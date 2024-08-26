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Новини
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АП ВАКС засудила екснардепа Сольвара до трьох років в’язниці

Сольвара засудили до трьох років в'язниці

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала винним ексдепутата Руслана Сольвара в отриманні незаконної компенсації за житло - його засуджено до 3 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Transparency International Ukraine.

"26 серпня 2024 року колегія суддів АП ВАКС у складі Михайленка, Павлишина та Никифорова визнала винним ексдепутата Сольвара та задовольнила апеляційну скаргу прокурора. Йому призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд скасував 3-річне ув’язнення для екснардепа Сольвара нібито через стан здоров’я, - Шабунін

У чому обвинувачують екснардепа Сольвара?

Руслан Сольвар - народний депутат України VII та VIII скликань. Його обвинувачували в тому, що він незаконно отримував понад 360 тис. грн компенсації від Верховної Ради за оренду номера в готелі "Київ" у 2017-2018 роках.

Трохи про хід його справи:

23 вересня 2022 року АП ВАКС скасувала виправдувальний вирок і визнала Сольвара винним у зловживанні службовим становищем. Екснардепа тоді засудили до 3 років реального позбавлення волі зі штрафом 8,5 тис. грн і забороною обіймати певні посади на рік.

Але 6 грудня 2023 року касаційна інстанція зупинила виконання вироку Сольвара і відправила його справу на повторний розгляд в апеляційну інстанцію. Причиною стало те, що НАБУ-САП інкримінували ексдепутату зловживання владою, натомість АП ВАКС під час винесення вироку змінила формулу кваліфікації на зловживання службовим становищем.

Під час повторного апеляційного розгляду прокурор просив визнати Сольвара винним та призначити 3 роки позбавлення волі із забороною обіймати посади в органах державної влади.

Сторона захисту натомість просила скасувати виправдувальний вирок суду першої інстанції та направити справу на новий розгляд, щоб суд врахував позицію касаційного суду у цій справі.

Автор: 

вирок (1064) Антикорупційний суд ВАКС (1944) Сольвар Руслан (9)


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Топ коментарі
+3
Tania, а почему ваш ник с заглавной буквы, а имя гетьмана с маленькой?
Вы его так ненавидите?
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26.08.2024 18:03
+2
Сміх просто.Штраф в мільйон,рік умовно,і довічна заборона обіймати посади в держустановах...
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26.08.2024 15:58
+2
А ти дурепа користуватись Гуглом вмієш? Ні?
Ну, тоді лови, придурковата!
"Депутат Верховной Рады Украины VII, VIII созыва, член партии "УДАР""
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26.08.2024 19:07
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Сміх просто.Штраф в мільйон,рік умовно,і довічна заборона обіймати посади в держустановах...
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26.08.2024 15:58 Відповісти
360
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26.08.2024 16:00 Відповісти
А "чиїх холопів буде?"
"незаконно отримував понад 360 тис. грн" - а штрафу на...8500гр.!
А шо, шикарний бізнес - коефіцієнт прибутковості зашкалює...але є ньюанс.
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26.08.2024 16:01 Відповісти
Для правды. Петра Алексеевича.
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26.08.2024 17:59 Відповісти
Учи матчасть провокатор!
"Депутат Верховной Рады Украины VII, VIII созыва, член партии "УДАР"."
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26.08.2024 19:05 Відповісти
Соловьева і. Скабеєву? Проходимо? Так.
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26.08.2024 16:06 Відповісти
Єдиний депутат який зробив багато що для Макарівщини і її мешканців
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26.08.2024 16:08 Відповісти
Тю, то нардепів сьогоднішнього скликання за такі речі можна вже вішати..бо навіть през, маючи житло і не одне, в Києві, мешкає на держдачі, на повному держзабезпеченні. І охорона і кухар, покоївки коштом бюджету.
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26.08.2024 16:13 Відповісти
через місяць буде в ЗСУ,там окрема бригада з таких покидьків -мародерів,що тікають від буцегарні
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26.08.2024 16:23 Відповісти
Охрєнєнний економіст був. А скільки це ригівське падло накрало окрім компенсації за житло хтось порахував?
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26.08.2024 16:36 Відповісти
не поділився . і з суддями теж. принциповий.
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26.08.2024 16:46 Відповісти
він з партії великого гетьмана петра. Уявляю, як зараз попливуть безутішні коментарі.
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26.08.2024 16:49 Відповісти
Tania, а почему ваш ник с заглавной буквы, а имя гетьмана с маленькой?
Вы его так ненавидите?
показати весь коментар
26.08.2024 18:03 Відповісти
А ти дурепа користуватись Гуглом вмієш? Ні?
Ну, тоді лови, придурковата!
"Депутат Верховной Рады Украины VII, VIII созыва, член партии "УДАР""
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26.08.2024 19:07 Відповісти
Користуюсь гуглом, ти російська скотино

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Народний депутат України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 8-го скликання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Блок Петра Порошенка https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 27 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 -https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 29 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019
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26.08.2024 19:18 Відповісти
Скотиняка!
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26.08.2024 18:31 Відповісти
 
 