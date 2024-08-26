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Новости
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 608 820 человек (+1140 за сутки), 8551 танк, 17 443 артсистемы, 16 648 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 608 820 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.08.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 608820 (+1140) человек,
  • танков - 8551 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 16648 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 17443 (+47) ед,
  • РСЗО - 1172 (+1) ед,
  • средства ППО - 937 (+1) ед,
  • самолетов - 367 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14134 (+39),
  • крылатые ракеты - 2444 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23555 (+80) ед,
  • специальная техника - 2941 (+13)

Также смотрите: В течение недели спецназовцы СБУ уничтожили 14 танков, 25 артсистем, 3 РСЗО и 241 оккупанта. ВИДЕО

Інфографіка

Автор: 

армия РФ (19087) ликвидация (3494) уничтожение (6842)


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Героям слава!!!
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26.08.2024 08:07 Ответить
Бережуть, суки, техніку! "Неабъятные закрома "матушки-Рассии" паказали дно"! Залишився єдиний "ресурс" - М"ЯСО!
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26.08.2024 08:12 Ответить
Восьмий день горить база стратегічного резерву нафтопродуктів у Пролетарську Ростовської області. Нові резервуари продовжують вибухати та горіти, це видно за супутниковими знімками.
Ніяк, зараза, не догорить довщенту...
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26.08.2024 08:13 Ответить
Треба підкинуть ще "уламків" І "вибухонебезпечної трави"
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26.08.2024 08:40 Ответить
А я і на 9 днів згоден, і на 40!)
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26.08.2024 12:23 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ!!))
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26.08.2024 09:28 Ответить
100 тисяч чумардосів з початку літа.
Літо 22 / 23 - 17 650 / 55 120 відповідно
Арта впевнено йде на новий місячний рекорд
Авто і спецтехніка вийшли та третій місячний показник і мають непогані шанси встановити нові рекорди.
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26.08.2024 10:11 Ответить
Якби це їх спинило на Донбасі! Лізуть і лізуть на Покровськ, як таргани чи щури!!! Де взяти того дудочника, що їх з України уведе та потопить к чортам?!
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26.08.2024 10:29 Ответить
 
 