Внутренний аудит Минобороны установил, что военные не получили гуманитарную помощь более чем на 170 млн грн

По результатам совместных внутренних аудитов с марта по июль 2024 года Министерство обороны Украины в сотрудничестве с Государственной таможенной службой Украины обнаружили потенциальные риски незаконного использования гуманитарной помощи на сумму 171.78 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, по данным Гостаможслужбы, для нужд Вооруженных сил Украины через таможенный контроль прошли:

424 единицы транспортных средств

476.23 тонн товаров различных наименований без указания стоимости

6.2 тонны продуктов питания и пластиковых гранул

Однако в ведомстве не смогли подтвердить факт получения этой номенклатуры военными подразделениями.

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Минобороны направило соответствующие сообщения в правоохранительные органы для оценки правомерности действий отдельных должностных лиц по признакам незаконного обогащения, присвоения имущества и злоупотребления служебным положением. По данным фактам продолжается расследование.

Как отметил временно исполняющий обязанности директор Департамента внутреннего аудита Минобороны полковник Александр Титковский, эффективное взаимодействие ведомств способствует не только быстрому получению критически важной помощи, но и помогает выявить и предотвратить таможенные правонарушения.

"Мы высоко ценим оперативность в пропуске через границу военной и гуманитарной помощи для нужд ВСУ во время военного положения. Наша задача - гарантировать, что каждый элемент помощи, от тепловизора до автомобиля, предоставленный волонтерами и международными партнерами, дойдет до наших защитников на передовой. Мы продолжим совершенствовать механизмы контроля и отчетности для обеспечения прозрачности и эффективности использования гуманитарной помощи", - сказал он.

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Напомним, что Минобороны тесно сотрудничает с Гостаможслужбой, что позволило обеспечить надлежащие механизмы контроля за поступлением в воинские части гуманитарных грузов. Это дает возможность оперативного обмена информацией о подтверждении получения военными формированиями таких товаров и выявления рисковых таможенных оформлений.