У школах Естонії поменшає окремих класів для українських дітей

З нового навчального року в естонських школах поменшає окремих класів для українських дітей. Зокрема, першокласників не набиратиме школа Ряеґу, яка надає освіту українською та естонською.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє естонський мовник ERR.

У Міністерстві освіти Естонії пояснили, що українські діти готові до навчання з естонськими ровесниками, тим паче батьки самі хочуть, аби їхні діти здобували місцеву освіту.

Станом на травень у школах Естонії навчалося майже 9 тисяч українських дітей. 24% з них здобували освіту в початковій школі, а 64% - в загальній.

Наразі в Естонії діють дві школи - Ряеґу та "Школа Свободи", обидві у Таллінні, в яких частину навчання діти з України здобувають українською, а іншу - естонською.

Однак з нового навчального року Ряеґу вже не відкриє перший клас, а через пару років вона узагалі зникне. Очікується, що у цій школі українські діти зможуть провчитися до шостого класу. З четвертого класу мова навчання в ній стане естонською.

В іншій державній школі - "Свободи" навчається близько 530 учнів. До сьомого класу прийшли 66 нових учнів. У цій школі 40% уроків проводяться українською мовою, а решта 60% - естонською.

Директорка школи Ольга Селищева розповіла, що навчальний заклад працює вже два роки, і за цей час близько сотні учнів повернулися в Україну. А втім, є й ті, хто тільки приїжджає до Естонії. Так, з 66 нових старшокласників у новому навчальному році близько 10 тільки зараз приїдуть з України.

Головна експертка відділу загальної освіти Міністерства освіти й науки Естонії Хеле Ліїв-Тельманн розповіла, що в попередні роки у великих містах було також кілька шкіл, у яких утворили окремий клас для українських учнів. Однак з нового навчального року таких класів теж стане менше.

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За її словами, школи, які навчали українських учнів в окремих класах, вважають, що діти з України вже готові навчатися разом з естонцями в естонськомовних або російськомовних класах.

Ліїв-Тельманн також зазначила, що раніше і батьки, і керівництво шкіл вважали, що біженці пробудуть в Естонії тимчасово. Проте зараз ця думка змінюється, і українські родини все більше зацікавлені, щоб їхні діти здобували місцеву освіту.

Так, цьогоріч порівняно з минулим роком кількість учнів, які одночасно навчалися в українській та в естонській школах, зменшилась з двох третин до однієї третини, додала представниця Міносвіти.