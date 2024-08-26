АП ВАКС приговорила экс-нардепа Сольвара к трем годам тюрьмы

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда признала виновным экс-депутата Руслана Сольвара в получении незаконной компенсации за жилье - он приговорен к 3 годам лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Transparency International Ukraine.

"26 августа 2024 года коллегия судей АП ВАКС в составе Михайленко, Павлишина и Никифорова признала виновным экс-депутата Сольвара и удовлетворила апелляционную жалобу прокурора. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

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В чем обвиняют экс-нардепа Сольвара?

Руслан Сольвар - народный депутат Украины VII и VIII созывов. Его обвиняли в том, что он незаконно получал более 360 тыс. грн компенсации от Верховной Рады за аренду номера в гостинице "Киев" в 2017-2018 годах.

Немного о ходе его дела:

23 сентября 2022 года АП ВАКС отменил оправдательный приговор и признал Сольвара виновным в злоупотреблении служебным положением. Экс-нардепа тогда приговорили к 3 годам реального лишения свободы со штрафом 8,5 тыс. грн и запретом занимать определенные должности на год.

Но 6 декабря 2023 года кассационная инстанция остановила исполнение приговора Сольвара и отправила его дело на повторное рассмотрение в апелляционную инстанцию. Причиной стало то, что НАБУ-САП инкриминировали экс-депутату злоупотребление властью, зато АП ВАКС при вынесении приговора изменила формулу квалификации на злоупотребление служебным положением.

Во время повторного апелляционного рассмотрения прокурор просил признать Сольвара виновным и назначить 3 года лишения свободы с запретом занимать должности в органах государственной власти.

Сторона защиты взамен просила отменить оправдательный приговор суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение, чтобы суд учел позицию кассационного суда по этому делу.