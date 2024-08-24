Воскресенье пройдет без отключений света, - "Укрэнерго"
Завтра 25 августа в Украине не прогнозируется применение отключений электроэнергии.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Укрэнерго".
"Завтра, 25 августа, меры ограничения потребления не прогнозируются. При изменении ситуации - о применении отключений будет сообщено дополнительно. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00", - призывают в компании.
Напомним Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны с 25 августа.
Топ комментарии
+8 Bogdan #591399
показать весь комментарий24.08.2024 21:03
+5 CrossFirenko
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+3 Марина Нєчаєва #561431
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Тануна..
а, головне, тєлєк з марафоном!
(сарказм)
(співчутливо):
Важкувато ж вам буде протриматись, бідолахам. Абстиненція замучить-задовбає...
Вчора писали що запустили блок АЕС і жара спала отже можна запускати експорт ее