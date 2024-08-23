Кабмін зберіг пільгову ціну на газ для виробників тепла до кінця квітня

Кабінет міністрів продовжив дію постанови №812 про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку природного газу до 30 квітня 2025 року включно.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Внесено зміни до постанови КМУ від 19.07.2022 N 812 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обовʼязків на субʼєктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам". Врегульовано, з метою створення умов щодо забезпечення гарантованого та безперебійного постачання природного газу виробникам теплової енергії для надання ними комунальних послуг споживачам в міжопалювальний період 2024 року, питання щодо продовження до 31.08.2024 (включно) дії постанови КМУ від 19.07.2022 N 812 та затвердженого нею Положення.

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Також змінено відсотки розподілу та перерахування коштів для виробників теплової енергії, що надають послуги з постачання гарячої води в міжопалювальний період, та для виробників теплової енергії, що не надають послугу з постачання гарячої води в міжопалювальний період. Установлено, що ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" надає НКРЕКП: до 01.05.2024 перелік ліцензіатів у сфері теплопостачання, з якими укладено договори постачання природного газу на міжопалювальний період 2024 року; до 17 числа місяця, що настає за звітним (починаючи з 01.05.2024 та протягом міжопалювального періоду 2024 р.), обсяг заборгованості за використаний теплопостачальними та теплогенеруючими організаціями природний газ для виробництва теплової енергії з метою надання послуги з постачання гарячої води в міжопалювальний період. Передбачено здійснення НКРЕКП моніторингу використання коштів на діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, отриманих теплопостачальними та теплогенеруючими організаціями на поточні рахунки, трансфертів та іншої фінансової допомоги", - йдеться у повідомленні.

"Ця зима буде дуже непростою. Сьогодні уряд продовжує спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла й побутових споживачів. Рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону", – сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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