АП ВАКС засудила екснардепа Сольвара до трьох років в’язниці

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала винним ексдепутата Руслана Сольвара в отриманні незаконної компенсації за житло - його засуджено до 3 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Transparency International Ukraine.

"26 серпня 2024 року колегія суддів АП ВАКС у складі Михайленка, Павлишина та Никифорова визнала винним ексдепутата Сольвара та задовольнила апеляційну скаргу прокурора. Йому призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі", - ідеться в повідомленні.

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У чому обвинувачують екснардепа Сольвара?

Руслан Сольвар - народний депутат України VII та VIII скликань. Його обвинувачували в тому, що він незаконно отримував понад 360 тис. грн компенсації від Верховної Ради за оренду номера в готелі "Київ" у 2017-2018 роках.

Трохи про хід його справи:

23 вересня 2022 року АП ВАКС скасувала виправдувальний вирок і визнала Сольвара винним у зловживанні службовим становищем. Екснардепа тоді засудили до 3 років реального позбавлення волі зі штрафом 8,5 тис. грн і забороною обіймати певні посади на рік.

Але 6 грудня 2023 року касаційна інстанція зупинила виконання вироку Сольвара і відправила його справу на повторний розгляд в апеляційну інстанцію. Причиною стало те, що НАБУ-САП інкримінували ексдепутату зловживання владою, натомість АП ВАКС під час винесення вироку змінила формулу кваліфікації на зловживання службовим становищем.

Під час повторного апеляційного розгляду прокурор просив визнати Сольвара винним та призначити 3 роки позбавлення волі із забороною обіймати посади в органах державної влади.

Сторона захисту натомість просила скасувати виправдувальний вирок суду першої інстанції та направити справу на новий розгляд, щоб суд врахував позицію касаційного суду у цій справі.