Украина останется свободным, суверенным и независимым государством, - Байден

Президент США Джо Байден поздравил Украину с Днем Независимости.

Соответствующее заявление американский лидер сделал в соцсети Х, 24 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

В своем поздравлении глава Белого дома заверил, что Украина была, есть и останется свободной страной.

"Сегодня, когда народ Украины отмечает свой День Независимости, давайте проясним ситуацию: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она все еще свободная страна. И война закончится, когда Украина останется свободным, суверенным и независимым государством", - говорится в заметке Байдена.

Напомним, что ранее вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис пообещала, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.

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