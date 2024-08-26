Тема переговорів з Україною наразі втратила свою актуальність, - Пєсков

У Кремлі заявили, що тема переговорів із Україною наразі втратила свою актуальність.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

"Тема переговорів з Україною наразі втратила свою актуальність", - цитують його пропагандистські медіа.

За словами Пєскова, до операції ЗСУ в Курській області жодних переговорів між Україною та РФ не було.

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