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АП ВАКС приговорила экс-нардепа Сольвара к трем годам тюрьмы

Сольвара засудили до трьох років в'язниці

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда признала виновным экс-депутата Руслана Сольвара в получении незаконной компенсации за жилье - он приговорен к 3 годам лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Transparency International Ukraine.

"26 августа 2024 года коллегия судей АП ВАКС в составе Михайленко, Павлишина и Никифорова признала виновным экс-депутата Сольвара и удовлетворила апелляционную жалобу прокурора. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд отменил 3-летнее заключение для экс-нардепа Сольвара якобы из-за состояния здоровья, - Шабунин

В чем обвиняют экс-нардепа Сольвара?

Руслан Сольвар - народный депутат Украины VII и VIII созывов. Его обвиняли в том, что он незаконно получал более 360 тыс. грн компенсации от Верховной Рады за аренду номера в гостинице "Киев" в 2017-2018 годах.

Немного о ходе его дела:

23 сентября 2022 года АП ВАКС отменил оправдательный приговор и признал Сольвара виновным в злоупотреблении служебным положением. Экс-нардепа тогда приговорили к 3 годам реального лишения свободы со штрафом 8,5 тыс. грн и запретом занимать определенные должности на год.

Но 6 декабря 2023 года кассационная инстанция остановила исполнение приговора Сольвара и отправила его дело на повторное рассмотрение в апелляционную инстанцию. Причиной стало то, что НАБУ-САП инкриминировали экс-депутату злоупотребление властью, зато АП ВАКС при вынесении приговора изменила формулу квалификации на злоупотребление служебным положением.

Во время повторного апелляционного рассмотрения прокурор просил признать Сольвара виновным и назначить 3 года лишения свободы с запретом занимать должности в органах государственной власти.

Сторона защиты взамен просила отменить оправдательный приговор суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение, чтобы суд учел позицию кассационного суда по этому делу.

Автор: 

приговор (1211) Антикоррупционный суд (1204) Сольвар Руслан (6)


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Топ комментарии
+3
Tania, а почему ваш ник с заглавной буквы, а имя гетьмана с маленькой?
Вы его так ненавидите?
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26.08.2024 18:03
+2
Сміх просто.Штраф в мільйон,рік умовно,і довічна заборона обіймати посади в держустановах...
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26.08.2024 15:58
+2
А ти дурепа користуватись Гуглом вмієш? Ні?
Ну, тоді лови, придурковата!
"Депутат Верховной Рады Украины VII, VIII созыва, член партии "УДАР""
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26.08.2024 19:07
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Правила форума Совет форумчан
Сміх просто.Штраф в мільйон,рік умовно,і довічна заборона обіймати посади в держустановах...
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26.08.2024 15:58 Ответить
360
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26.08.2024 16:00 Ответить
А "чиїх холопів буде?"
"незаконно отримував понад 360 тис. грн" - а штрафу на...8500гр.!
А шо, шикарний бізнес - коефіцієнт прибутковості зашкалює...але є ньюанс.
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26.08.2024 16:01 Ответить
Для правды. Петра Алексеевича.
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26.08.2024 17:59 Ответить
Учи матчасть провокатор!
"Депутат Верховной Рады Украины VII, VIII созыва, член партии "УДАР"."
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26.08.2024 19:05 Ответить
Соловьева і. Скабеєву? Проходимо? Так.
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26.08.2024 16:06 Ответить
Єдиний депутат який зробив багато що для Макарівщини і її мешканців
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26.08.2024 16:08 Ответить
Тю, то нардепів сьогоднішнього скликання за такі речі можна вже вішати..бо навіть през, маючи житло і не одне, в Києві, мешкає на держдачі, на повному держзабезпеченні. І охорона і кухар, покоївки коштом бюджету.
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26.08.2024 16:13 Ответить
через місяць буде в ЗСУ,там окрема бригада з таких покидьків -мародерів,що тікають від буцегарні
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26.08.2024 16:23 Ответить
Охрєнєнний економіст був. А скільки це ригівське падло накрало окрім компенсації за житло хтось порахував?
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26.08.2024 16:36 Ответить
не поділився . і з суддями теж. принциповий.
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26.08.2024 16:46 Ответить
він з партії великого гетьмана петра. Уявляю, як зараз попливуть безутішні коментарі.
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26.08.2024 16:49 Ответить
Tania, а почему ваш ник с заглавной буквы, а имя гетьмана с маленькой?
Вы его так ненавидите?
показать весь комментарий
26.08.2024 18:03 Ответить
А ти дурепа користуватись Гуглом вмієш? Ні?
Ну, тоді лови, придурковата!
"Депутат Верховной Рады Украины VII, VIII созыва, член партии "УДАР""
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26.08.2024 19:07 Ответить
Користуюсь гуглом, ти російська скотино

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Народний депутат України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 8-го скликання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Блок Петра Порошенка https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 27 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 -https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 29 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019
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26.08.2024 19:18 Ответить
Скотиняка!
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26.08.2024 18:31 Ответить
 
 