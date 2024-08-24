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Зеленский назначил Вячеслава Негоду главой Тернопольской ОВА

Зеленський призначив В'ячеслава Негоду головою Тернопільської ОВА

Президент Владимир Зеленский назначил Вячеслава Негоду председателем Тернопольской ОВА.

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства от 24 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

"Назначить Негоду Вячеслава Андроновича председателем Тернопольской областной государственной администрации", - говорится в документе.

В декабре 2023 года Кабинет министров Украины согласовал увольнение Владимира Труша с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации.

16 августа Кабинет Министров согласовал назначение Вячеслава Негоды на пост главы Тернопольской ОВА.

Как пишет "Укрінформ", Вячеслав Негода с 1990 по 1998 год был Тернопольским городским головой, депутатом Тернопольского облсовета. В 2014-2019 годах работал первым заместителем и заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Также руководил аппаратом.

В 2019 году был назначен на должность заместителя министра развития громад и территорий, которую занимал до 27 января 2023 года.

С 4 марта 2023 года - руководитель Офиса Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

Также он доцент кафедры региональной политики Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Также читайте: Кабмин согласовал назначение Негоды главой Тернопольской ОВА

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) назначение (2165) Негода Вячеслав (9) Тернопольская область (725)


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Прям фонтанує сьогодні..
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24.08.2024 16:32 Ответить
мироточить усіма щілинами
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24.08.2024 16:40 Ответить
Одного змінили на іншого, з такими ж вказівками щодо "конверта в дзьобі" для ефективних менеджерів з ОПи.
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24.08.2024 16:51 Ответить
сьогодні херпіду як бджола працює.... медичний канабіс в дії
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24.08.2024 17:01 Ответить
А чому пропустили цей визначний проміжок його кар'єри:
січень 2011 - березень 2014 - перший заступник директора Департаменту забезпечення взаємодії з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховною Радою України та регіонами, завідувач відділом експертизи і аналізу розвитку територій та виборчих прав Секретаріату Кабінету Міністрів України.
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24.08.2024 17:31 Ответить
 
 