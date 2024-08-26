Під час операції в Курській області в український полон потрапили щонайменше 247 російських військових, - The Washington Post
Журналісти видання Washington Post вивчили відеокадри з російськими полоненими під час операції Збройних сил України в Курській області та зробили висновок, що українським військовим вдалося захопити в полон щонайменше 247 солдатів армії РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Washington Post.
Йдеться про відеозаписи, зняті самими українськими військовими, і кадри, зроблені фотографом The Washington Post у таборі для військовополонених, де утримують, зокрема, російських строковиків. Зазначається, що журналісти проаналізували понад 130 фотографій і відео з російськими полоненими.
При цьому журналісти зазначають, що відео з російськими військовополоненими продовжують з'являтися, і під час підрахунку враховувалися тільки ті кадри, які репортерам вдалося верифікувати. Тому вони роблять висновок, що реальна кількість військових РФ, які потрапили в полон, набагато вища.
Значна кількість полонених були солдатами строкової служби, зазначають автори публікації.
Відомий військовий аналітик Дара Массікот із Фонду Карнегі сказала WP, що деякі росіяни, які здалися в полон, не були "загартованими в боях військовими, які брали участь у військових діях в Україні".
"Я вже давно не бачила відео з такою масовою здачею в полон російських солдатів", - каже Массікот.
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Вони скоро будут відмовлятись на обмін їхати, будуть вимагати сидіти в Україні((