Неділя пройде без відключень світла, - "Укренерго"
Завтра 25 серпня в Україні не прогнозується застосування відключень електроенергії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Укренерго".
"Завтра, 25 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00", - закликають в компанії.
Нагадаємо Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн з 25 серпня.
Топ коментарі
+8 Bogdan #591399
показати весь коментар24.08.2024 21:03
+5 CrossFirenko
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+3 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар24.08.2024 20:44
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Тануна..
а, головне, тєлєк з марафоном!
(сарказм)
(співчутливо):
Важкувато ж вам буде протриматись, бідолахам. Абстиненція замучить-задовбає...
Вчора писали що запустили блок АЕС і жара спала отже можна запускати експорт ее