Воскресенье пройдет без отключений света, - "Укрэнерго"

Завтра 25 августа в Украине не прогнозируется применение отключений электроэнергии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Укрэнерго".

"Завтра, 25 августа, меры ограничения потребления не прогнозируются. При изменении ситуации - о применении отключений будет сообщено дополнительно. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00", - призывают в компании.

Напомним Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны с 25 августа.

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