Зеленский назначил Вячеслава Негоду главой Тернопольской ОВА

Президент Владимир Зеленский назначил Вячеслава Негоду председателем Тернопольской ОВА.

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства от 24 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

"Назначить Негоду Вячеслава Андроновича председателем Тернопольской областной государственной администрации", - говорится в документе.

В декабре 2023 года Кабинет министров Украины согласовал увольнение Владимира Труша с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации.

16 августа Кабинет Министров согласовал назначение Вячеслава Негоды на пост главы Тернопольской ОВА.

Как пишет "Укрінформ", Вячеслав Негода с 1990 по 1998 год был Тернопольским городским головой, депутатом Тернопольского облсовета. В 2014-2019 годах работал первым заместителем и заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Также руководил аппаратом.

В 2019 году был назначен на должность заместителя министра развития громад и территорий, которую занимал до 27 января 2023 года.

С 4 марта 2023 года - руководитель Офиса Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

Также он доцент кафедры региональной политики Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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