США готові поглибити партнерство з Києвом, - Блінкен у День Незалежності України

У суботу, 24 сепня, державний секретар США Ентоні Блінкен від імені своєї країни привітав Україну з Днем Незалежності. Він запевнив у подальшій підтримці України з боку Вашингтона.

Про це йдеться у заяві Блінкена, опублікованій на сайті Держдепу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Від імені США вітаю народ України з Днем Незалежності. Попри агресивну війну Росії, що триває, ваша сміливість залишається непохитною. Сьогоднішній день відзначає не лише свято вашої історії та прогресу, а й урочисте нагадування про жертви, які ви робите щодня на захист своєї країни", - заявив посадовець.

Дипломат запевнив, що США мають намір продовжувати довготермінову безпекову та економічну підтримку України для її захисту від російської агресії, а також для зусиль із відновлення та проведення реформ.

Очільник Держдепу також наголосив на досягненнях України у просуванні демократичних цінностей, боротьбі з корупцією та сприянні економічному зростанню.

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Окрім цього, Блінкен заявив, що США готові поглибити своє партнерство з Україною.

"Ваша незмінна відданість цим реформам є ключовою для сприяння незворотній інтеграції України до євроатлантичних інституцій. США готові поглибити наше партнерство з Україною. Наше партнерство ґрунтується на спільній відданості справедливості та демократичним цінностям", - йдеться у заяві глави Держдепу.

Нагадаємо, що раніше президент США Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс теж привітали Україну з Днем Незалежності. Зокрема, Байден у своїй привітальній заяві сказав, що Україна була, є і залишиться вільною країною.

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