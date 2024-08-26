Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 608 820 осіб (+1140 за добу), 8551 танк, 17 443 артсистеми, 16 648 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 608 820 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 608820 (+1140) осіб,
- танків ‒ 8551 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 16648 (+17) од,
- артилерійських систем – 17443 (+47) од,
- РСЗВ – 1172 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 937 (+1) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14134 (+39),
- крилаті ракети ‒ 2444 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23555 (+80) од,
- спеціальна техніка ‒ 2941 (+13)
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