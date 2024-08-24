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Воскресенье пройдет без отключений света, - "Укрэнерго"

Аварійні відключення світла

Завтра 25 августа в Украине не прогнозируется применение отключений электроэнергии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Укрэнерго".

"Завтра, 25 августа, меры ограничения потребления не прогнозируются. При изменении ситуации - о применении отключений будет сообщено дополнительно. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00", - призывают в компании.

Напомним Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны с 25 августа.

Также читайте: В случае отсутствия форс-мажоров – уже на следующей неделе, вероятно, удастся избежать отключений электроэнергии, - Кудрицкий

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2163) Укрэнерго (658) отключение света (422)


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Топ комментарии
+8
які відключення ці дебіли що зебілів щовсім за інфузорій мають.
Вчора писали що запустили блок АЕС і жара спала отже можна запускати експорт ее
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24.08.2024 21:03
+5
Радуйтесь! Мілость вам, с царского плєча.
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24.08.2024 21:13
+3
Та ладна!! Можемо врубити одномоментно всі кондиціонери??? Тому що спека?? І тому, що спека в нас буле світло??

Тануна..
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24.08.2024 20:44
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Та ладна!! Можемо врубити одномоментно всі кондиціонери??? Тому що спека?? І тому, що спека в нас буле світло??

Тануна..
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24.08.2024 20:44 Ответить
і, навіть, праски і чайники в багатоповерхівках.
а, головне, тєлєк з марафоном!
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24.08.2024 20:54 Ответить
Улюблене заняття багатьох громадян - це зрада. Поміж зрадами іноді треба читати новини - достроково виведений з ремонту енергоблок АЕС. Але все одне зрада
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25.08.2024 03:52 Ответить
Знаєте, коли реально хтось бавиться тими рубильниками, то навіть в такі новини слабо віреться. Особо, боли сввтло можуть вимикати в будь який час, недотримуючись графіку)
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25.08.2024 11:18 Ответить
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24.08.2024 20:49 Ответить
але, зима буде суворою! і обов'язково без світла. навіть, за 15 грн за квт.
(сарказм)
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24.08.2024 20:57 Ответить
Неділя пройде без відключень світла

(співчутливо):
Важкувато ж вам буде протриматись, бідолахам. Абстиненція замучить-задовбає...
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24.08.2024 20:58 Ответить
Може вам пдрам енергетичним усю каналізацію перекрити, народ в темряві а ви в говні, хоч якась моральна компенсація для тих хто чекає світла.
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24.08.2024 21:02 Ответить
які відключення ці дебіли що зебілів щовсім за інфузорій мають.
Вчора писали що запустили блок АЕС і жара спала отже можна запускати експорт ее
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24.08.2024 21:03 Ответить
Цікавий прогноз ,а головне впевнений.Ця мра...та буде тепер підганяти відключення під експорт!?
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24.08.2024 21:06 Ответить
Вы экономьте, ибо тогда экспортировать не сможем...
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24.08.2024 21:09 Ответить
Радуйтесь! Мілость вам, с царского плєча.
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24.08.2024 21:13 Ответить
ПНХ. Явсе ще надіюся, шо вила приготовлені мною не зазря. Вила ждуть
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24.08.2024 21:38 Ответить
На експорт електроенергії це ніяк не діє.
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25.08.2024 00:27 Ответить
Арештуйте брехуна Галущенка, і допитайте про кацапську кротівню. Бо щось мені підказує, що зумисний енерготеррор влітку, коли усі блоки загнали на "плановий ремонт", не просто так був. Смердить диверсією і саботажем.
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25.08.2024 10:30 Ответить
Ви про них забудьте, бо дороги зрзу перекриють а потім підуть далі. Ви ще придумайте взимку геноцидити то ще й лупки дадуть.
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25.08.2024 11:08 Ответить
 
 