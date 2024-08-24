Президент Володимир Зеленський призначив В'ячеслава Негоду головою Тернопільської ОВА.

Про це йдеться у відповідному указі глави держави від 24 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Призначити Негоду В'ячеслава Андроновича головою Тернопільської обласної державної адміністрації", - йдеться у документі.

У грудні 2023 року Кабінет Міністрів України погодив звільнення Володимира Труша з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

16 серпня Кабінет Міністрів погодив призначення В'ячеслава Негоди на пост глави Тернопільської ОВА.

Як пише "Укрінформ", В'ячеслав Негода з 1990 по 1998 рік був Тернопільським міським головою, депутатом Тернопільської облради. У 2014-2019 роках працював першим заступником та заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Також керував апаратом.

У 2019 році був призначений на посаду заступника міністра розвитку громад та територій, яку обіймав до 27 січня 2023 року.

Із 4 березня 2023 року - керівник Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Також він доцент кафедри регіональної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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