Шмигаль доручив Міноборони і МОЗ розібратися, чому поранені військові змушені самі ходити на ВЛК: Це неприпустимо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерствам охорони здоров'я та оборони з'ясувати ситуації, коли поранені військовослужбовці змушені самі приходити на військово-лікарські комісії.

Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я прошу Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров'я вжити заходів. Адже це абсолютно неприпустимо, коли поранений боєць має ходити на якусь ВЛК. Іще раз прошу з цим розібратися, звернути на це увагу", - заявив очільник уряду.

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За словами Шмигаля, якщо трапляються ситуації, коли поранених захисників відправляють на ВЛК, "система не працює".

Прем'єр-міністр наголосив, що всі необхідні документи, за якими ВЛК має приходити до поранених військовослужбовців, ухвалені.