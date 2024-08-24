Украина останется свободным, суверенным и независимым государством, - Байден
Президент США Джо Байден поздравил Украину с Днем Независимости.
Соответствующее заявление американский лидер сделал в соцсети Х, 24 августа, сообщает Цензор.НЕТ.
В своем поздравлении глава Белого дома заверил, что Украина была, есть и останется свободной страной.
"Сегодня, когда народ Украины отмечает свой День Независимости, давайте проясним ситуацию: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она все еще свободная страна. И война закончится, когда Украина останется свободным, суверенным и независимым государством", - говорится в заметке Байдена.
Напомним, что ранее вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис пообещала, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.
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Якщо і друзі України є в штатах то вони в конгресі і сенаті що голосували за законопроекти
То ти й за *****.
Чи тобi кортить аборти шкребти за рахунок держави , як обiцяла коблахерiс?
Твоя би мати тебе вишкребла свого часу !
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Оце такi уявлення у херiсових прихильникiв про 1-шу Поправку та свободу слова.
Комуняцька *********...
Слiдкувати, а потiм...???
Рашисти - це соцпартiя, це "демси" продали ***** Украiну.
Нема на вас, падлюк, МакКартi, давно пора вас, комуняк, нищити.
Президент США Джо Байден сказав, що вважає президента Росії Володимира Путіна «вбивцею». Таку заяву Байден зробив, https://abcnews.go.com/Politics/biden-talks-cuomo-putin-migrants-vaccine-abc-news/story?id=76490303 відповідаючи на запитання ведучого ABC News Джорджа Стефанопулоса.
Запитання стосувалося розслідування кібератак, пов'язаних з Росією, та звіту розвідки, який пов'язує Кремль із втручанням в американські вибори.
«Ціну, яку він заплатить, ви побачите невдовзі», - сказав президент США щодо російського лідера.(березень 21 го)