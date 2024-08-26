Із початку доби відбулося 148 бойових зіткнень, 56 з них на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Із початку доби станом на 22:00 відбулося 148 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ворог завдав один ракетний удар, застосувавши 127 ракет, 59 авіаційних ударів із застосуванням 81 КАБ, 649 ударів дронами-камікадзе та здійснив майже 3200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня здійснили атаку поблизу Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили штурмові дії противника. За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 62 окупанти загиблими та пораненими, знищено танк, бойову броньовану машину, дві артилерійські системи та три одиниці атомобільної техніки. Крім того, пошкоджено танк, чотири артилерійські системи та вісім одиниць автомобільної техніки ворога.

На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито 14 атак противника в районі населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Стельмахівка та Андріївка.

Бойові дії на Донбасі

18 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Макіївки, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового та Торського, всі ворожі атаки відбито.

На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбивали сім штурмових дій ворога в районах Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Наші підрозділи мужньо утримують зайняті позиції та рубежі, рішуче відбивають спроби наступу окупантів, триває бій поблизу Виїмки.

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На Краматорському напрямку зазнали невдачі чотири спроби загарбників просунутися поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку ситуація напружена, сьогодні противник, за підтримки авіації, 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону. Атака в районі Нью-Йорку продовжується.

Складна ситуація на Покровському напрямку, де з початку доби в районах населених пунктів Калинове, Воздвиженка, Новоолександрівка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Новогродівка, Мемрик, Михайлівка, Карлівка українські підрозділи відбивали 56 наступальних та штурмових дій ворога. Шість боєзіткнень на даний час ще тривають. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів, завдають ворогу втрат.

За попередніми підрахунками сьогодні окупанти втратили майже дві сотні військових вбитими та пораненими, також українськими військовослужбовцями знищено дві артилерійські системи, два міномети та три одиниці автомобільної техніки. Окрім того, пошкоджено одну артсистему і чотири автомобіля.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 14 бойових зіткнень. Загарбники зберігають активність, намагаючись просунутись в районах населених пунктів Красногорівка, Гостре, Георгіївка та Костянтинівка. Підрозділи Сил оборони відбили 12 атак противника, чотири боєзіткнення тривають поблизу Карлівки та Невельського.

Гаряче сьогодні і на Времівському напрямку, де відбулося 20 боєзіткнень в напрямку Водяного та Вугледара. Досі триває чотири атаки поблизу Пречистівки.

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Бойові дії на півдні

На Придніпровському напрямку підрозділи наших військ відбили три спроби противника атакувати наші позиції в острівній зоні, противник успіху не мав.

На інших напрямках ворожі підрозділи наступальних дій не проводили.