Тема переговорів з Україною наразі втратила свою актуальність, - Пєсков
У Кремлі заявили, що тема переговорів із Україною наразі втратила свою актуальність.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.
"Тема переговорів з Україною наразі втратила свою актуальність", - цитують його пропагандистські медіа.
За словами Пєскова, до операції ЗСУ в Курській області жодних переговорів між Україною та РФ не було.
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спалити Мацкву з усіма.
ПЕСКОВ: МІ НЕ ТОЛЬКО СБІТЬ, МИ ДАЖЕ ВИГАВАРІТЬ ЕЕ НЕ МОЖЕМ...
Втратила актуальність тема переговорів яких небуло.
Іпонуті,просто іпануті,усі,від старого до малого
......ПІСЬКОВ......
Залишок PDA 6.2млрд до 1 жовтня 2024
Виділено в цьому місяці 250млн
в серпні 2023 було 450млн,
в серпні 2022 було 1.7млрд
Також є залишок 5.1млрд PDA 2022-2023 років, котрий тепер "комфортно" надавати, тому що на поповнення складів виділено 13+млрж
Гроші є, президент США не змінився, "прокурор" начебто обіцяла підтримку,
а допомога зменшується.
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf Звіт комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "
У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста." від росії та китаю
продовжуємо теорію: "отримав гроші, корупція, значить є компромат та на гачку"
плюс преса замовчує, та багато спільників "администрация Байдена-Харрис" котрі покривають
навіть на форумі "покривають": звіт не такий, звіту не існує, імпічмент не оголосили - значить нічого немає і т.п.
*********
Шо, прямо так і сказав, - "наразі"?
От відразу ж уявив собі, як Піськов шпарить українською.
"Наразі", - це відповідник словосполучення "поки що". А Піськов не казав "пока ещё".
Ось його повна фраза з кацапських ЗМІ:
«Вы знаете, что тема переговоров в настоящий момент, она изрядно потеряла свою актуальность», - сказал представитель Кремля.
а не "Поки що"! "Поки що" на рос.яз. переводися "Не сейчас"!
де писати/говорити
"Поки що",а наразi наше спiлкування
завершуеться.🙄😏
Як кажуть: "баба з возу".