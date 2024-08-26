Україна готує відповіді на російські обстріли, - Умєров
Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував масований обстріл України 26 серпня, заявивши, що Україна готує зброю власного виробництва для відповіді окупантам.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі Росія знову вдарила по наших містах. Постраждали мирні люди, зруйновані домівки, порушена критична інфраструктура. Це ще раз доводить, що для перемоги нам потрібні далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об'єктах ворога.
Україна готує свої відповіді. Зброю власного виробництва", - зазначив міністр.
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+63 MsSkifia #566162
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Уже десяток раз это подтверждалось. Только Пу успокоится более-менее, наши его снова дергают какой-то бесполезной с военной точки зрения ерундой, после чего у того включается истерика, и он отдает приказ гасить энергетику.
Кроме того, в те разы - это официально подтверждалось их министерством нападения, и называлось "ударом возмездия".
После чего начался Волчанск - даже школьнику известно.
Ответ: мы тоже будем раздавать паспорта. А-ха-ха.
С той поры много раздали?
Просто из-за пиара и умалчивания фактов, народ (и вы) воспринимаете даваемое нам западное вооружение как какую-то универсальную высокотехнологичную сильнодействующую таблетку.
А факты таковы, что например на прошлой неделе были уничтожены 2 ПУ и одна радарная Пэтриота. Не справился с Искандером.
Так бывает, это нормально, оружие это расходный материал. Только у орков этот расходный материал тут же пополняется, а у нас Зеленскому придется месяц стоять в коленно-локтевой за новый Пэтриот, который потом представят чуть ли ни единственной причиной существования Украины и нифига себе какой помощью.
А что касается F16, так это сказки, вроде тех о которых я упомянул во втором абзаце.
На данный момент стрелять с них мы можем только AIM-120, он же NASAMS. А это значит о сбивании баллистики можно забыть, а ЭПР крылатых ракет летящих у земли слишком мала, чтобы ее можно было заметить издалека радаром самолета (который будет наводить ракету). Поэтому надо лететь ближе к летящей ракете, при том правильным курсом и близко к земле. Но это летчик уровня "Бог".
Мой вариант проще, дешевле и гарантированнее: вскрывать их консервные банки еще на аэродромах. Но видите ли, лучше выбросить хреналиарды денег на бесполезный пиар в Курской области, чем втихаря купить у ушлых НАТОвских стран (типа Турции или Венгрии) десяток нормальных ракет, да всандалить ими по ангарам в РФ.
Бо, яка б гарна зброя не була, є певні протоколи її застосування, в тому числі - безпекові.
Коли ці протоколи порушують, навмисно підставляючи дорогу техніку під удар ворога, то цьому зарадити досить важко.
А я не розумію, чого не пускають те що є, на військові заводи? нема заводу - нема кабів, ракет і т.п. Жодного разу не пускали
І ПІ
дАР - наше всьо!
Що пропонує наша влада, для захисту країни? Хріпати відосики і гру хрєном на роялі. Це повна імпотенція і ні нащо не здатність. Потрібні методичні удари по ворожих містах, заводах, енергетиці. Удари повинні бути максимально жорстокими. Вибита шибка на воронежі не рахуєтся. Потрібні зруйновані дома в стані ворогів.
курва, жиди поступаються 1-м місцем узбекам
Новий план миру?