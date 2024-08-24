Зеленський призначив В’ячеслава Негоду головою Тернопільської ОВА
Президент Володимир Зеленський призначив В'ячеслава Негоду головою Тернопільської ОВА.
Про це йдеться у відповідному указі глави держави від 24 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Призначити Негоду В'ячеслава Андроновича головою Тернопільської обласної державної адміністрації", - йдеться у документі.
У грудні 2023 року Кабінет Міністрів України погодив звільнення Володимира Труша з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.
16 серпня Кабінет Міністрів погодив призначення В'ячеслава Негоди на пост глави Тернопільської ОВА.
Як пише "Укрінформ", В'ячеслав Негода з 1990 по 1998 рік був Тернопільським міським головою, депутатом Тернопільської облради. У 2014-2019 роках працював першим заступником та заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Також керував апаратом.
У 2019 році був призначений на посаду заступника міністра розвитку громад та територій, яку обіймав до 27 січня 2023 року.
Із 4 березня 2023 року - керівник Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.
Також він доцент кафедри регіональної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
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січень 2011 - березень 2014 - перший заступник директора Департаменту забезпечення взаємодії з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховною Радою України та регіонами, завідувач відділом експертизи і аналізу розвитку територій та виборчих прав Секретаріату Кабінету Міністрів України.