Кабмин сохранил льготную цену на газ для производителей тепла до конца апреля

Кабинет министров продлил действие постановления №812 о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке природного газа до 30 апреля 2025 года включительно.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Внесены изменения в постановление КМУ от 19.07.2022 N 812 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа относительно особенностей поставки природного газа производителям тепловой энергии и бюджетным учреждениям". Урегулирован, с целью создания условий по обеспечению гарантированного и бесперебойного снабжения природного газа производителям тепловой энергии для предоставления ими коммунальных услуг потребителям в межотопительный период 2024 года, вопрос о продлении до 31.08.2024 (включительно) действия постановления КМУ от 19.07.2022 N 812 и утвержденного им Положения.

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Также изменены проценты распределения и перечисления средств для производителей тепловой энергии, предоставляющих услуги по поставке горячей воды в межотопительный период, и для производителей тепловой энергии, которые не предоставляют услугу по поставке горячей воды в межотопительный период. Установлено, что ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" предоставляет НКРЭКУ: до 01.05.2024 перечень лицензиатов в сфере теплоснабжения, с которыми заключены договоры поставки природного газа на межотопительный период 2024 года; до 17 числа месяца, следующего за отчетным (начиная с 01.05.2024 и в течение межотопительного периода 2024 г.), объем задолженности за использованный теплоснабжающими и теплогенерирующими организациями природный газ для производства тепловой энергии с целью предоставления услуги по поставке горячей воды в межотопительный период. Предусмотрено осуществление НКРЭКУ мониторинга использования средств на деятельность по производству, транспортировке, поставке тепловой энергии и предоставлению услуг по поставке тепловой энергии и снабжению горячей воды, полученных теплоснабжающими и теплогенерирующими организациями на текущие счета, трансфертов и другой финансовой помощи", - говорится в сообщении.

"Эта зима будет очень непростой. Сегодня правительство продолжает специальную льготную цену на газ для производителей тепла и бытовых потребителей. Решение будет действовать до 30 апреля 2025 года, то есть до конца следующего отопительного сезона", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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