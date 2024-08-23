Министр обороны Латвии Спрудс встретился в Киеве с Умеровым: обсуждали укрепление коалиции дронов и строительство фортификаций. ВИДЕО

Латвийский министр обороны Андрис Спрудс в пятницу, 23 августа, прибыл в Украину с неанонсированным визитом.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

"Провел продуктивную встречу с латвийской делегацией во главе с министром обороны Андрисом Спрудсом.

Вместе с командой проинформировали латвийских коллег о последних событиях на фронте и процессе оборудования фортификационных сооружений.

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В этом году Латвия предоставит Украине военную поддержку на сумму около 112 млн евро и в дальнейшем будет предоставлять оборонную помощь на уровне 0.25% от своего ВВП ежегодно.

Обсудили пути дальнейшего усиления нашего мощного партнерства.

Особенно важная тема - укрепление Коалиции дронов, где Латвия играет одну из ведущих ролей.

В рамках этой международной коалиции продолжается процесс передачи Силам обороны беспилотников латвийского производства. В целом Латвия предоставит Украине несколько тысяч дронов для отражения широкомасштабной российской агрессии.

Обсудили следующие шаги для усиления Коалиции, которая уже объединила почти два десятка стран.

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Господин Спрудс выразил готовность работать с другими странами для привлечения их к Коалиции и аналогичным инициативам в поддержку Украины.

Спасибо народу и правительству Латвии за непоколебимую поддержку Украины", - сообщил Умеров.