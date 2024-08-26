На Покровском направлении за сутки более 40 вражеских штурмов почти половина атак произошла возле Новогродовки, - Генштаб
В общем, за прошедшие сутки, 25 августа, на фронте зафиксировано 146 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением четырех ракет, а также 88 авиаударов, в частности, сбросил 142 КАБа. Кроме этого, совершил 4335 обстрелов, из них 121 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Свесса, Дружба, Первомайское, Степановка, Эсмань, Студенок, Ястребиное, Казачья Лопань, Григорьевка, Часов Яр, Торецк, Дружба, Александрополь, Новогродовка, Галициновка, Украинское, Анновка, Угледар, Жеребянки и Токаревка.
Удары по врагу
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, четыре удара по средствам ПВО, три - по ракетным и артиллерийским системам, а также били по вражеской станции РЭБ "Житель".
Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1140 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 17 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 39 БпЛА оперативно-тактического уровня, 80 автомобилей и 13 единиц специальной техники оккупантов.
Обстановка на Харьковщине
По данным Генштаба, на Харьковском направлении произошло четыре вражеские атаки в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.
На Купянском направлении за сутки состоялось 15 штурмов противником наших позиций у Петропавловки, Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой.
Обстановка на Востоке
На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от семи различных населенных пунктов. Основные усилия прикладывал в районе Невского, где провел девять штурмов.
На Северском направлении украинские защитники отражали семь штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спорного, Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Иванодарьевки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали 13 раз возле Ступочек, Ивановского, Андреевки, Григорьевки, Клещиевки и, активнее всего, в районе Часова Яра.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил семь атак неподалеку Нелиповки и Торецка.
Также отмечается, что на Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовые и наступательные действия в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое поле, Миролюбовка, Калиново, Мариновка и Новогродовка. Почти половина вражеских атак произошла в районе последнего. Также этот населенный пункт подвергся двум ударам неуправляемыми авиаракетами.
"На Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 атак возле Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки, Михайловки и Константиновки", - говорится в сводке.
Обстановка на Юге
На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил 10 штурмов наших позиций неподалеку Водяного, Константиновки и Угледара.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты активных наступательных действий вчера не проводили.
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции дважды. Получили жесткий отпор, понесли потери и отошли. Враг бомбил пятью КАБами район Токаревки.
Обстановка на Севере
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
"На границе с Сумской областью противник с территории рф активно применяет управляемые авиабомбы по районам украинских населенных пунктов. Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области рф, где продолжается операция наших войск", - отмечают в Генштабе.
Украинские воины активно наносят оккупантам ощутимые потери в живой силе и технике. Истощают боевой потенциал врага по всей линии фронта и в тылу.
Как сообщалось, на агрегатном заводе в Волчанске уже несколько месяцев заблокированы россияне.
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На Торецькому напрямку тривають важкі бої у центральній частині селища Дружба, у північній частині Північного та у східній частині Торецька. В останньому противник тисне у напрямку виправної колонії №2.
Покровський напрямок.
На схід від Гродівки противник просунувся вздовж балки на глибину до 700 метрів, з якої готується посилити тиск на Гродівку зі сходу.
У Новогродівці російські війська просунулися в центральній частині міста на ділянці завширшки до 1,2 км на глибину до 950 метрів.
На північ від Михайлівки противник просунувся на глибину до 650 метрів, підійшовши до околиці шахти «Котляревська». Бої продовжуються.
Южнодонецьке напрямок (уточнення).
На південній околиці Костянтинівки противник зайняв територію ферми та просунувся у південній частині села на глибину до 700 метрів.
На північ від Ікряної балки противник продовжує тиснути вздовж залізниці у напрямку траси О0532. Зіткнення продовжуються в районі опорного пункту.
📍47.810071, 37.347384