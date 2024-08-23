Міністр оборони Латвії Спрудс зустрівся в Києві з Умєровим: обговорювали зміцнення Коаліції дронів та будівництво фортифікацій. ВIДЕО

Латвійський міністр оборони Андріс Спрудс у п’ятницю, 23 серпня, прибув до України з неанонсованим візитом.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

"Провів продуктивну зустріч із латвійською делегацією на чолі з міністром оборони Андрісом Спрудсом.

Разом із командою поінформували латвійських колег про останні події на фронті та процес обладнання фортифікаційних споруд.

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Цього року Латвія надасть Україні військову підтримку на суму близько 112 млн євро та надалі надаватиме оборонну допомогу на рівні 0.25% від свого ВВП щороку.

Обговорили шляхи подальшого посилення нашого потужного партнерства.

Особливо важлива тема – зміцнення Коаліції дронів, де Латвія відіграє одну з провідних ролей.

В межах цієї міжнародної Коаліції триває процес передачі Силам оборони безпілотників латвійського виробництва. Загалом Латвія надасть Україні декілька тисяч дронів для відбиття широкомасштабної російської агресії.

Обговорили наступні кроки для посилення Коаліції, яка вже об’єднала майже два десятки країн.

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Пан Спрудс висловив готовність працювати з іншими країнами для залучення їх до Коаліції та аналогічних ініціатив на підтримку України.

Дякую народу та уряду Латвії за непохитну підтримку України", - повідомив Умєров.