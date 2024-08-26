Україна готує відповіді на російські обстріли, - Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував масований обстріл України 26 серпня, заявивши, що Україна готує зброю власного виробництва для відповіді окупантам.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі Росія знову вдарила по наших містах. Постраждали мирні люди, зруйновані домівки, порушена критична інфраструктура. Це ще раз доводить, що для перемоги нам потрібні далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об'єктах ворога.

Україна готує свої відповіді. Зброю власного виробництва", - зазначив міністр.

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