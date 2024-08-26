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В школах Эстонии станет меньше отдельных классов для украинских детей

школа

С нового учебного года в эстонских школах станет меньше отдельных классов для украинских детей. В частности, первоклассников не будет набирать школа Ряегу, которая предоставляет образование на украинском и эстонском.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает эстонский вещатель ERR.

В Министерстве образования Эстонии объяснили, что украинские дети готовы к обучению с эстонскими ровесниками, тем более родители сами хотят, чтобы их дети получали местное образование.

По состоянию на май в школах Эстонии училось почти 9 тысяч украинских детей. 24% из них получали образование в начальной школе, а 64% - в общей.

Сейчас в Эстонии действуют две школы - Ряегу и "Школа Свободы", обе в Таллинне, в которых часть обучения дети из Украины получают на украинском, а другую - на эстонском.

Однако с нового учебного года Ряегу уже не откроет первый класс, а через пару лет она вообще исчезнет. Ожидается, что в этой школе украинские дети смогут проучиться до шестого класса. С четвертого класса язык обучения в ней станет эстонским.

В другой государственной школе - "Свободы" учится около 530 учеников. В седьмой класс пришли 66 новых учеников. В этой школе 40% уроков проводятся на украинском языке, а остальные 60% - на эстонском.

Директор школы Ольга Селищева рассказала, что учебное заведение работает уже два года, и за это время около сотни учеников вернулись в Украину. А впрочем, есть и те, кто только приезжает в Эстонию. Так, из 66 новых старшеклассников в новом учебном году около 10 только сейчас приедут из Украины.

Главный эксперт отдела общего образования Министерства образования и науки Эстонии Хеле Лиив-Тельманн рассказала, что в предыдущие годы в крупных городах было также несколько школ, в которых образовали отдельный класс для украинских учеников. Однако с нового учебного года таких классов тоже станет меньше.

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По ее словам, школы, которые обучали украинских учеников в отдельных классах, считают, что дети из Украины уже готовы учиться вместе с эстонцами в эстонскоязычных или русскоязычных классах.

Лиив-Тельманн также отметила, что раньше и родители, и руководство школ считали, что беженцы пробудут в Эстонии временно. Однако сейчас это мнение меняется, и украинские семьи все больше заинтересованы, чтобы их дети получали местное образование.

Так, в этом году по сравнению с прошлым годом количество учеников, которые одновременно учились в украинской и в эстонской школах, уменьшилось с двух третей до одной трети, добавила представительница Минобразования.

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школа (3012) Эстония (1414)


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"діти з України вже готові навчатися разом з естонцями в естонськомовних або російськомовних класах"
Естонську вивчити раз плюнути, але є сумніви щодо російської, кажуть вона доволі складна..
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26.08.2024 07:09 Ответить
Якийсь "мутняк" З "естонськомовними" класами ще можна змириться Але для чого українських дітей переводить на російську мову? Ми тут б"ємося, щоб викорінить в Україні освіту російською мовою - а естонці сприяють її збереженню саме для наших дітей! При тому що в своїй освітній системі (для своїх громадян) вони роблять те саме що й ми!
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26.08.2024 07:10 Ответить
З початку навчального року всі російськомовні школи будуть переведені на повне естонськомовне навчання. Тоді вони будуть лише формально «російськомовні школи».
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26.08.2024 10:21 Ответить
Ukraine jaki vtekli vid viyny chasto ne razumejut ridny movy. Ochikovano rossijskaja im leksge
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26.08.2024 07:37 Ответить
Ось як хитро і логічно діють держави,а не як України з рускоязичнимі) Більше як чверть століття минуло з дня відновлення незалежності України,а держава потонула в дебатах,а з якого класу громадяни України мають змусити своїх дітей вивчати державну мову(((А тепер показуючи підлітків з Покровся,в зв'язку з евакуацією,а ті навіть на камеру не вміють два речення сказати українською(В результаті дочекалися,що дерусифвкацією України зайнялися москалі не дебатами,а танками літаками та ракетами(
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26.08.2024 07:49 Ответить
 
 