В ходе операции в Курской области в украинский плен попали по меньшей мере 247 российских военных, - The Washington Post

Журналисты издания Washington Post изучили видеокадры с российскими пленными во время операции Вооруженных сил Украины в Курской области и сделали вывод, что украинским военным удалось захватить в плен по меньшей мере 247 солдат армии РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Washington Post.

Речь идет о видеозаписях, снятых самими украинскими военными, и кадрах, сделанных фотографом The Washington Post в лагере для военнопленных, где содержатся, в частности, российские срочники. Отмечается, что журналисты проанализировали более 130 фотографий и видео с российскими пленными.

При этом журналисты отмечают, что видео с российскими военнопленными продолжают появляться, и при подсчете учитывались только те кадры, которые репортерам удалось верифицировать. Поэтому они делают вывод, что реальное количество военных РФ, попавших в плен, гораздо выше.

Значительное количество пленных были солдатами срочной службы, отмечают авторы публикации.

Известный военный аналитик Дара Массикот из Фонда Карнеги сказала WP, что некоторые россияне, которые сдались в плен, не были "закаленными в боях военными, которые участвовали в военных действиях в Украине".

"Я уже давно не видела видео с такой массовой сдачей в плен российских солдат", - говорит Массикот.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Операция в Курской области: ВСУ пополняют обменный фонд пленными россиянами, - Павлюк