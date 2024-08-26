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У школах Естонії поменшає окремих класів для українських дітей

школа

З нового навчального року в естонських школах поменшає окремих класів для українських дітей. Зокрема, першокласників не набиратиме школа Ряеґу, яка надає освіту українською та естонською.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє естонський мовник ERR.

У Міністерстві освіти Естонії пояснили, що українські діти готові до навчання з естонськими ровесниками, тим паче батьки самі хочуть, аби їхні діти здобували місцеву освіту.

Станом на травень у школах Естонії навчалося майже 9 тисяч українських дітей. 24% з них здобували освіту в початковій школі, а 64% - в загальній.

Наразі в Естонії діють дві школи - Ряеґу та "Школа Свободи", обидві у Таллінні, в яких частину навчання діти з України здобувають українською, а іншу - естонською.

Однак з нового навчального року Ряеґу вже не відкриє перший клас, а через пару років вона узагалі зникне. Очікується, що у цій школі українські діти зможуть провчитися до шостого класу. З четвертого класу мова навчання в ній стане естонською.

В іншій державній школі - "Свободи" навчається близько 530 учнів. До сьомого класу прийшли 66 нових учнів. У цій школі 40% уроків проводяться українською мовою, а решта 60% - естонською.

Директорка школи Ольга Селищева розповіла, що навчальний заклад працює вже два роки, і за цей час близько сотні учнів повернулися в Україну. А втім, є й ті, хто тільки приїжджає до Естонії. Так, з 66 нових старшокласників у новому навчальному році близько 10 тільки зараз приїдуть з України.

Головна експертка відділу загальної освіти Міністерства освіти й науки Естонії Хеле Ліїв-Тельманн розповіла, що в попередні роки у великих містах було також кілька шкіл, у яких утворили окремий клас для українських учнів. Однак з нового навчального року таких класів теж стане менше.

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За її словами, школи, які навчали українських учнів в окремих класах, вважають, що діти з України вже готові навчатися разом з естонцями в естонськомовних або російськомовних класах.

Ліїв-Тельманн також зазначила, що раніше і батьки, і керівництво шкіл вважали, що біженці пробудуть в Естонії тимчасово. Проте зараз ця думка змінюється, і українські родини все більше зацікавлені, щоб їхні діти здобували місцеву освіту.

Так, цьогоріч порівняно з минулим роком кількість учнів, які одночасно навчалися в українській та в естонській школах, зменшилась з двох третин до однієї третини, додала представниця Міносвіти.

Автор: 

школа (2205) Естонія (1601)


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"діти з України вже готові навчатися разом з естонцями в естонськомовних або російськомовних класах"
Естонську вивчити раз плюнути, але є сумніви щодо російської, кажуть вона доволі складна..
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26.08.2024 07:09 Відповісти
Якийсь "мутняк" З "естонськомовними" класами ще можна змириться Але для чого українських дітей переводить на російську мову? Ми тут б"ємося, щоб викорінить в Україні освіту російською мовою - а естонці сприяють її збереженню саме для наших дітей! При тому що в своїй освітній системі (для своїх громадян) вони роблять те саме що й ми!
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26.08.2024 07:10 Відповісти
З початку навчального року всі російськомовні школи будуть переведені на повне естонськомовне навчання. Тоді вони будуть лише формально «російськомовні школи».
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26.08.2024 10:21 Відповісти
Ukraine jaki vtekli vid viyny chasto ne razumejut ridny movy. Ochikovano rossijskaja im leksge
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26.08.2024 07:37 Відповісти
Ось як хитро і логічно діють держави,а не як України з рускоязичнимі) Більше як чверть століття минуло з дня відновлення незалежності України,а держава потонула в дебатах,а з якого класу громадяни України мають змусити своїх дітей вивчати державну мову(((А тепер показуючи підлітків з Покровся,в зв'язку з евакуацією,а ті навіть на камеру не вміють два речення сказати українською(В результаті дочекалися,що дерусифвкацією України зайнялися москалі не дебатами,а танками літаками та ракетами(
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26.08.2024 07:49 Відповісти
 
 