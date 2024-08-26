Общие боевые потери РФ с начала войны – около 608 820 человек (+1140 за сутки), 8551 танк, 17 443 артсистемы, 16 648 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 608 820 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.08.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 608820 (+1140) человек,
- танков - 8551 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 16648 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 17443 (+47) ед,
- РСЗО - 1172 (+1) ед,
- средства ППО - 937 (+1) ед,
- самолетов - 367 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14134 (+39),
- крылатые ракеты - 2444 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 23555 (+80) ед,
- специальная техника - 2941 (+13)
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