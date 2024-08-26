РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11492 посетителя онлайн
Новости Война
23 508 52

Тема переговоров с Украиной потеряла свою актуальность, - Песков

Пєсков про переговори з Україною

В Кремле заявили, что тема переговоров с Украиной сейчас потеряла свою актуальность.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

"Тема переговоров с Украиной сейчас потеряла свою актуальность", - цитируют его пропагандистские медиа.

По словам Пескова, до операции ВСУ в Курской области никаких переговоров между Украиной и РФ не было.

Читайте: Песков о возможности переговоров: "Никакого саммита с участием России пока что не готовится"

Автор: 

Песков Дмитрий (1857) россия (95388) переговоры с Россией (946)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+36
ПУТІН: ПАЧЕМУ НІ СБІЛІ ЕТУ НОВУЮ РАКЕТУ ?
ПЕСКОВ: МІ НЕ ТОЛЬКО СБІТЬ, МИ ДАЖЕ ВИГАВАРІТЬ ЕЕ НЕ МОЖЕМ...
показать весь комментарий
26.08.2024 12:42
+35
Кацапи кончені ще не второпали , що переговори терористами і вбивцями давно втратили свою актуальність , щоб ви всі здохли , падлюки 🤬.
показать весь комментарий
26.08.2024 12:44
+33
показать весь комментарий
26.08.2024 12:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Паляниця.
показать весь комментарий
26.08.2024 12:39 Ответить
Певно в мокшів є план: запустити ЗСУ в Мацкву, коли наші герої перепьються на Червоній площі
спалити Мацкву з усіма.
показать весь комментарий
26.08.2024 12:46 Ответить
Закінчити цю війну можна тільки одним способом- фізично знищити Пуйла. Чому цього не зробили донині Малюі Буданов - це велика загадка.
показать весь комментарий
26.08.2024 19:52 Ответить
Вважаєте, цим все закінчиться?
показать весь комментарий
26.08.2024 20:23 Ответить
На певний час так. Але остаточно все може закінчитися лише з розпадом рашки.
показать весь комментарий
27.08.2024 02:03 Ответить
Воно не стусне буде вимовити це слово
показать весь комментарий
26.08.2024 12:42 Ответить
ПУТІН: ПАЧЕМУ НІ СБІЛІ ЕТУ НОВУЮ РАКЕТУ ?
ПЕСКОВ: МІ НЕ ТОЛЬКО СБІТЬ, МИ ДАЖЕ ВИГАВАРІТЬ ЕЕ НЕ МОЖЕМ...
показать весь комментарий
26.08.2024 12:42 Ответить
Кацапи кончені ще не второпали , що переговори терористами і вбивцями давно втратили свою актуальність , щоб ви всі здохли , падлюки 🤬.
показать весь комментарий
26.08.2024 12:44 Ответить
Шо вини там курять?
Втратила актуальність тема переговорів яких небуло.
Іпонуті,просто іпануті,усі,від старого до малого
показать весь комментарий
26.08.2024 12:44 Ответить
А що сі сталося, голубець, пишновусий?
показать весь комментарий
26.08.2024 12:44 Ответить
не было и нет...в проблема-то???
показать весь комментарий
26.08.2024 12:45 Ответить
Москалю поверить ,,себя нае,,,,,,б,,а,,ть.
показать весь комментарий
26.08.2024 12:50 Ответить
Ну ясен пень. Вместе с заходом ЗСУ в Курск у рашистов пропало желание пропихивать свое главное условие о демаркации новой границы по линии фронта согласно новых реалий. Заметте что даже ************* заткнулись и больше не требуют прекращения огня.
показать весь комментарий
26.08.2024 12:51 Ответить
показать весь комментарий
26.08.2024 12:52 Ответить
До наступу на Курськ переговорів не було а зараз і зовсім немає - абищо
показать весь комментарий
26.08.2024 12:54 Ответить
Прохання писати правильно, фамілію йоршика стосовно українського правопису,

......ПІСЬКОВ......
показать весь комментарий
26.08.2024 13:03 Ответить
так и иди *****!
показать весь комментарий
26.08.2024 13:04 Ответить
Шо, важко виглядати "увєрєним фсібе" коли треба обома руками тримати випавші з власної сраки киші?
показать весь комментарий
26.08.2024 13:11 Ответить
Що там з допомогою котру виділив Конгрес, та повинна підписати адміністрація Байден+Камала?

Залишок PDA 6.2млрд до 1 жовтня 2024
Виділено в цьому місяці 250млн
в серпні 2023 було 450млн,
в серпні 2022 було 1.7млрд

Також є залишок 5.1млрд PDA 2022-2023 років, котрий тепер "комфортно" надавати, тому що на поповнення складів виділено 13+млрж

Гроші є, президент США не змінився, "прокурор" начебто обіцяла підтримку,
а допомога зменшується.
показать весь комментарий
26.08.2024 13:13 Ответить
Теорія "був у москві ще до політичної кар'єри, наймав повій - значить є компромат, та на гачку"

https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf Звіт комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "

У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста." від росії та китаю

продовжуємо теорію: "отримав гроші, корупція, значить є компромат та на гачку"
плюс преса замовчує, та багато спільників "администрация Байдена-Харрис" котрі покривають

навіть на форумі "покривають": звіт не такий, звіту не існує, імпічмент не оголосили - значить нічого немає і т.п.
показать весь комментарий
26.08.2024 13:41 Ответить
Як ти псина забембекав вже.....
показать весь комментарий
26.08.2024 19:06 Ответить
Трамподятли ніяк не заспокояться.
показать весь комментарий
27.08.2024 07:43 Ответить
вот горе то....так пойди и удавись
показать весь комментарий
26.08.2024 13:23 Ответить
Тема переговорів з Україною наразі втратила свою актуальність, - Пєсков Джерело:
*********
Шо, прямо так і сказав, - "наразі"?
От відразу ж уявив собі, як Піськов шпарить українською.

"Наразі", - це відповідник словосполучення "поки що". А Піськов не казав "пока ещё".
Ось його повна фраза з кацапських ЗМІ:

«Вы знаете, что тема переговоров в настоящий момент, она изрядно потеряла свою актуальность», - сказал представитель Кремля.
показать весь комментарий
26.08.2024 13:27 Ответить
В переводе на рос. яз. с мови "Наразі"-це "Сейчас",
а не "Поки що"! "Поки що" на рос.яз. переводися "Не сейчас"!
показать весь комментарий
26.08.2024 15:22 Ответить
"Наразі" ви пукнули в калюжу.
показать весь комментарий
26.08.2024 16:09 Ответить
Iнтелектуал... Зашибicь... Треба бути украiнцем, щоб знати
де писати/говорити
"Поки що",а наразi наше спiлкування
завершуеться.🙄😏
показать весь комментарий
26.08.2024 18:04 Ответить
От курска до москви ЗСУ залишилося 450 кілометрів,вже немає сенсу перемовлятися.
показать весь комментарий
26.08.2024 13:31 Ответить
Кукурікання з натяком на перемовини на фоні масованої ракетно-дронової атаки на Україну. Типові, старі методи гебні. Х@й на комір лаптєморді.
показать весь комментарий
26.08.2024 13:56 Ответить
Логічно! З кацапами-терористами ніяких переговорів бути не може. У всьому світі терористів знищують...
показать весь комментарий
26.08.2024 14:12 Ответить
показать весь комментарий
26.08.2024 18:24 Ответить
Коли вже йому наші спецслужби стулять пєсок навічно? Хтось же розповідав про український мосад.
показать весь комментарий
26.08.2024 14:21 Ответить
А ти що дупу погрібний з погреба ніяк не висунеш чи засраного дивану?? Давай мамина черешня організовуй
показать весь комментарий
26.08.2024 14:25 Ответить
Я на твоєму дивані не сиджу, так що йди й помий свою сраку, а заодно брудний рот прополощи!
показать весь комментарий
26.08.2024 14:37 Ответить
А Зеля може сказати що ніяких переговорів з міжнародним злочинцем терористом №1 він не збираєтся проводити ? тільки фізичне знищення цього рашиського виродка може зупинити війну.
показать весь комментарий
26.08.2024 14:34 Ответить
В перекладі на людську - виявляється на кацапський шантаж і ультиматуми , Україна , болт поклала !
показать весь комментарий
26.08.2024 15:36 Ответить
Кремлівський так швидко наповнює чемодани, що часу на перемовини не лишається😁
показать весь комментарий
26.08.2024 15:43 Ответить
Х....завжди всяку гадосьть готує до свят. Своїх чи чужих. Так заведено у андрофагів-людоїдів. Так що тьорки ждунів зБанкової тут ні дочого.
показать весь комментарий
26.08.2024 15:49 Ответить
Рабссея признала что проект "Клоун в Президенты" зазнав поразки. Клован не той системы оказался... ЗСУ это наглядно показали и продолжают показывать. И да, не забудьте Дерьмака забрать к себе в Крембль, а Зеледента мы сами пожизненно посадим.
показать весь комментарий
26.08.2024 16:34 Ответить
У Кремлі заявили, що тема переговорів із Україною наразі втратила свою актуальність. Джерело:

Як кажуть: "баба з возу".
показать весь комментарий
26.08.2024 17:56 Ответить
показать весь комментарий
26.08.2024 18:27 Ответить
Два года мы собирали актуальность переговоров, иногда по крупицам, иногда и вёдрами удавалось, один раз даже кадушку актуальности закатили вручную. И на тебе! Ну нельзя верить. Может передумаете---касабики!? А? Писька-пецков на тебя уповаем, пучеглазый ты наш!
показать весь комментарий
26.08.2024 18:48 Ответить
Одновременно и украиноязычные песатели тут потеряли интерес к увещеванию о переговорах. Совпадение ? Не думаю.Где они все кстати?
показать весь комментарий
26.08.2024 20:17 Ответить
а ведь вы верно подметили!!
показать весь комментарий
26.08.2024 21:59 Ответить
Писькофф, ты чё такой злобный?)))
показать весь комментарий
26.08.2024 20:36 Ответить
Правильно в топку эти переговоры воюем еще ОвЕр Лет до последнего ХоЛОПА ♿♿⚰⚰⚰⚰
показать весь комментарий
27.08.2024 01:25 Ответить
А шо такоє? Вже не бажають "нових реалій" на землі???!!!
показать весь комментарий
27.08.2024 03:12 Ответить
Тут цікаве інше - "щури" в Кремлі зрозуміли що світ вирішив що далі вже йти нікуди - і він обійдеться на Землі без РОсії!
показать весь комментарий
27.08.2024 06:04 Ответить
 
 