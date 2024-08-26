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В ходе операции в Курской области в украинский плен попали по меньшей мере 247 российских военных, - The Washington Post

СБУ взяла в полон 102 військових РФ на Курщині

Журналисты издания Washington Post изучили видеокадры с российскими пленными во время операции Вооруженных сил Украины в Курской области и сделали вывод, что украинским военным удалось захватить в плен по меньшей мере 247 солдат армии РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Washington Post.

Речь идет о видеозаписях, снятых самими украинскими военными, и кадрах, сделанных фотографом The Washington Post в лагере для военнопленных, где содержатся, в частности, российские срочники. Отмечается, что журналисты проанализировали более 130 фотографий и видео с российскими пленными.

При этом журналисты отмечают, что видео с российскими военнопленными продолжают появляться, и при подсчете учитывались только те кадры, которые репортерам удалось верифицировать. Поэтому они делают вывод, что реальное количество военных РФ, попавших в плен, гораздо выше.

Значительное количество пленных были солдатами срочной службы, отмечают авторы публикации.

Известный военный аналитик Дара Массикот из Фонда Карнеги сказала WP, что некоторые россияне, которые сдались в плен, не были "закаленными в боях военными, которые участвовали в военных действиях в Украине".

"Я уже давно не видела видео с такой массовой сдачей в плен российских солдат", - говорит Массикот.

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Автор: 

армия РФ (19087) военнопленные (1046) Курск (1082)


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Приїхав чоловік з фронту Відпустка в зв"язку з пораненням Розказував що одне "чудо" полонене сказало на допиті що здався в полон з-за бажання "пожить подольше" "Пересижу в плену - а там и вайна закончится!"
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26.08.2024 06:54 Ответить
А ще мав наувазі - пересидіти по-людські - відмитись, полікуватись, віджертись, грошей підзаробити на пакетах. А не сказав - бо словниковий запас малий.

Вони скоро будут відмовлятись на обмін їхати, будуть вимагати сидіти в Україні((
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26.08.2024 07:59 Ответить
Не сумніваюся!
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26.08.2024 08:01 Ответить
а казали що більше....
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26.08.2024 07:08 Ответить
Так хто бреше ? Наші ЗМІ у яких кількість зашкалює за тисячі чи іноземні ЗМІ ? Брехня завжди ШКОДИТЬ. Навіть солодка, з медом.
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26.08.2024 07:11 Ответить
"При цьому журналісти зазначають, що відео з російськими військовополоненими продовжують з'являтися, і під час підрахунку враховувалися тільки ті кадри, які репортерам вдалося верифікувати. Тому вони роблять висновок, що реальна кількість військових РФ, які потрапили в полон, набагато вища. Джерело:
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26.08.2024 07:15 Ответить
Мда, СМІ пишуть що попало, а нарід читає заголовки, і несеться шизуха по колу..
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26.08.2024 08:42 Ответить
 
 