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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 608 820 осіб (+1140 за добу), 8551 танк, 17 443 артсистеми, 16 648 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 608 820 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 608820 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 8551 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 16648 (+17) од,
  • артилерійських систем – 17443 (+47) од,
  • РСЗВ – 1172 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 937 (+1) од,
  • літаків   – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 14134 (+39),
  • крилаті ракети ‒ 2444 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23555 (+80) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2941 (+13)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час операції в Курській області в український полон потрапили щонайменше 247 російських військових, - The Washington Post

Інфографіка

Автор: 

армія рф (17236) ліквідація (3876) знищення (7154)


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26.08.2024 08:07 Відповісти
Бережуть, суки, техніку! "Неабъятные закрома "матушки-Рассии" паказали дно"! Залишився єдиний "ресурс" - М"ЯСО!
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26.08.2024 08:12 Відповісти
Восьмий день горить база стратегічного резерву нафтопродуктів у Пролетарську Ростовської області. Нові резервуари продовжують вибухати та горіти, це видно за супутниковими знімками.
Ніяк, зараза, не догорить довщенту...
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26.08.2024 08:13 Відповісти
Треба підкинуть ще "уламків" І "вибухонебезпечної трави"
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26.08.2024 08:40 Відповісти
А я і на 9 днів згоден, і на 40!)
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26.08.2024 12:23 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ!!))
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26.08.2024 09:28 Відповісти
100 тисяч чумардосів з початку літа.
Літо 22 / 23 - 17 650 / 55 120 відповідно
Арта впевнено йде на новий місячний рекорд
Авто і спецтехніка вийшли та третій місячний показник і мають непогані шанси встановити нові рекорди.
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26.08.2024 10:11 Відповісти
Якби це їх спинило на Донбасі! Лізуть і лізуть на Покровськ, як таргани чи щури!!! Де взяти того дудочника, що їх з України уведе та потопить к чортам?!
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26.08.2024 10:29 Відповісти
 
 