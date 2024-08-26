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Новости
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Внутренний аудит Минобороны установил, что военные не получили гуманитарную помощь более чем на 170 млн грн

військові не отримали гуманітарну допомогу на понад 170 млн грн

По результатам совместных внутренних аудитов с марта по июль 2024 года Министерство обороны Украины в сотрудничестве с Государственной таможенной службой Украины обнаружили потенциальные риски незаконного использования гуманитарной помощи на сумму 171.78 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, по данным Гостаможслужбы, для нужд Вооруженных сил Украины через таможенный контроль прошли:

  • 424 единицы транспортных средств
  • 476.23 тонн товаров различных наименований без указания стоимости
  • 6.2 тонны продуктов питания и пластиковых гранул

Однако в ведомстве не смогли подтвердить факт получения этой номенклатуры военными подразделениями.

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Минобороны направило соответствующие сообщения в правоохранительные органы для оценки правомерности действий отдельных должностных лиц по признакам незаконного обогащения, присвоения имущества и злоупотребления служебным положением. По данным фактам продолжается расследование.

Как отметил временно исполняющий обязанности директор Департамента внутреннего аудита Минобороны полковник Александр Титковский, эффективное взаимодействие ведомств способствует не только быстрому получению критически важной помощи, но и помогает выявить и предотвратить таможенные правонарушения.

"Мы высоко ценим оперативность в пропуске через границу военной и гуманитарной помощи для нужд ВСУ во время военного положения. Наша задача - гарантировать, что каждый элемент помощи, от тепловизора до автомобиля, предоставленный волонтерами и международными партнерами, дойдет до наших защитников на передовой. Мы продолжим совершенствовать механизмы контроля и отчетности для обеспечения прозрачности и эффективности использования гуманитарной помощи", - сказал он.

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Напомним, что Минобороны тесно сотрудничает с Гостаможслужбой, что позволило обеспечить надлежащие механизмы контроля за поступлением в воинские части гуманитарных грузов. Это дает возможность оперативного обмена информацией о подтверждении получения военными формированиями таких товаров и выявления рисковых таможенных оформлений.

Автор: 

аудит (362) Минобороны (9296) гуманитарная помощь (1259) Государственная таможенная служба (163)


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Топ комментарии
+9
Цікаво, а оті 17 мільярдів(!!!!) вже знайшли де ділись?
А яйця по 17гр. за штуку - я так розумію, що Резніков вже відповідає за це? Ой, шо це я - він же на яхті блискає пенсне своїй дружині! От шо значить - грамотно поділити...між своїми!
А тут 171 лям і...не то папірця не знайшли, не то - не спитали в армії чи вони там отримали хоть шось. Ну так вони ж знають чарівну формулу "невинуватості" - "війна все спише".
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26.08.2024 14:52
+5
За гуманітарку відповідає Єрмак по наказу Верховного
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26.08.2024 14:34
+4
Гей! Верховний! Ти стукав себе в груди! Так це ти вкрав гуманітарку?
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26.08.2024 14:39
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Я вибачаюсь, точно не отримали, чи документами приймання (передачу) не підтвердили?
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26.08.2024 14:32 Ответить
Точно. Просив 400 капель. А тут 402.
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26.08.2024 14:49 Ответить
За гуманітарку відповідає Єрмак по наказу Верховного
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26.08.2024 14:34 Ответить
Гей! Верховний! Ти стукав себе в груди! Так це ти вкрав гуманітарку?
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26.08.2024 14:39 Ответить
Так ,це він **** !
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26.08.2024 14:47 Ответить
тож в єрмака харя скоро лусне
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26.08.2024 14:39 Ответить
Ага, підпис, протокол, печатка на лоба. Ви розберіться з контрабандою на митниці, яка процвітає тридцять років, і де крадуть мільярди, а не військових доколупуйте за ржаві УАЗи..
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26.08.2024 14:43 Ответить
Мене дивує, інше, багато чого з перерахованого могло йти на фонди, допомогу тим же волонтерам, гранули пластмаси, для 3d друку.... але фактично воно попало до ЗСУ, але в іншому вигляді....
контроль дійсно потрібний, але тут ми можемо отримати більше шкоди, при жорсткіших мірках контролю,, ніж користі ....
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26.08.2024 15:01 Ответить
Його довезти не встигли, а воно вже попало під обстріл і згоріло, оце геморой для командира, воювати часу немає, но ми не шукаємо легких шляхів. Це ж не Резнікова за яйця взяти, це інше...
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26.08.2024 15:07 Ответить
Треба шукати на базарах та по епіцентрах. Ну авто по депутатах, особливо зелених!
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26.08.2024 14:46 Ответить
здаеться вони там у слові "мільярдів" помилилися
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26.08.2024 14:51 Ответить
Цікаво, а оті 17 мільярдів(!!!!) вже знайшли де ділись?
А яйця по 17гр. за штуку - я так розумію, що Резніков вже відповідає за це? Ой, шо це я - він же на яхті блискає пенсне своїй дружині! От шо значить - грамотно поділити...між своїми!
А тут 171 лям і...не то папірця не знайшли, не то - не спитали в армії чи вони там отримали хоть шось. Ну так вони ж знають чарівну формулу "невинуватості" - "війна все спише".
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26.08.2024 14:52 Ответить
"Львівський арсенал" повернув лярд передоплати, ні? А, зрозуміло, це інше...
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26.08.2024 14:55 Ответить
Це з тих 17-ти?
А нє-є, то + до тих 17-ти!
І, якби ж то було "з тих", то де ще 16? "А, зрозуміло, це інше..."
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26.08.2024 15:00 Ответить
Хто ж Їх розбере, треба проводити новий аудіт, і так по колу...
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26.08.2024 15:03 Ответить
Так що, тепер зрозуміло, що це вже не оте "А, зрозуміло, це інше..."?
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26.08.2024 15:17 Ответить
напрутня ці аудити, якщо за їх результатами не карають винних
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26.08.2024 15:05 Ответить
Це такий спосіб харчування...
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26.08.2024 15:09 Ответить
Пилюка вляжеться, буде як з баклажками. До речі, а ті перці з МО які купили самі в себе баклажки, при ділах у Умерова і Джумаділова ?
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26.08.2024 15:33 Ответить
 
 