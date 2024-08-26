В Кремле заявили, что тема переговоров с Украиной сейчас потеряла свою актуальность.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

"Тема переговоров с Украиной сейчас потеряла свою актуальность", - цитируют его пропагандистские медиа.

По словам Пескова, до операции ВСУ в Курской области никаких переговоров между Украиной и РФ не было.

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