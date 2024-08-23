Шмигаль доручив Міноборони і МОЗ розібратися, чому поранені військові змушені самі ходити на ВЛК: Це неприпустимо
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерствам охорони здоров'я та оборони з'ясувати ситуації, коли поранені військовослужбовці змушені самі приходити на військово-лікарські комісії.
Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я прошу Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров'я вжити заходів. Адже це абсолютно неприпустимо, коли поранений боєць має ходити на якусь ВЛК. Іще раз прошу з цим розібратися, звернути на це увагу", - заявив очільник уряду.
За словами Шмигаля, якщо трапляються ситуації, коли поранених захисників відправляють на ВЛК, "система не працює".
Прем'єр-міністр наголосив, що всі необхідні документи, за якими ВЛК має приходити до поранених військовослужбовців, ухвалені.
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це те саме, що совковими вчилками: їм теж дають інструкцію, а вона її мала на увазі, бо або не догнала, або "раніше не було, мені не вдобно, нахєр всралося то робити".
так і тут так, бокументи є - але усім на них насрать. це люди, це українці так працюють, на місцях., через очко русскоє.
є така група Батьки СОС, створена батьками-юристами проти свавілля українського педкурника. так ось мамки, які бачуть несправедливіть до своїх дітей, до себе, не знаючи законів, постанов - мовчать, затягнувши язика в очко. ті ж самі мамки через рік (кому скільки треба за розвитком) пишуть "не хочу більше терпіти, іду захищати права своєї дити". Чому не одразу? бо в макітрі пусто було. за рік вони начиталися різних проблем і шляхів їх вирішення, в голові накопичилися юридичні знання, які і є щитом.
Передісторія:
воював, тепер із сім"єю в Німеччині, має мовний курс, після якого буде ще курс "історія і закони Німеччини", мовна школа для дорослих на канікулах літніх. Біржа праці відправляє робити резюме, шукати фірму, яка це робить. Він мені каже, що у нього відпустка зараз і він готовий шукати цю фірму (там йому дали список, по ним треба походити і взяти талончик у кого місця є на консультацію).
Розмова на річці, на пляжі:
Я кажу, так у відпусці цього не роблять, це вже з вересня, після відпустки. Його відповідь: та ні, не так. Питаю, чи офіційно-затверджена біржою праці відпустка? - відповіді немає, мужик не доганяє, про що питаю. Наводяще питання: чи подавав він заяву на біржу праці на відпустку (біржа праці тоді в ці дні тебе не трогає, не дає ніяких завдань). Ні, не подавав. Питання: чого він канікули в школі називає своєю відпусткою? оце останнє питання - це вже неповага до військового чи ще ні? тобто, коли кажеш, щоб називав речі своїми іменами, бо від цього залежить якість відповіді, то це вже неповага? не помогли військовому, він же нас захищає. а коли військовий меле цивільну херню і йому не можливо допомогти, то хто кому дохтор?
Є Закон! Є виконавці Закону! Є порушнки Закону! Все. А ти якусь уйню тут пишеш! Вилізуть подібні до тебе двпи, пишуть якийсь набір слів, самі не розуміють як зі сторони все це виглядає, думають що вумні, а виглядають як "обкурені" наріки з підворотні!
Повинно бути це: "Я вимагаю, щоб Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров'я вжили заходів. Адже це абсолютно неприпустимо, коли поранений боєць має ходити на якусь ВЛК. Іще раз прошу з цим розібратися, звернути на це увагу. Якщо профільні міністерства не здатні з повагою ставитись до наших громадян, особливо до захисників, їх чекає ретельний аудит діяльності і звільнення міністрів через некомпетентість"
Прохач сраний, теж мені піклування про людей зобразив... Третій рік війни скоро закінчиться, а тільки про це подумали