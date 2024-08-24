США готові поглибити партнерство з Києвом, - Блінкен у День Незалежності України
У суботу, 24 сепня, державний секретар США Ентоні Блінкен від імені своєї країни привітав Україну з Днем Незалежності. Він запевнив у подальшій підтримці України з боку Вашингтона.
Про це йдеться у заяві Блінкена, опублікованій на сайті Держдепу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Від імені США вітаю народ України з Днем Незалежності. Попри агресивну війну Росії, що триває, ваша сміливість залишається непохитною. Сьогоднішній день відзначає не лише свято вашої історії та прогресу, а й урочисте нагадування про жертви, які ви робите щодня на захист своєї країни", - заявив посадовець.
Дипломат запевнив, що США мають намір продовжувати довготермінову безпекову та економічну підтримку України для її захисту від російської агресії, а також для зусиль із відновлення та проведення реформ.
Очільник Держдепу також наголосив на досягненнях України у просуванні демократичних цінностей, боротьбі з корупцією та сприянні економічному зростанню.
Окрім цього, Блінкен заявив, що США готові поглибити своє партнерство з Україною.
"Ваша незмінна відданість цим реформам є ключовою для сприяння незворотній інтеграції України до євроатлантичних інституцій. США готові поглибити наше партнерство з Україною. Наше партнерство ґрунтується на спільній відданості справедливості та демократичним цінностям", - йдеться у заяві глави Держдепу.
Нагадаємо, що раніше президент США Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс теж привітали Україну з Днем Незалежності. Зокрема, Байден у своїй привітальній заяві сказав, що Україна була, є і залишиться вільною країною.
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https://www.yahoo.com/news/ukraine-warns-russia-advancing-fast-090132860.html
(нагадаю це інформаційний ресурс, а не приймальня одного з сенаторів, до якого (до сенатора. Якщо "NAN YI XIAO CHUO" хоче допомогти Україні) мав би звернутись "NAN YI XIAO CHUO", щоб не було "марно", а саме зробити дію.)
Тепер адміністрація користується цими грошима
Зараз залишок 6.2млрд PDA до 1 жовтня 2024
дають 125млн - мінімум
В той же час, згідно звіту 3 комітетів Палати представників, звіт на 291 сторінку, щодо "https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf Ось сам звіт від 19.08.2024
У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста."
На сайті розміщуються інформація про діяльність комітету, розслідування, звіти, публічні слухання та інші офіційні матеріали.
Натомість маніпуляція "Якщо цей звіт дійсно існує"
Однак, незважаючи на ці звинувачення, процес імпічменту не дійшов до формального голосування в Палаті представників, Таким чином, процес імпічменту завершився без серйозних юридичних наслідків для Джо Байдена .
А де заява "прокурора" віцепрезидента, котра також покривала, згідно звіту?
Преса також замовчує
Чи це норма, якщо немає поки процесу імпічменту, проте є корупція?
звісно, що в час виборів, ніхто цим вже займатись не буде - якщо б не знявся, то точно був би імпічмент.
наведені факти корупції за участі росії, чи можуть бути "крючки" та "вплив" росії на президента США?
Щось знайшли?
Щось підтвердилось з обвинувачень?
Три однакові справи, про неналежну роботу з секретними документами
1) Хіларі Клінтон - прокурор незважаючи на докази, відмовився скерувати до суду
2) Байден - прокурор незважаючи на докази, , відмовився скерувати до суду
3) Трамп - прокурори скерували до суду. В суді справу закрили
В суді би закрили можливо всі три справи.
Проте, вирішили навіть не направляти в суд
Чому так?
Поки є багато пунктів, коли не виконано
Конгрес
прийняв закон про лендліз
прийняв закон про розробку плана перемоги України
Виконавці - адміністрація Байден+Камала не виконали закон
Конгрес дав гроші, як просила адміністрація, тепер є шанс що більша частина з 6.2млрд згорить 1 жовтня 2024
Що ще може зробити Конгрес, щоб адміністрація почала виконувати прийняті закони, та надавати допомогу Україні?
спроба "Second First", змастити "лайном" Джо Байдена, завдяки якому
(Джо Байдену як ініціатору. Також демократам як партія яка йшла на всілякі уступки для MAGA щоб MAGA розблокувала допомогу Україні, також частині притомних республіців (не з MAGA) які по мірі можливостей теж впливали на те, щоб MAGA розблокувала допомогу Україні)
Україна отримала дуже велику допомогу, навіть попри те, що пів року група MAGA в Конгресі, блокувала виділення допомоги Україні.
- ніхто не зміг надати посилання на закон, що закон не приймався півроку. Де цифровий слід?
Ось https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 закон H.R.815 згідно якого надали 61млрд, має цифровий слід, та до середини лютого 2024 року був в Сенаті де більшість демократів
- осінню 2023, міноборони зізналось що залишок PDA 4.2млрд, проте "не комфортно" надавати. Де посилання на закон, що таке "не комфортно"?
Зараз цей залишок 5.1млрд - https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ аудит додатково знайшов 1.9млрд не використаних коштів.
Конгрес гроші виділив, скільки просили, Джонсон навіть вніс додаткові вимоги в закон
- надати далекобійні ракети атакамс
- розробити план перемоги України
- закон "мир через силу в 21ст", де розділ про добробут Україні, та конфіскацію росактивів на користь України
"Україна отримала дуже велику допомогу, навіть попри те, що пів року група MAGA в Конгресі, блокувала виділення допомоги Україні."
давайте конкретику скільки це "дуже велику" після того як закон про 61млрд був проголосований
скільки проголосували, скільки вже надали?
7 грудня 2023
https://lb.ua/world/2023/12/07/587824_zakonoproiekt_pro_dopomogu_ukraini.html
"Палата представників США проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні"
https://suspilne.media/728563-palata-predstavnikiv-ssa-progolosuvala-za-zakonoproekt-sodo-dopomogi-ukraini/
20 квітня 2024
Ок, 4 місяці і 13 днів MAGA блокувала, кожен раз висуваючи нові вимоги.
Весь цей час, московити активно атакували, бо знали що нема чим відповісти Україні.
Паралельно (таке от співпадіння.) і в Україні відбувались події, "замінено" було Залужного (і вся вертикаль відповідно почала мінятись), що (звільнення В. Залужного ) на мій погляд, не сприяло підвищенню обороноздатності.
Тому разом в купі (блокування допомоги Україні зі сторони MAGA, і звільнення В. Залужного), дуже тяжко було Україні 4 місяці і 13 днів (уточнення для "Second First").
По перше, чому мені адресовано це
("Так Конгрес грощі дав
Тепер адміністрація користується цими грошима
Зараз залишок 6.2млрд PDA до 1 жовтня 2024
дають 125млн - мінімум" (С) 'Second First")
повідомлення, а не "NAN YI XIAO CHUO", який "сумнівається" що щось робиться ?
По друге, навіщо мені інформація, про те що " Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена ", як це
(внутрішньоамериканська справа навколо імпічменту в США)
відноситься до того, що США підтримує Україну, під час президентства Джо Байдена ?
(Я розумію якщо б була інформація про те, що пів року MAGA блокувала допомогу Україні, ще тоді по темі, а так, про те що " Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена ", це схоже просто на спробу, кинути в Джо Байдена "лайном" зі сторони "Second First", як на мій погляд..)
тому немає сенсу "треба звертатись до конгресмена якого обирав "NAN YI XIAO CHUO""
треба зрозуміти, чому адміністрація отримавши кошти які вона просила в 61млрд, не поспішає надавати саме частину котра на негайну військову допомогу Україні, та котра дійсна тільки до 1 жовтня 2024
30 млрд з 61млрд - взагалі не для Україні, та скоріш за все будуть використані всі до цента.
В чому проблема надати зброї на 6.2млрд замість 125млн?
Ще можна згадати, що аудит знайшов не використані гроші, зараз залишок 5.1млрд за 2022-2023 роки
"Військову допомогу Україні у її протистоянні російській агресії Венс вважає недоцільною для Америки."
( https://ua.korrespondent.net/world/4701619-tramp-kandydat-vitse-prezydent-antyukrainskyi
)
Тому, досить, все просто перевіряється.
маючи гроші, не бажає на 100% надавати допомогу
("знову ніхто не може відповісти, чому адміністрація Байден+Камала
маючи гроші, не бажає на 100% надавати допомогу")
питання "Second First", мав хоч якесь обосноване право задавати.
"Second First", до "NAN YI XIAO CHUO" він все пояснить, ви порозумієтесь разом, припускаю таку думку.
Велика подяка Джо Байдену, демократам, притомним республіканцям (ті що не з MAGA), всій американській нації (всім громадянам США), за величезну допомогу Україні !
Трампуша стоял рядом с ним на митинге и кивал -кивал ему согласие своей прилепленной шевелюрой с двумя ушами
Стосовно "до 1 жовтня 2024 року", навмисно збрехав " Second First", чи ненавмисно ?
В ось "говориться" про до кінця вересня 2025 року:
"Палата представників https://www.dw.com/uk/kongres-ssa/t-38724856 США (нижня палата Конгресу. - Ред.) у суботу, 20 квітня, схвалила законопроєкт про https://www.dw.com/uk/viiskova-dopomoha/t-62459731 надання Україні допомоги на 60,8 мільярда доларів до кінця вересня 2025 року. "
https://www.dw.com/uk/kongres-ssa-shvaliv-nadanna-kievu-61-mlrd-dolariv-dopomogi/a-68879938
Структура цих 60.08 млрд. доларів, теж в цій же статті розкривається:
"Законопроєкт передбачає виділення Києву 13,8 мільярда доларів на закупівлю озброєнь та обладнання, ще 13,4 мільярда для заміни та ремонту вже переданої Україні зброї, а також для навчання українських військових. Ще 23,2 мільярда доларів із цієї суми заплановані на поповнення американських збройових запасів."
https://www.dw.com/uk/kongres-ssa-shvaliv-nadanna-kievu-61-mlrd-dolariv-dopomogi/a-68879938
Тобто, на закупівлю, на ремонт і заміну техніки яку раніше поставили війську України, для навчання українських військових , в сумі 13,4 також є. 23,2, на поповнення озброєнь, які надавались Україні, з запасів американського війська.
Це в інформаційному просторі, все спрощено, "от сума, на озброєння", а насправді то витрати на підтримку України у війні, яку розв'язала московія, проти України, відповідно необхідно щоб функціонувало військо українське, тобто навчались військові, а там і екіпірування, і зброя, щоб зброю доставити, відповідно логістика.
Також :
"Економічна допомога і "стратегія підтримки України"
Також законопроєкт передбачає економічну допомогу на суму 7,85 мільярда доларів у вигляді кредитів. Згідно з документом, після листопада 2024 року президент США зможе списати заборгованість за цими кредитами."
https://www.dw.com/uk/kongres-ssa-shvaliv-nadanna-kievu-61-mlrd-dolariv-dopomogi/a-68879938
Тобто сума 60.08 млрд. $, це комплексна (тобто, не "закупівля озброєнь", а комплекс різних напрямків підтримки України у війні, яку розв'язала московія, проти України. )
підтримки України у війні, яку розв'язала московія, проти України.
Але основна ідея цього допису, таки питання до "Second First":
Стосовно "до 1 жовтня 2024 року", навмисно збрехав " Second First", чи ненавмисно ?
Відкриваємо закон, та знаходимо
SEC. 302.
During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (http://uscode.house.gov/quicksearch/get.plx?title=22§ion=2318 22 U.S.C. 2318(a)(1) ) shall be applied by substituting "$7,800,000,000" for "$100,000,000".
Що це означає
Закон про іноземну допомогу 1961 року (Foreign Assistance Act of 1961) встановлює правила та ліміти для надання військової та іншої допомоги іноземним країнам. У розділі 506(a)(1) цього закону йдеться про можливість Президента США використовувати певні кошти для надання військової допомоги без попереднього схвалення Конгресу, якщо це необхідно для національної безпеки.
Оригінальний ліміт на таку допомогу в законі складає $100 мільйонів.
Зміна на 2024 рік: Це положення пропонує збільшити цей ліміт до $7,8 мільярдів спеціально для фінансового року 2024. Це означає, що Президент матиме можливість виділити до $7,8 мільярда на екстрену військову допомогу іншим країнам без необхідності отримувати попереднє схвалення Конгресу, якщо це буде виправдано міркуваннями національної безпеки.
Фінансовий рік 2024 (фінрік 2024) у США почався 1 жовтня 2023 року і закінчиться 30 вересня 2024 року.
Тобто PDA у розмірі 7.8млрд дійсні до 1 жовтня 2024 року
Залишок PDA 6.2млрд
"Ще 23,2 мільярда доларів із цієї суми заплановані на поповнення американських збройових запасів." - також вводить в оману, тому що це не підтримка України.
Конгрес в 2022-2023 роках, окремо виділяв суму на PDA (те що передавали в Україну), та трохи більше на поповнення складів.
В 2024 році на всі країни виділено 7.8млрд PDA.
Якщо інші країни отримають 0, то Україні можуть виділити не більше 7.8млрд
Умовно зі складу заберуть зброї для України 7.8млрд, та поповнять склад на 23.2млрд.
Склад стане більше на 23.2-7.8= 15.4млрд
Склад належить Україні? Ні
Цей склад належить США
Навіщо всіх свідомо вводити в оману
"Оригінальний ліміт на таку допомогу в законі складає $100 мільйонів.
Зміна на 2024 рік: Це положення пропонує збільшити цей ліміт до $7,8 мільярдів спеціально для фінансового року 2024. Це означає, що Президент матиме можливість виділити до $7,8 мільярда на екстрену військову допомогу іншим країнам без необхідності отримувати попереднє схвалення Конгресу, якщо це буде виправдано міркуваннями національної безпеки."
, от такої.
І знову до слова загострення он, Ізраїль атакували масовано ракетами, вже зі сторони Ліван, відповідно, якщо сума обмежена $ 7,8 млрд. для всіх країн, то трохи "розтяжка" присутня.
В той же час :
" https://www.kmu.gov.ua/news/mzs-pidsumky-2023#:~:text=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-,%D0%A3%202023%20%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%2024,%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%2017%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE. У 2023 році США надали Україні допомоги приблизно на 24 млрд доларів. Країни Західної, Північної та Південної Європи - на суму понад 17 млрд євро. "
Тобто "незрозумілі" для "Second First", 23,2 млрд. доларів, схоже стають більш зрозумілими, якщо подивитись на доларовий еквівалент військової допомоги Україні в 2023 році, яка надавалась безпосередньо з запасів армії США ?
І ще ось, MAGA (промосковитська частина республіканців.) , почала робити зусилля по блокуванню виділення допомоги Україні, ще з весни 2022 року:
" Сенат США попередньо схвалив допомогу Україні на 40 мільярдів доларів."
17 травня 2022
"Сенатор-республіканець від штату Кентуккі Ренд Пол https://suspilne.media/238874-senator-respublikanec-zablokuvav-vidilenna-ukraini-40-milardiv-dolariv-dopomogi/ загальмував швидке голосування за законопроєкт про виділення Україні додаткової допомоги. Він вимагав додати до тексту основного документа норму про призначення генерального інспектора, який би контролював витрати коштів, виділених Україні"
https://suspilne.media/240205-senat-ssa-poperedno-shvaliv-dopomogu-ukraini-na-40-milardiv-dolariv/
Так що, якщо коротко, то:
Величезна подяка Джо Байдену, демократам, притомним республіканцям (ті що не з промосковитської MAGA), всій американській нації (всім громадянам США), за величезну допомогу Україні !
1. В 2022-2023 роках PDA виділявся тільки для України. В 2024 році без привязки для України
2. США рахують кошти по фінроках з жовтня по жовтень, у нас по календарних роках з січня по січень
допомога за 2023 календарний рік склала
https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ PDA 12.9млрд
https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/USAI_Announcements/ USAI 11.7млрд
В сумі 24.6млрд - що збігається з заявою кму
Проте USAI це не поставки зі складів, це замовлення виробництва
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf Згідно звіту з 2022 по 26 квітня 2024 - контракти на виробництво укладені на 13.7млрд, а обіцянок без контракту на 24.9млрд
Тобто по бумагам з обіцянками допомоги на 24.6млрд, а реально поставлено 12.9млрд + може щось виготовили з контрактів 2022 року.
Конгрес не відновлює склади на 23.2млрд за програму USAI, це виключно для програми PDA.
І так кожного року, дається дві суми на PDA та на відновлення з запасом.
https://protectukrainenow.org/uk/report Згідно даних , військова допомога за всіма програмами котра доставлена з 2022 року складає 26.6млрд
3) Якщо так розбираєтесь детально, хто та що гальмував "Сенатор-республіканець від штату Кентуккі Ренд Пол https://suspilne.media/238874-senator-respublikanec-zablokuvav-vidilenna-ukraini-40-milardiv-dolariv-dopomogi/ загальмував швидке голосування за законопроєкт про виділення Україні додаткової допомоги."
Можна також прізвища, хто гальмував, та з якої партії:
- https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 закон про лендліз та санкції були в Сенаті від республіканців в січні 2022
Хто гальмував до 4 квітня 2022 поки не проголосували?
- закон про лендліз підписаний 9 травня 2022. Хто гальмував більше місяця з підписанням?
- хто вніс зміни в оригінальний закон про лендліз від січня 2022, та зменшив термін дії закона з "до перемоги України" на фіксовану дату до 1 жовтня 2023 року, а також прибрав звітність президента перед Конгресом?
- хто до 1 жовтня 2023 не виконав закон про лендліз?
- хто прибрав в Сенаті https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670 поправку 1224 про подовження лендлізу на 2024 рік?
- хто не підписав PDA на суму 1.6млрд в 2022 фінроці, та вони згоріли?
- хто завищив ціни поставок по PDA, на 8.1млрд згідно https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ даних аудиту ?
- хто продовжував завищувати ціну поставок, навіть після попердження аудиту?
- кому було "не комфортно" надавати PDA, через відсутність коштів на поповнення складів.
Тобто гроші на PDA є, а на поповнення закінчились через завищення цін
- хто та чому не виділяє PDA 2022-2023 років на суму 5.1млрд (залишок із знайдених аудитом 8.1млрд), навіть коли Конгрес дав гроші на поповнення складів на 2024 рік на суму 13+млрд
- хто та чому, з виділених 7.8млрд PDA на 2024 фінрік, використав тільки 1.6млрд, та надає мінімум з мінімума 125млн - маючи ризик, що кошти згорять як було в 2022 році
- хто та чому не виконує закон, про розробку плана перемоги України
Повтор, повтор:
" Сенат США попередньо схвалив допомогу Україні на 40 мільярдів доларів."
17 травня 2022
"Сенатор-республіканець від штату Кентуккі Ренд Пол https://suspilne.media/238874-senator-respublikanec-zablokuvav-vidilenna-ukraini-40-milardiv-dolariv-dopomogi/ загальмував швидке голосування за законопроєкт про виділення Україні додаткової допомоги. Він вимагав додати до тексту основного документа норму про призначення генерального інспектора, який би контролював витрати коштів, виділених Україні"
https://suspilne.media/240205-senat-ssa-poperedno-shvaliv-dopomogu-ukraini-na-40-milardiv-dolariv/
4 місяці і 13 днів MAGA блокувала допомогу Україні в 2023-2024 році, чи ні ?
Тобто в самі критичні моменти MAGA (в 2023- 2024 році
(ті самі 4 місяці і 13 днів) , демократи йшли на всі поступки, заради того щоб був проголосована допомога Україні, але MAGA, постійно нові й нові причини не голосувати)
займалась блокуванням допомоги Україні, з цим згоден "Second First" ?
З помпою повідомлено, якщо не буде грошей - буде задіяний лендліз.
Навіщо закон про біль, якщо є діючий закон про лендліз?
19 травня цей біль на 40млрд був проголосований
маючи 11млрд на PDA, 1.6млрд були втрачені, президент забув, чи не захотів підписувати до кінця 2022 фінроку
Що гірше втрата 1.6млрд, через не підписання, чи затримка на пару днів (маючи при цьому лендліз)?
"4 місяці і 13 днів MAGA блокувала допомогу Україні в 2023-2024 році, чи ні ?"
на сайті конгреса знайти не вдається
якщо припустити, що газети писали правду
виходить наступне:
- демократи скоротили в Сенаті лендліз, до 1 жовтня 2023 (в квітні 2022, коли голосували закон)
- демократи відхилили в Сенаті поправку 1224, про подовження лендлізу
- перед 1 вересня, зняли спікера Маккарті повним складом, підкупивши 8х республіканців, щоб отримати більшість. До цього Байден заявив на вихідних, що домовився з Маккарті, проте в понеділок демократи його зняли
- демократи не змогли потім домовитись з новим спікером Джонсоном. повіремо пресі, тому що законопроектів на сайті не вдається знайти
- адміністрація мала 4.2млрд PDA, та відмовлялась надавати "не комфортно". Такого закону "не комфортно" не існує
- в лютому 2024, закон про 61млрд проголосували в Сенаті
- в квітні 2024, Джонсон вніс додатки до закону: надати ракети атакамс, розробити план перемоги України, закон про мир через силу в 21ст
Що в результаті:
- в гіршому випадку, новий біль з грошима не голосувався, хоча при цьому адміністрація мала 4.2млрд не наданного PDA, та мала повне право надавати допомогу
- отримавши біль на 61млрд, виявилось що на Україну в ньому тільки 30млрд
- з виділенного PDA в розмірі 7.8млрд до 1 жовтня 2024, використано тільки 1.6млрд. Решта згорить через місяць
- республіканці внесли додаткові закони на користь України, та в законі два рази зустрічається заборонене слово "перемога України"
- адміністрація не виконала закон "розробити план перемоги України"
" Сенат США попередньо схвалив допомогу Україні на 40 мільярдів доларів."17 травня 2022"Сенатор-республіканець від штату Кентуккі Ренд Пол загальмував швидке голосування за законопроєкт про виділення Україні додаткової допомоги. Він вимагав додати до тексту основного документа норму про призначення генерального інспектора, який би контролював витрати коштів, виділених Україні"
https://suspilne.media/240205-senat-ssa-poperedno-shvaliv-dopomogu-ukraini-na-40-milardiv-dolariv/
Саме по цьому
(інформація і посилання на новину де ця інформація вище наведені)
факту, задав питання дописувачу "Second First", по якому відповідь дуже проста "так, Ренд Пол загальмував швидке голосування за законопроєкт про виділення Україні додаткової допомоги, на 40 мільярдів доларів. ", або "ні, Ренд Пол загальмував швидке голосування за законопроєкт про виділення Україні додаткової допомоги, на 40 мільярдів доларів. ", але "Second First", замість відповіді на моє питання, "крутить хвостом", і пробує перевести розмову на іншу тему..
2) "на сайті конгреса знайти не вдається" (с) "Second First""
Законопроєкт про допомогу Україні заблоковано в Сенаті США"
7 грудня 2023
https://lb.ua/world/2023/12/07/587824_zakonoproiekt_pro_dopomogu_ukraini.html "
але далі, MAGA заблокували рух документу, і блокувала виділення допомоги Україні, під різними приводами, 4 місяці і 13 днів, до 20 квітня 2024 року.
"Палата представників США проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні"
20 квітня 2024
https://suspilne.media/728563-palata-predstavnikiv-ssa-progolosuvala-za-zakonoproekt-sodo-dopomogi-ukraini/
Що тут можна "не знайти" ?
Є факт, по голосуванню про допомогу Україні, є дати, береться одна дата, береться інша дата, проміжок між ними 4 місяці і 13 днів.
Але, далі "Second First", як в анекдоті про студента, який вивчив один білет на екзамен по зоології, і той білет, був про воші, але на екзамені, попався білет про риб, і той студент відповідаючи на білет, відповів наступне:
"єсть риби, у ніх єсть чєшуя, но єслі би у риб билі вши... " , і далі той студент почав розповідати все що стосується вошей. Тобто, замість того, щоб признати очевидні речі, що MAGA по факту блокувала 4 місяці 13 днів допомогу Україні в 2023-2024 році, "Second First" перевів на тему, яка мого питання не стосується.
На основі того, що як мінімум 2 рази (по вищенаведеній інформації в цьому дописі) "Second First", замість прямої відповіді на очевидні факти в моїх питаннях, які я задаю "Second First" , пробує перевести розмову на іншу тему, складається враження, що "Second First" боїться відповідати на ті питання, тому свій страх, пробує закрити іншою інформацією, щоб тільки не відповісти на мої питання.
Тобто, якщо припустити що "NAN YI XIAO CHUO" американець (прапорець США біля нікнейму, наводить на таку думку), то треба не писати в ресурс який розрахований на аудиторію України в першу чергу, а писати треба в середині США, причому адресно, тому, хто приймає рішення, але "NAN YI XIAO CHUO", цього не робить, а з якоюсь метою, пише сюди свою вимогу, що США "повинні", відповідно в тексті авторства "NAN YI XIAO CHUO": "На День Незалежності Сполучені Штати повинні надати Україні ************ зброю, а також величезні суми грошей."
Чи "NAN YI XIAO CHUO" не американець, а просто через VPN заходить на Цензор Нет, і просто виразив своє "фе" в сторону США, у вигляді свого допису зі словами
"На День Незалежності Сполучені Штати повинні надати Україні ************ зброю, а також величезні суми грошей." ?
Якщо не американець "NAN YI XIAO CHUO", а просто зайшов через VPN, то яке право має щось казати в сторону США, що США "повинні" щось, або якщо більш конкретніше, то чи платив податки "NAN YI XIAO CHUO" в бюджет США, щоб мати право висловлюватись, що США "повинні" ?
Сподіваюсь доступніше пояснив в цьому дописі свою позицію, яку навів вище в інших дописах адресованих "NAN YI XIAO CHUO" ?
В чому ніьито "російськість" мого погляду, може "NAN YI XIAO CHUO" пояснити ?
В чому проявляється, моя нібито "спотвореність представляння" ролі Цензор Нет ?
Які претензії я висував до "NAN YI XIAO CHUO", " NAN YI XIAO CHUO" може їх нагадати
(окрім того факту, що у відповідь на моє звернення до " NAN YI XIAO CHUO", з закликом зробити дію (якщо" NAN YI XIAO CHUO" є громадянином США), а саме звернутись всередині США до того, кого " NAN YI XIAO CHUO" обирав на виборах в США, щоб він реалізував те, що "NAN YI XIAO CHUO" написав тут на Цензор Нет, а саме, "Штати повинні надати Україні ************ зброю, а також величезні суми грошей." ( (С) "NAN YI XIAO CHUO"), якщо " NAN YI XIAO CHUO" дійсно хоче реалізації "Штати повинні надати Україні ************ зброю, а також величезні суми грошей." ( (С) "NAN YI XIAO CHUO")
( а не просто вирішив "NAN YI XIAO CHUO" написати в чаті Цензор Нет слова, якими напевно хотів "NAN YI XIAO CHUO" всім сподобатись )
,а у відповідь замість дії, "NAN YI XIAO CHUO", застосував московитський наратив "марно", "не може змінити", навіть не спробувавши щось зробити, у вигляді наприклад звернення, до того, кого обирав "NAN YI XIAO CHUO" (звісно якщо "NAN YI XIAO CHUO" дійсно американець, ане видає себе за американця, зайшовши через VPN на Цензор Нет), на виборах в США.)
?
(на мій погляд)
, бо "NAN YI XIAO CHUO", таким чином
(що "NAN YI XIAO CHUO", хвалиться що сам собі допоміг відповісти, але насправді відповідей не було.)
виставляє себе в ролі "дурника". А якщо "NAN YI XIAO CHUO", буде часто виставляти себе в ролі "дурника", то серйозно спілкуватись з "NAN YI XIAO CHUO", мало хто захоче, хіба що той, хто ще не в курсі буде, що "NAN YI XIAO CHUO" в серйозних темах, обирає шлях виставляти себе "дурником", витрачаючи свій, і співрозмовника (що саме головне ) час, на виставу 1 актора "NAN YI XIAO CHUO": "NAN YI XIAO CHUO" = "дурник".
привітав, називається,.... кой-кого
Треба поглибше вставляти ЗЄ-владі.
Що наприклад ще з осені 2022 року зазначалось, в тому числі і військовими, що потрібна додаткова мобілізація, так рєзніков (представник президента в Міністерстві Оборони України на той час, на посаді Міністра Оборони України. Нагадаю, по конституції України, рішення про додаткову мобілізацію, приймає президент.) в грудні 2022 року заявляв не потрібна додаткова мобілізація, крайнє повідомлення від рєзнікова "не потрібна додаткова мобілізація" прозвучало в серпні 2023 року, і вже аж у вересні 2023 року, після того, як рєзнікова було звільнено після чергового корупційного скандалу (в цей раз, пов'язаного з "закупівлею" зимового одягу для ЗСУ), новий міністр тільки почав розробляти новий закон про мобілізацію, в якому початково були норми популярні які тихенько прибрали, потім епопея з прийняттям цього нового закону, з купою поправок від "слуги народу"
(все ще юридично "монобільшості" в парламенті, представники президента в Верхній Раді України).
Дякувати треба "простому" рішенню, звільнити всіх обласних військкомів, за пів місяця (11 серпня 2023 р.) до звільнення (5 вересня 2023 р. ) додаткова мобілізація не потрібна" рєзнікова, що теж зробило свій вклад в мобілізаційний процес.
Також треба напевно "подякувати", за "просте рішення" в 2019 році, ліквідувати військову прокуратуру
(напевно відомо, що призначення прокуратури, слідкувати за дотриманням законності у відповідній до закону сфері (в даному випадку у війську), приміщення і запобігання злочинам.)
, що напевно теж не сильно посприяло обороноздатності. Треба зауважити на тому, що 1 квітня 2022 року, Венедіктова
(на той час Генеральний прокурор України. А це не аби хто, а як вона було в 2020 році висловилась, що вона "око государеве" https://m.gazeta.ua/articles/opinions-journal/_oko-gosudareve/1003775 , яке ("око государеві") зараз послом в Швейцарії.)
, на 8 році війни
(яка почалась 20.02.2014 року (саме ця дата на медалі московії, за окупацію українського Криму).)
отямилась, що "наші інституції мають бути переорієнтовані під реальне життя, а не керуватись законами мирного часу" (https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5349155901763968 ), і подякувала депутатам за те що "воскресили військову прокуратуру " ( https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5349155901763968 ), проголосувавши за повернення військової прокуратури, рішення про ліквідацію якої (військової прокуратурги) "монобільшість" ("слуга народу "), прийняла в 2019 році. При цьому, "воскресили" військову прокуратуру" так, що про якусь діяльність військової прокуратури, наприклад стосовно військкомів скандальних (наприклад я не чув/не читав, інформації не попадалось мені такої.), та і взагалі про якісь справи розпочаті військовою прокуратурою, якось і не чутно, от так "воскресили військову прокуратуру".
Також "дякувати" знову таки рєзнікову, при якому оплачувалась 100% вартість товару сумнівним фірмам(той самий скандальний "Львівський Арсенал" і 1,4 млрд. грн. оплачених за те, що нічого не було поставлено.)які так і не поставили товар.
Також, "дякувати" треба головам обласних військових адміністрацій (яких призначає беспосередньо президент), за "зроблені" фортифікаційні споруди.
"Дякувати" треба напевно і за те, що в 2019 році, була зупинена ракетна програма України, тараном (зараз посол в Словенії ) якого призначив президент, після перемоги на виборах в 2019 році.
"Дякувати" треба напевно, і за "Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема" 18.02.2022, (і це після 4 (чотирьох) місяців поспіль, повідомлень від іноземних партнерів України, які і зараз допомагають Україні, про те, що московія планує широкомасштабне вторгнення проти України), так і не виділивши до того часу (18.02.2022 року) додаткові 50 млрд. грн. на військо, які (50 млрд. грн. на військо) з листопада 2021 року, закликала виділити з бюджету України на військо опозиція в Верхній Раді України.
Напевно якщо всі ці моменти скласти разом, то кожен по своєму момент, напевно якоюсь мірою вплинув на ситуацію "бо сьогодні ще 5 населених пунктів було окуповано загарбником" ((С)"Степан Лукашёв"), чи не так "Степан Лукашёв", чи у всьому "винуваті" ті хто заявляє про підтримку України (а саме головне, робить підтримку України, зброєю, фінансами, технологіями, розвідданими.) ?
Тому цей "тонкий" тролінг основного партнера України, у виконанні "Степан Лукашёв", на мою особисту думку, є напевно від незнання, або від забудькуватості про те, що передувало такій ситуації, хоча, може бути і таке, що "Степан Лукашёв", все знає, але з якоюсь метою, поводиться саме таким чином.
(яке не дивлячись на попередження
(ще починаючи з листопаду 2021 року, це те що в засобах масової інформації можна прослідкувати.)
, що готується вже широкомасштабне
(бо з 2014 року московія вторглась гібридно ("нас там нєт")- "точково" починаючи з зараз тимчасово окупованого московією, Крима , а потім московія вторглась в тимчасово окуповані московією Луганську і Донецьку області України, і впритул до лютого 2022 була обмежена саме цими тимчасово окупованими московією адміністративними одиницями України.)
вторгнення московії, і на заклики опозиції
(починаючи з листопаду 2021 року)
, про виділення з бюджету додаткових 50 млрд. грн. на військо, у відповідь було (навіть 18 лютого 2022 року) таке "... Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський." https://censor.net/ua/news/3317208/zelenskyyi_my_mojemo_zbilshyty_armiyu_v_dvatry_razy_ale_todi_napryklad_ne_zmojemo_buduvaty_dorogy )
, але
(не дивлячись на те, що "керівництво України" таке, яке вело себе впритул до 24 лютого 2022 року, так як описано вище.)
, громадяни України всупереч всьому, стали на захист своєї країни, і дали відсіч московитам, партнери України почали допомагати українцям
( всьому народу України, який всупереч всім обставинам, дав відсіч вбивці-окупанту-московії.)
захистити Україну.
Тобто, США і інші країни партнери України
(які іспочатку попереджали на протязі 4 місяців, це вже те що в пресі з'явилось, а коли попередження були по іншим каналам, то невідомо наскільки раніше )
, допомагають в першу чергу, громадянам України, і щоб реалізувати допомогу, все одно приходиться працювати з тими, хто в даний момент високопосадових кабінетах, бо допомога відбуваєтться все одно, через міждержавні відносини, так влаштовано все.
Стосовно висловлювання "Степан Лукашёв" : "Тому треба контактувати з тим, хто не замараний зв*язками з кремлем. "
це що було, може пояснити "Степан Лукашёв" ?
Ось з https://youtu.be/gchfxDcYx7c?t=1433 її ролика видно телесуфлери, та https://www.youtube.com/watch?v=oYtisKsFEYc про саму технологію
на дебатах теж будуть телесуфлери? чи "свої" ведучі?