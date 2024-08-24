Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною державою, - Байден

Президент США Джо Байден привітав Україну з Днем Незалежності.

Відповідну заяву американський лідер зробив у соцмережі Х, 24 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.

У своєму привітанні очільник Білого дому запевнив, що Україна була, є і залишиться вільною країною.

"Сьогодні, коли народ України відзначає свій День Незалежності, давайте прояснимо ситуацію: коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона все ще вільна країна. І війна закінчиться, коли Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною державою", - йдеться у дописі Байдена.

Нагадаємо, що раніше віцепрезидентка США і кандидатка у президенти Камала Гарріс пообіцяла, що США й надалі підтримуватимуть Україну в її боротьбі проти російської агресії.

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