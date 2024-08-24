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Украина останется свободным, суверенным и независимым государством, - Байден

Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною державою, - Байден

Президент США Джо Байден поздравил Украину с Днем Независимости.

Соответствующее заявление американский лидер сделал в соцсети Х, 24 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

В своем поздравлении глава Белого дома заверил, что Украина была, есть и останется свободной страной.

"Сегодня, когда народ Украины отмечает свой День Независимости, давайте проясним ситуацию: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она все еще свободная страна. И война закончится, когда Украина останется свободным, суверенным и независимым государством", - говорится в заметке Байдена.

Напомним, что ранее вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис пообещала, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.

Также читайте: Администрация Байдена обсуждает поддержку неожиданной операции Украины в Курской области, - WP

Автор: 

Байден Джо (2785) День Независимости (1196) поздравление (1057)


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Топ комментарии
+9
Він президент іншої країни. Америки.
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24.08.2024 20:37
+7
без українців.бо з твоєю політикою що ти крутив останні роки в Україну прийшла велика біда.
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24.08.2024 20:33
+7
Блаблабла ....АТАКМС вглиб кацапстану? Ні. Бо ескалація.
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24.08.2024 20:43
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сміхотушка-прокурорша...
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24.08.2024 21:04 Ответить
Чому у Х ??? Боротьба за Маска?
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24.08.2024 21:04 Ответить
проти
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24.08.2024 22:03 Ответить
Лицемір-дай дозвіл бити вашими далекобійними ракетами по військових цілях на території рашистскава рєйха...
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24.08.2024 21:06 Ответить
Сказала людина яка злила в урну лендліз, невикористала 6 млрд з попередньої допомоги і вже успішно йде невикористання частини поточної дпомоги

Якщо і друзі України є в штатах то вони в конгресі і сенаті що голосували за законопроекти
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24.08.2024 21:37 Ответить
Ну що ж, судячи по кількості тут від хйлоМАГА , доки мене ЦН відключав, у них добрячий переполох - тримаємо кулачки за Харріс! Слава Україні!
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24.08.2024 22:05 Ответить
Вона Гарріс, а не "Харріс".
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24.08.2024 22:47 Ответить
так справді -на українську транслітерацію.-англ "H" то наше Г
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24.08.2024 23:05 Ответить
Залишилося лиш слідкувати хто лайками підтримує МАГАрашистів -
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24.08.2024 22:06 Ответить
Ти, падлюко, за соцiалiстку херiс, за комуняку вальцза?
То ти й за *****.
Чи тобi кортить аборти шкребти за рахунок держави , як обiцяла коблахерiс?
Твоя би мати тебе вишкребла свого часу !
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03.09.2024 18:38 Ответить
"Залишилося лиш слідкувати хто лайками підтримує МАГАрашистів"

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Оце такi уявлення у херiсових прихильникiв про 1-шу Поправку та свободу слова.
Комуняцька *********...
Слiдкувати, а потiм...???
Рашисти - це соцпартiя, це "демси" продали ***** Украiну.
Нема на вас, падлюк, МакКартi, давно пора вас, комуняк, нищити.
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03.09.2024 18:43 Ответить
Сьогодні світ потрібно рятувати від нащадка Гітлера-"трупіна" рашистської 3,14дерації, якщо брати до уваги хто президент США в цей історичний ,для світу,а також для окупованої російським нелюдом України момент ,варто відкинути всякі інсинуації на рахунок того,що ще хтось крім президента США ,який є на даний момент часу, міг би значно більше допомогти Україні і світові загалом всім необхідним для звільнення світової спільноти від рашистського людожера .Отже Ви не правильно "відбілюєте" кажучи- " то Байден, тільки він зміг як зміг, й зробив те що зробив й робить зараз".Дайте відповідь на простеньке запитання-"А чи міг і може зробити Байден БІЛЬШЕ для знищення рашистського кровожадного вбивці ...?

Президент США Джо Байден сказав, що вважає президента Росії Володимира Путіна «вбивцею». Таку заяву Байден зробив, https://abcnews.go.com/Politics/biden-talks-cuomo-putin-migrants-vaccine-abc-news/story?id=76490303 відповідаючи на запитання ведучого ABC News Джорджа Стефанопулоса.

Запитання стосувалося розслідування кібератак, пов'язаних з Росією, та звіту розвідки, який пов'язує Кремль із втручанням в американські вибори.

«Ціну, яку він заплатить, ви побачите невдовзі», - сказав президент США щодо російського лідера.(березень 21 го)
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25.08.2024 10:42 Ответить
не став свічки за "нас", можливо ваша догорає , і запалив її за вас рашист ???
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25.08.2024 12:23 Ответить
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