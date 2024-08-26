На Покровському напрямку за добу понад 40 ворожих штурмів, майже половина атак відбулася біля Новогродівки, - Генштаб

Загалом, упродовж минулої доби, 25 серпня, на фронті зафіксовано 146 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по территорії України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 88 авіаударів, зокрема, скинув 142 КАБи. Крім цього, здійснив 4335 обстрілів, з них 121 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Свеса, Дружба, Первомайське, Степанівка, Есмань, Студенок, Яструбине, Козача Лопань, Григорівка, Часів Яр, Торецьк, Дружба, Олександропіль, Новогродівка, Галицинівка, Українське, Ганнівка, Вугледар, Жереб’янки та Токарівка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби відбулося 136 боєзіткнень. Ворог активізувався на Лиманському і Курахівському напрямках, - Генштаб

Удари по ворогу

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, чотири удари по засобах ППО, три - по ракетних і артилерійських системах, а також били по ворожій станції РЕБ "Житель".

Генштаб нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 17 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 80 автомобілів та 13 одиниць спеціальної техніки окупантів.

Обстановка на Харківщині

За даними Генштабу, на Харківському напрямку відбулося чотири ворожі атаки в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 15 штурмів противником наших позицій біля Петропавлівки, Синьківки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та у напрямку Лозової.

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутись уперед неподалік семи різних населених пунктів. Основні зусилля прикладав у районі Невського, де провів дев’ять штурмів.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали сім штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Виїмки, Білогорівки та Іванодар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 13 разів біля Ступочок, Іванівського, Андріївки, Григорівки, Кліщіївки і, найактивніше, в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив сім атак неподалік Неліпівки та Торецька.

Також зазначається, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові і наступальні дії у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене поле, Миролюбівка, Калинове, Маринівка і Новогродівка. Майже половина ворожих атак відбулася у районі останнього. Також цей населений пункт піддався двом ударам некерованими авіаракетами.

Також читайте: Від початку доби відбулося 68 боєзіткнень. На Курщині росіяни бомбардують КАБами свої ж території, - Генштаб ЗСУ

"На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак біля Карлівки, Невельського, Первомайського, Георгіївки, Михайлівки і Костянтинівки", - йдеться у зведенні.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив 10 штурмів наших позицій неподалік Водяного, Костянтинівки і Вугледара.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти активних наступальних дій вчора не проводили.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції двічі. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат і відійшли. Ворог бомбардував п’ятьма КАБами район Токарівки.

Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На кордоні з Сумською областю противник з території рф активно застосовує керовані авіабомби по районах українських населених пунктів. Також російські КАБи вибухають і на території Курської області рф, де триває операція наших військ", - наголошують у Генштабі.

Українські воїни активно завдають окупантам відчутних втрат в живій силі та техніці. Виснажують бойовий потенціал ворога по всій лінії фронту та в тилу.

Як повідомлялося, на агрегатному заводі у Вовчанську вже кілька місяців заблоковані росіяни.