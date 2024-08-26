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Під час операції в Курській області в український полон потрапили щонайменше 247 російських військових, - The Washington Post

СБУ взяла в полон 102 військових РФ на Курщині

Журналісти видання Washington Post вивчили відеокадри з російськими полоненими під час операції Збройних сил України в Курській області та зробили висновок, що українським військовим вдалося захопити в полон щонайменше 247 солдатів армії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Йдеться про відеозаписи, зняті самими українськими військовими, і кадри, зроблені фотографом The Washington Post у таборі для військовополонених, де утримують, зокрема, російських строковиків. Зазначається, що журналісти  проаналізували понад 130 фотографій і відео з російськими полоненими.

При цьому журналісти зазначають, що відео з російськими військовополоненими продовжують з'являтися, і під час підрахунку враховувалися тільки ті кадри, які репортерам вдалося верифікувати. Тому вони роблять висновок, що реальна кількість військових РФ, які потрапили в полон, набагато вища.

Значна кількість полонених були солдатами строкової служби, зазначають автори публікації.

Відомий військовий аналітик Дара Массікот із Фонду Карнегі сказала WP, що деякі росіяни, які здалися в полон, не були "загартованими в боях військовими, які брали участь у військових діях в Україні".

"Я вже давно не бачила відео з такою масовою здачею в полон російських солдатів", - каже Массікот.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Операція у Курській області: ЗСУ поповнюють обмінний фонд полоненими росіянами, - Павлюк

Автор: 

армія рф (17236) військовополонені (911) Курськ (1093)


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Приїхав чоловік з фронту Відпустка в зв"язку з пораненням Розказував що одне "чудо" полонене сказало на допиті що здався в полон з-за бажання "пожить подольше" "Пересижу в плену - а там и вайна закончится!"
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26.08.2024 06:54 Відповісти
А ще мав наувазі - пересидіти по-людські - відмитись, полікуватись, віджертись, грошей підзаробити на пакетах. А не сказав - бо словниковий запас малий.

Вони скоро будут відмовлятись на обмін їхати, будуть вимагати сидіти в Україні((
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26.08.2024 07:59 Відповісти
Не сумніваюся!
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26.08.2024 08:01 Відповісти
а казали що більше....
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26.08.2024 07:08 Відповісти
Так хто бреше ? Наші ЗМІ у яких кількість зашкалює за тисячі чи іноземні ЗМІ ? Брехня завжди ШКОДИТЬ. Навіть солодка, з медом.
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26.08.2024 07:11 Відповісти
"При цьому журналісти зазначають, що відео з російськими військовополоненими продовжують з'являтися, і під час підрахунку враховувалися тільки ті кадри, які репортерам вдалося верифікувати. Тому вони роблять висновок, що реальна кількість військових РФ, які потрапили в полон, набагато вища. Джерело:
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26.08.2024 07:15 Відповісти
Мда, СМІ пишуть що попало, а нарід читає заголовки, і несеться шизуха по колу..
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26.08.2024 08:42 Відповісти
 
 