Неділя пройде без відключень світла, - "Укренерго"

Завтра 25 серпня в Україні не прогнозується застосування відключень електроенергії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Укренерго".

"Завтра, 25 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00", - закликають в компанії.

Нагадаємо Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн з 25 серпня.

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