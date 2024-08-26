На Покровском направлении за сутки более 40 вражеских штурмов почти половина атак произошла возле Новогродовки, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 25 августа, на фронте зафиксировано 146 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением четырех ракет, а также 88 авиаударов, в частности, сбросил 142 КАБа. Кроме этого, совершил 4335 обстрелов, из них 121 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Свесса, Дружба, Первомайское, Степановка, Эсмань, Студенок, Ястребиное, Казачья Лопань, Григорьевка, Часов Яр, Торецк, Дружба, Александрополь, Новогродовка, Галициновка, Украинское, Анновка, Угледар, Жеребянки и Токаревка.

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Удары по врагу

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, четыре удара по средствам ПВО, три - по ракетным и артиллерийским системам, а также били по вражеской станции РЭБ "Житель".

Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1140 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 17 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 39 БпЛА оперативно-тактического уровня, 80 автомобилей и 13 единиц специальной техники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

По данным Генштаба, на Харьковском направлении произошло четыре вражеские атаки в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки состоялось 15 штурмов противником наших позиций у Петропавловки, Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от семи различных населенных пунктов. Основные усилия прикладывал в районе Невского, где провел девять штурмов.

На Северском направлении украинские защитники отражали семь штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спорного, Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Иванодарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 13 раз возле Ступочек, Ивановского, Андреевки, Григорьевки, Клещиевки и, активнее всего, в районе Часова Яра.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил семь атак неподалеку Нелиповки и Торецка.

Также отмечается, что на Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовые и наступательные действия в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое поле, Миролюбовка, Калиново, Мариновка и Новогродовка. Почти половина вражеских атак произошла в районе последнего. Также этот населенный пункт подвергся двум ударам неуправляемыми авиаракетами.

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"На Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 атак возле Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки, Михайловки и Константиновки", - говорится в сводке.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил 10 штурмов наших позиций неподалеку Водяного, Константиновки и Угледара.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты активных наступательных действий вчера не проводили.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции дважды. Получили жесткий отпор, понесли потери и отошли. Враг бомбил пятью КАБами район Токаревки.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"На границе с Сумской областью противник с территории рф активно применяет управляемые авиабомбы по районам украинских населенных пунктов. Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области рф, где продолжается операция наших войск", - отмечают в Генштабе.

Украинские воины активно наносят оккупантам ощутимые потери в живой силе и технике. Истощают боевой потенциал врага по всей линии фронта и в тылу.

Как сообщалось, на агрегатном заводе в Волчанске уже несколько месяцев заблокированы россияне.