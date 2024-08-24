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Неділя пройде без відключень світла, - "Укренерго"

Аварійні відключення світла

Завтра 25 серпня в Україні не прогнозується застосування відключень електроенергії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Укренерго".

"Завтра, 25 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00", - закликають в компанії.

Нагадаємо Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн з 25 серпня.

Читайте: Спала спека: Споживання електроенергії знизилося, відключення не плануються

Автор: 

електроенергія (6177) Укренерго (2681) відключення світла (1085)


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Топ коментарі
+8
які відключення ці дебіли що зебілів щовсім за інфузорій мають.
Вчора писали що запустили блок АЕС і жара спала отже можна запускати експорт ее
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24.08.2024 21:03
+5
Радуйтесь! Мілость вам, с царского плєча.
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24.08.2024 21:13
+3
Та ладна!! Можемо врубити одномоментно всі кондиціонери??? Тому що спека?? І тому, що спека в нас буле світло??

Тануна..
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24.08.2024 20:44
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Та ладна!! Можемо врубити одномоментно всі кондиціонери??? Тому що спека?? І тому, що спека в нас буле світло??

Тануна..
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24.08.2024 20:44 Відповісти
і, навіть, праски і чайники в багатоповерхівках.
а, головне, тєлєк з марафоном!
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24.08.2024 20:54 Відповісти
Улюблене заняття багатьох громадян - це зрада. Поміж зрадами іноді треба читати новини - достроково виведений з ремонту енергоблок АЕС. Але все одне зрада
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25.08.2024 03:52 Відповісти
Знаєте, коли реально хтось бавиться тими рубильниками, то навіть в такі новини слабо віреться. Особо, боли сввтло можуть вимикати в будь який час, недотримуючись графіку)
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25.08.2024 11:18 Відповісти
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24.08.2024 20:49 Відповісти
але, зима буде суворою! і обов'язково без світла. навіть, за 15 грн за квт.
(сарказм)
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24.08.2024 20:57 Відповісти
Неділя пройде без відключень світла

(співчутливо):
Важкувато ж вам буде протриматись, бідолахам. Абстиненція замучить-задовбає...
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24.08.2024 20:58 Відповісти
Може вам пдрам енергетичним усю каналізацію перекрити, народ в темряві а ви в говні, хоч якась моральна компенсація для тих хто чекає світла.
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24.08.2024 21:02 Відповісти
які відключення ці дебіли що зебілів щовсім за інфузорій мають.
Вчора писали що запустили блок АЕС і жара спала отже можна запускати експорт ее
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24.08.2024 21:03 Відповісти
Цікавий прогноз ,а головне впевнений.Ця мра...та буде тепер підганяти відключення під експорт!?
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24.08.2024 21:06 Відповісти
Вы экономьте, ибо тогда экспортировать не сможем...
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24.08.2024 21:09 Відповісти
Радуйтесь! Мілость вам, с царского плєча.
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24.08.2024 21:13 Відповісти
ПНХ. Явсе ще надіюся, шо вила приготовлені мною не зазря. Вила ждуть
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24.08.2024 21:38 Відповісти
На експорт електроенергії це ніяк не діє.
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25.08.2024 00:27 Відповісти
Арештуйте брехуна Галущенка, і допитайте про кацапську кротівню. Бо щось мені підказує, що зумисний енерготеррор влітку, коли усі блоки загнали на "плановий ремонт", не просто так був. Смердить диверсією і саботажем.
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25.08.2024 10:30 Відповісти
Ви про них забудьте, бо дороги зрзу перекриють а потім підуть далі. Ви ще придумайте взимку геноцидити то ще й лупки дадуть.
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25.08.2024 11:08 Відповісти
 
 