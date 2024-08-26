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Новини
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Внутрішній аудит Міноборони встановив, що військові не отримали гуманітарну допомогу на понад 170 млн грн

військові не отримали гуманітарну допомогу на понад 170 млн грн

За результатами спільних внутрішніх аудитів з березня по липень 2024 року Міністерство оборони України у співпраці з Державною митною службою України виявили потенційні ризики незаконного використання гуманітарної допомоги на суму 171.78 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, за даними Держмитслужби, для потреб Збройних сил України через митний контроль пройшли:

  • 424 одиниці транспортних засобів
  • 476.23 тонн товарів різних найменувань без зазначення вартості
  • 6.2 тонни продуктів харчування та пластикових гранул

Однак у відомстві не змогли підтвердити факт отримання цієї номенклатури військовими підрозділами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держаудитслужба повернула в бюджет 2,3 мільярда за пів року

Міноборони направило відповідні повідомлення до правоохоронних органів для оцінки правомірності дій окремих посадових осіб за ознаками незаконного збагачення, привласнення майна та зловживання службовим становищем. За даними фактами триває розслідування.

Як зазначив тимчасово виконуючий обов'язки директор Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони полковник Олександр Титковський, ефективна взаємодія відомств сприяє не лише швидкому отриманню критично важливої допомоги, а й допомагає виявити та запобігти митним правопорушенням.

"Ми високо цінуємо оперативність у пропуску через кордон військової та гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ під час воєнного стану. Наше завдання — гарантувати, що кожен елемент допомоги, від тепловізора до автомобіля, наданий волонтерами та міжнародними партнерами, дійде до наших захисників на передовій. Ми продовжимо вдосконалювати механізми контролю та звітності для забезпечення прозорості та ефективності використання гуманітарної допомоги", — сказав він.

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Нагадаємо, що Міноборони тісно співпрацює з Держмитслужбою, що дозволило забезпечити належні механізми контролю за надходженням до військових частин гуманітарних вантажів. Це надає можливість оперативного обміну інформацією щодо підтвердження отримання військовими формуваннями таких товарів і виявлення ризикових митних оформлень.

Автор: 

аудит (566) Міноборони (7318) гуманітарна допомога (989) Державна митна служба (636)


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Топ коментарі
+9
Цікаво, а оті 17 мільярдів(!!!!) вже знайшли де ділись?
А яйця по 17гр. за штуку - я так розумію, що Резніков вже відповідає за це? Ой, шо це я - він же на яхті блискає пенсне своїй дружині! От шо значить - грамотно поділити...між своїми!
А тут 171 лям і...не то папірця не знайшли, не то - не спитали в армії чи вони там отримали хоть шось. Ну так вони ж знають чарівну формулу "невинуватості" - "війна все спише".
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26.08.2024 14:52
+5
За гуманітарку відповідає Єрмак по наказу Верховного
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26.08.2024 14:34
+4
Гей! Верховний! Ти стукав себе в груди! Так це ти вкрав гуманітарку?
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26.08.2024 14:39
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Я вибачаюсь, точно не отримали, чи документами приймання (передачу) не підтвердили?
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26.08.2024 14:32 Відповісти
Точно. Просив 400 капель. А тут 402.
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26.08.2024 14:49 Відповісти
За гуманітарку відповідає Єрмак по наказу Верховного
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26.08.2024 14:34 Відповісти
Гей! Верховний! Ти стукав себе в груди! Так це ти вкрав гуманітарку?
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26.08.2024 14:39 Відповісти
Так ,це він **** !
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26.08.2024 14:47 Відповісти
тож в єрмака харя скоро лусне
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26.08.2024 14:39 Відповісти
Ага, підпис, протокол, печатка на лоба. Ви розберіться з контрабандою на митниці, яка процвітає тридцять років, і де крадуть мільярди, а не військових доколупуйте за ржаві УАЗи..
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26.08.2024 14:43 Відповісти
Мене дивує, інше, багато чого з перерахованого могло йти на фонди, допомогу тим же волонтерам, гранули пластмаси, для 3d друку.... але фактично воно попало до ЗСУ, але в іншому вигляді....
контроль дійсно потрібний, але тут ми можемо отримати більше шкоди, при жорсткіших мірках контролю,, ніж користі ....
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26.08.2024 15:01 Відповісти
Його довезти не встигли, а воно вже попало під обстріл і згоріло, оце геморой для командира, воювати часу немає, но ми не шукаємо легких шляхів. Це ж не Резнікова за яйця взяти, це інше...
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26.08.2024 15:07 Відповісти
Треба шукати на базарах та по епіцентрах. Ну авто по депутатах, особливо зелених!
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26.08.2024 14:46 Відповісти
здаеться вони там у слові "мільярдів" помилилися
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26.08.2024 14:51 Відповісти
Цікаво, а оті 17 мільярдів(!!!!) вже знайшли де ділись?
А яйця по 17гр. за штуку - я так розумію, що Резніков вже відповідає за це? Ой, шо це я - він же на яхті блискає пенсне своїй дружині! От шо значить - грамотно поділити...між своїми!
А тут 171 лям і...не то папірця не знайшли, не то - не спитали в армії чи вони там отримали хоть шось. Ну так вони ж знають чарівну формулу "невинуватості" - "війна все спише".
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26.08.2024 14:52 Відповісти
"Львівський арсенал" повернув лярд передоплати, ні? А, зрозуміло, це інше...
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26.08.2024 14:55 Відповісти
Це з тих 17-ти?
А нє-є, то + до тих 17-ти!
І, якби ж то було "з тих", то де ще 16? "А, зрозуміло, це інше..."
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26.08.2024 15:00 Відповісти
Хто ж Їх розбере, треба проводити новий аудіт, і так по колу...
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26.08.2024 15:03 Відповісти
Так що, тепер зрозуміло, що це вже не оте "А, зрозуміло, це інше..."?
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26.08.2024 15:17 Відповісти
напрутня ці аудити, якщо за їх результатами не карають винних
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26.08.2024 15:05 Відповісти
Це такий спосіб харчування...
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26.08.2024 15:09 Відповісти
Пилюка вляжеться, буде як з баклажками. До речі, а ті перці з МО які купили самі в себе баклажки, при ділах у Умерова і Джумаділова ?
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26.08.2024 15:33 Відповісти
 
 