 17:58 Відповісти
Може Єрмак у відпустці?
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23.08.2024 18:21 Відповісти
Як шмигаль переводить стрілки на моз ,бо він усі документи прийняв,він білий і пухнастий.
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23.08.2024 18:30 Відповісти
Чмыреныш,разговорился,а как молчал!
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23.08.2024 18:57 Відповісти
А Шмигалю доручив голобородько,а голобородьку доручив єрмак…..
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23.08.2024 19:41 Відповісти
 
 