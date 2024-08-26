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Україна готує відповіді на російські обстріли, - Умєров

Умєров прокоментував масований обстріл України

Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував масований обстріл України 26 серпня, заявивши, що Україна готує зброю власного виробництва для відповіді окупантам.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі Росія знову вдарила по наших містах. Постраждали мирні люди, зруйновані домівки, порушена критична інфраструктура. Це ще раз доводить, що для перемоги нам потрібні далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об'єктах ворога.

Україна готує свої відповіді. Зброю власного виробництва", - зазначив міністр.

Дивіться: Міністр оборони Латвії Спрудс зустрівся в Києві з Умєровим: обговорювали зміцнення Коаліції дронів та будівництво фортифікацій. ВIДЕО

Умєров прокоментував масований обстріл України

Автор: 

обстріл (28274) Умєров Рустем (588)


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Топ коментарі
+63
А навіщо ти роззявив пельку? Щось готують в тиші, в секреті, а ти роззявив ********* і ******, *****.
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26.08.2024 14:02
+45
Та не за Курськ. Вони накоплюють ракети і вдаряють. Був би курськ чи не було б - вони б все одно вдарили б.
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26.08.2024 14:19
+33
Невже грізною "Паляницею",а потім "Галушкою" та "Вареником"? Тремти Москва,так,Умеров? Да....дешевки брехливі....
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26.08.2024 14:07
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А навіщо ти роззявив пельку? Щось готують в тиші, в секреті, а ти роззявив ********* і ******, *****.
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26.08.2024 14:02 Відповісти
Ви маєте рацію . Кацапський министр оборони мовчав про відповідь за Курськ. Ось дочекались коли поїдуть презіденти до ЕС І ВДАРИЛИ массовано
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26.08.2024 14:15 Відповісти
Та не за Курськ. Вони накоплюють ракети і вдаряють. Був би курськ чи не було б - вони б все одно вдарили б.
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26.08.2024 14:19 Відповісти
Якщо в кацапів немає приводу для массових вбивств, то вони зроблять це без приводу. Всі їхні червоні лінії, то брехня, правило одне, бачиш кацапа, стріляй на ураження.
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26.08.2024 14:23 Відповісти
пока скидать зеленского, 10 лет воююча страна и нету ВПК, де це есть такое еще ?
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26.08.2024 14:32 Відповісти
Та за Курск.

Уже десяток раз это подтверждалось. Только Пу успокоится более-менее, наши его снова дергают какой-то бесполезной с военной точки зрения ерундой, после чего у того включается истерика, и он отдает приказ гасить энергетику.

Кроме того, в те разы - это официально подтверждалось их министерством нападения, и называлось "ударом возмездия".

После чего начался Волчанск - даже школьнику известно.
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26.08.2024 17:26 Відповісти
Кретинізм мордовських даунів розчулює і тішить. ))
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26.08.2024 23:51 Відповісти
ваши єто кто, муму или оленевод?
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27.08.2024 03:39 Відповісти
Невже пан міністр оборони не розуміє, що про ті речі, що він волає на весь світ, говорити не можна. Солідні люди свою важливу справу роблять мовки, таємно. Люди все побачать і оцінять. А наша верхівка друг перед другом ляпають язиками, наче у них інформаційна срачка. Я проста жінка і то це розумію. Сором.
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26.08.2024 14:46 Відповісти
Він не пан і говно-міністр. Він просто любить жерти.
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26.08.2024 17:19 Відповісти
... ввечері чекаємо інтерв*ю буданова закордонним ЗМІ! Там стовідсотково вже свербить розповісти ..як... куди..і скільки..!
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26.08.2024 17:25 Відповісти
Сподобалось про ********* яке *******,меньше слів,більше роботи.
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26.08.2024 15:00 Відповісти
Відповідь повинна бути одна: фізичне знищення Пуйла. Якщо Малюк і Буданов не спроможні це зробити, їх треба міняти негайно.
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26.08.2024 19:44 Відповісти
Кожен робить що може... Цей може пи$діти
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26.08.2024 21:11 Відповісти
А куда , а скільки, а чим саме, а коли пуски, а де розміщені, координати????Давай вже повний перелік......
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26.08.2024 14:05 Відповісти
ввечері - новий гундос, а потім всмокче дві дорожки і підпише безпекові угоди з альфа-центавром
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26.08.2024 14:08 Відповісти
Потужна відповідь від потужних менеджерів потужного президента потужно увійде в потужний кейс!
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26.08.2024 14:33 Відповісти
краще б узбек мовчав. такеж 3ю14здло і як зечмо
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26.08.2024 14:06 Відповісти
Невже грізною "Паляницею",а потім "Галушкою" та "Вареником"? Тремти Москва,так,Умеров? Да....дешевки брехливі....
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26.08.2024 14:07 Відповісти
"Паляниця"- це правильна назва ракети. Доки москаль вимовить це слово у нього почнеться рак мозку. Вдаримо по Москвы і філологічно.
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26.08.2024 14:48 Відповісти
Колись зберемось - як вжарим
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26.08.2024 14:07 Відповісти
Угу.Незламно потужні паляниці з перепічками.
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26.08.2024 14:07 Відповісти
Відповімо "потужним телемарафоном" чи все ж таки разнесемо к ху..м , інфраструктуру навколо курської аєс🤨
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26.08.2024 14:10 Відповісти
Головне - кримський міст не чіпайте, бо агент Козир обідиться.
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26.08.2024 14:10 Відповісти
Відповіді?! Та ви за 3 роки жодної (!) гідної відповіді не дали, гундосі уїбани! Жодної! Недієздатні підараси, геть від влади, ви і ваша шобла зелена абсолютно ні на що не здатні!
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26.08.2024 14:10 Відповісти
😡😡як к це, НІНАШО???а бабло замутіть??????
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26.08.2024 14:12 Відповісти
А я пам'ятаю потужну відповідь на роздачу кацапских паспортов в ЛДНР. Все ждали, затаив дыхание.
Ответ: мы тоже будем раздавать паспорта. А-ха-ха.
С той поры много раздали?
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26.08.2024 14:21 Відповісти
ці піарники вже дістали
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26.08.2024 14:11 Відповісти
Потужна відповіть це коли у вас роти закриті а по військових заводах москви увалили 200 пацяниць
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26.08.2024 14:11 Відповісти
Так війна ж надворі і не тільки повітряні цілі збиваються а і наше ППО теж несе втрати. А 16-ті у нас тут помічені, недалеко Суджа та інші села -ось це головне зараз а не якісь там міста.
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26.08.2024 16:28 Відповісти
Потому что русское оружие, как бы вам ни хотелось обратного - не уступает по качеству западному, а в количестве его превосходит.

Просто из-за пиара и умалчивания фактов, народ (и вы) воспринимаете даваемое нам западное вооружение как какую-то универсальную высокотехнологичную сильнодействующую таблетку.

А факты таковы, что например на прошлой неделе были уничтожены 2 ПУ и одна радарная Пэтриота. Не справился с Искандером.

Так бывает, это нормально, оружие это расходный материал. Только у орков этот расходный материал тут же пополняется, а у нас Зеленскому придется месяц стоять в коленно-локтевой за новый Пэтриот, который потом представят чуть ли ни единственной причиной существования Украины и нифига себе какой помощью.

А что касается F16, так это сказки, вроде тех о которых я упомянул во втором абзаце.
На данный момент стрелять с них мы можем только AIM-120, он же NASAMS. А это значит о сбивании баллистики можно забыть, а ЭПР крылатых ракет летящих у земли слишком мала, чтобы ее можно было заметить издалека радаром самолета (который будет наводить ракету). Поэтому надо лететь ближе к летящей ракете, при том правильным курсом и близко к земле. Но это летчик уровня "Бог".

Мой вариант проще, дешевле и гарантированнее: вскрывать их консервные банки еще на аэродромах. Но видите ли, лучше выбросить хреналиарды денег на бесполезный пиар в Курской области, чем втихаря купить у ушлых НАТОвских стран (типа Турции или Венгрии) десяток нормальных ракет, да всандалить ими по ангарам в РФ.
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26.08.2024 17:52 Відповісти
Якщо Петріот і був уражений, то не тому, що у росіян "така гарна зброя", а тому, що у нас проросійські зрадники у керма, котрі той Петріот просто підставили під удар.
Бо, яка б гарна зброя не була, є певні протоколи її застосування, в тому числі - безпекові.
Коли ці протоколи порушують, навмисно підставляючи дорогу техніку під удар ворога, то цьому зарадити досить важко.
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26.08.2024 20:50 Відповісти
вони не продадуть.

А я не розумію, чого не пускають те що є, на військові заводи? нема заводу - нема кабів, ракет і т.п. Жодного разу не пускали
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27.08.2024 01:23 Відповісти
Влада блазнів-анонсьорів!
І ПІдАР - наше всьо!
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26.08.2024 14:13 Відповісти
Падло, такі дії вчиняються без анонсів!
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26.08.2024 14:16 Відповісти
Доброго ранку! Ми з Украины!!!)))
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26.08.2024 14:18 Відповісти
-Денег не дам.
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26.08.2024 14:22 Відповісти
Горбоносик ти наш язикатий...
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26.08.2024 14:19 Відповісти
У відповідь ще потужніше будуть навантажувати мільйони євро у машини бухалтерів
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26.08.2024 14:23 Відповісти
Невже гіперзвукова "Паляниця-500" ???
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26.08.2024 14:27 Відповісти
кому ты лечишь ? жаба татарска
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26.08.2024 14:31 Відповісти
Потужний і незламний скрипучий відосик!
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26.08.2024 14:34 Відповісти
Відповідь-це ракетна атака на москвабад сьогодні ввечері. А готування зброї власного виробництва з попутним мародерством на цьому- це не відповідь, а кукурікання корупціонера.
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26.08.2024 14:35 Відповісти
Ще скажи куди і в який час.!Телепень зелений,ітак ясно що буде відповідь, але не треба тут анонсів.Вже анонси про експорт електроенергії були,результат на лице!
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26.08.2024 14:35 Відповісти
Менше слів більше справ ,хоч цей так званий міністр користі з нього.
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26.08.2024 14:37 Відповісти
Ти ще телепню анонсуй яка буде відповідь , куди , чим і коли .
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26.08.2024 14:40 Відповісти
......а якшо, без жовчі і приколів, то в агентурній роботі, є такий метод передачі інформаціі - через відкриті джерела.....
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26.08.2024 14:43 Відповісти
щоб х..ло десь на камчатку поїхав
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26.08.2024 14:56 Відповісти
Ніхто брати не буде....
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26.08.2024 14:57 Відповісти
пусти рекламу, встанови білборди
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26.08.2024 14:53 Відповісти
Ці діячі розмовного жанру так схожі між собою...
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26.08.2024 14:58 Відповісти
на випередження завдати не встигли?
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26.08.2024 15:08 Відповісти
Навіщо ці анонси? Можемо відповісти - відповідайте несподівано, влучно, боляче для ворогів. Коли бьють, то телеграми с погрозами не шлють.
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26.08.2024 15:39 Відповісти
а что только отвечат надо и ждать?а ******* по козломордым не ждать прилета?***** стратеги......................................................................................................
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26.08.2024 15:42 Відповісти
Під час ракетних атак гине цивільне населення, руйнйєтся житловий фонд, інфраструктура, енергетика. Країну накрила страшенна руїна.
Що пропонує наша влада, для захисту країни? Хріпати відосики і гру хрєном на роялі. Це повна імпотенція і ні нащо не здатність. Потрібні методичні удари по ворожих містах, заводах, енергетиці. Удари повинні бути максимально жорстокими. Вибита шибка на воронежі не рахуєтся. Потрібні зруйновані дома в стані ворогів.
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26.08.2024 15:55 Відповісти
Вопрос: От кого раньше камня на камне не останется, в результате ответных ударов? Подозреваю что от Украины. Или Зеле как раз этого и надо. Чтоб некому было задавать всякие вопросы про розминування Чонгара и отвода танковой бригады из под Киева.
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26.08.2024 16:10 Відповісти
Удары по нашей стране все равно идут. Даже при полной отсутствии ответки. Ответка резко сократит количество ударов врага.
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26.08.2024 17:19 Відповісти
може треба менше пздіти? умєрові та інша падалюки
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26.08.2024 16:29 Відповісти
Как вариант можно сделать щедрую скидку на российский газ Венгрии и Словакии.
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26.08.2024 16:31 Відповісти
как Венгрия и получал спокойно нефть.
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26.08.2024 17:40 Відповісти
Мєрзость. Морда як у ермака
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26.08.2024 16:46 Відповісти
Хех, тепер я спокійний )
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26.08.2024 16:57 Відповісти
У пана так называемого министра обороны хорошо получается три вещи: комуниздить и арахамить державные гроши, когда всплывает очередная история в системе МО делать удивлённую морду а как же так, николи такого небуло и вот опять...и надувать щёки, да мы сейчас да мы ....Короче, он один из банды "ефективных" менеджеров, которые непокладая рук дерибанят страну...Умеров *ука где снаряды и дроны? то что за етим товарищем нетянется нескончаемый поток скандалов, он ни чуть не лучше товарища с яйцами по 17 ...Неужели в стране нет нормальных людей украйнского происхождения? ( без обид татарам и евреям...) Пересидент только потверждает мою последнюю мысль...
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26.08.2024 16:58 Відповісти
так зеля и собрал вокруг себя одних врагов Украины. кацап жыд и украинские гныды.
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26.08.2024 17:41 Відповісти
Ще одну ''паляницю'' розсекретите.
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26.08.2024 17:03 Відповісти
В срср в 30-ті був колись "Наш ответ Чемберлену". Теж словами і знімали агітаційні роліки, і на тому все.
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26.08.2024 17:23 Відповісти
Нажаль це все брехня. Нема в нас далекобійних ракет ,навіть в розробці. Є ракети середньої дальності ,но їх випускають дуже мало... Майже три роки пройшло, а виробництво не налагоджено. Всі гроші партнерів проїдаються та розкрадаються(((
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26.08.2024 17:29 Відповісти
Если ***** делает паузу это перезаряд ждать ответа, этого ганDона уже прощитали...
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26.08.2024 17:38 Відповісти
і це патякає на люди той уїбан, що його підлеглі відмовили на запит про постачання пального для частин ЗСУ, які зараз їбуть курських кацапів...

курва, жиди поступаються 1-м місцем узбекам
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26.08.2024 17:47 Відповісти
Вибрали клоуна , отримали цирк, а як по іншому. Погано те що то мабуть на довго!
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26.08.2024 17:57 Відповісти
Животное, лучше ни чего не *****!!!
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26.08.2024 19:26 Відповісти
Пістун - находка для шпіона. Патякало зелене!!!
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26.08.2024 19:54 Відповісти
как не сильно убедительно это выглядит. На текущий момент всё, что подготовила Украина, если говорить уже от имени страны. То это просто пост в интернете, от имени Министра. Дай бог, чтобы это только постом не ограничилось.
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26.08.2024 20:02 Відповісти
Просто жадібні 🤡 ни ,зелені звіздуни та грабіжники українців...готують потужну відповідь ...розказами про відповідь ...влада ідіотів ...
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26.08.2024 20:30 Відповісти
А якщо вiйна затянеться на роки, це зелене шапiто буде тут довiчно???
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26.08.2024 20:50 Відповісти
Відповідь?
Новий план миру?
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26.08.2024 21:10 Відповісти
Куртка авантюра дорого стане Україні, розіб'ють найкращі підрозділи, а Донбас здадуть... Конгеніально...
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26.08.2024 21:21 Відповісти
Россия сегодня окончательно поставила точку на гипотетических переговорах с ней. РФ доказала, что она не государство, а террористическая группировка. Политиков Украины, кто будет намекать на "переговоры" с российскими террористами, СБУ должна квалифицировать как пособников террористов.
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26.08.2024 23:51 Відповісти
Министр позорище крымскотатарского народа!
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26.08.2024 23:56 Відповісти
Краще б розказав як вдарить по корупції в міністерстві
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27.08.2024 00:55 Відповісти
Умэрчик мав на увазi що у вiдповiдь Дмитрука випустять
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27.08.2024 03:44 Відповісти
А мовчки цього робити не можна ЗЕмавпа смердюча???
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27.08.2024 07:49 Відповісти
таких міністрів можна сміливо як деверсантів засилати на територію рф, вони самі того не здогадуючись зруйнують економіку.
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27.08.2024 08:39 Відповісти
 
 