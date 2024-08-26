РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11594 посетителя онлайн
Новости Война
14 939 90

Украина готовит ответы на российские обстрелы, - Умеров

Умєров прокоментував масований обстріл України

Министр обороны Рустем Умеров прокомментировал массированный обстрел Украины 26 августа, заявив, что Украина готовит оружие собственного производства для ответа оккупантам.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Этой ночью Россия снова ударила по нашим городам. Пострадали мирные люди, разрушены дома, нарушена критическая инфраструктура. Это еще раз доказывает, что для победы нам нужны дальнобойные возможности и снятие ограничений на удары по военным объектам врага.

Украина готовит свои ответы. Оружие собственного производства", - отметил министр.

Смотрите: Министр обороны Латвии Спрудс встретился в Киеве с Умеровым: обсуждали укрепление Коалиции дронов и строительство фортификаций. ВИДЕО

Умєров прокоментував масований обстріл України

Автор: 

обстрел (26951) Умеров Рустем (507)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+63
А навіщо ти роззявив пельку? Щось готують в тиші, в секреті, а ти роззявив ********* і ******, *****.
показать весь комментарий
26.08.2024 14:02
+45
Та не за Курськ. Вони накоплюють ракети і вдаряють. Був би курськ чи не було б - вони б все одно вдарили б.
показать весь комментарий
26.08.2024 14:19
+33
Невже грізною "Паляницею",а потім "Галушкою" та "Вареником"? Тремти Москва,так,Умеров? Да....дешевки брехливі....
показать весь комментарий
26.08.2024 14:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А навіщо ти роззявив пельку? Щось готують в тиші, в секреті, а ти роззявив ********* і ******, *****.
показать весь комментарий
26.08.2024 14:02 Ответить
Ви маєте рацію . Кацапський министр оборони мовчав про відповідь за Курськ. Ось дочекались коли поїдуть презіденти до ЕС І ВДАРИЛИ массовано
показать весь комментарий
26.08.2024 14:15 Ответить
Та не за Курськ. Вони накоплюють ракети і вдаряють. Був би курськ чи не було б - вони б все одно вдарили б.
показать весь комментарий
26.08.2024 14:19 Ответить
Якщо в кацапів немає приводу для массових вбивств, то вони зроблять це без приводу. Всі їхні червоні лінії, то брехня, правило одне, бачиш кацапа, стріляй на ураження.
показать весь комментарий
26.08.2024 14:23 Ответить
пока скидать зеленского, 10 лет воююча страна и нету ВПК, де це есть такое еще ?
показать весь комментарий
26.08.2024 14:32 Ответить
Та за Курск.

Уже десяток раз это подтверждалось. Только Пу успокоится более-менее, наши его снова дергают какой-то бесполезной с военной точки зрения ерундой, после чего у того включается истерика, и он отдает приказ гасить энергетику.

Кроме того, в те разы - это официально подтверждалось их министерством нападения, и называлось "ударом возмездия".

После чего начался Волчанск - даже школьнику известно.
показать весь комментарий
26.08.2024 17:26 Ответить
Кретинізм мордовських даунів розчулює і тішить. ))
показать весь комментарий
26.08.2024 23:51 Ответить
ваши єто кто, муму или оленевод?
показать весь комментарий
27.08.2024 03:39 Ответить
Невже пан міністр оборони не розуміє, що про ті речі, що він волає на весь світ, говорити не можна. Солідні люди свою важливу справу роблять мовки, таємно. Люди все побачать і оцінять. А наша верхівка друг перед другом ляпають язиками, наче у них інформаційна срачка. Я проста жінка і то це розумію. Сором.
показать весь комментарий
26.08.2024 14:46 Ответить
Він не пан і говно-міністр. Він просто любить жерти.
показать весь комментарий
26.08.2024 17:19 Ответить
... ввечері чекаємо інтерв*ю буданова закордонним ЗМІ! Там стовідсотково вже свербить розповісти ..як... куди..і скільки..!
показать весь комментарий
26.08.2024 17:25 Ответить
Сподобалось про ********* яке *******,меньше слів,більше роботи.
показать весь комментарий
26.08.2024 15:00 Ответить
Відповідь повинна бути одна: фізичне знищення Пуйла. Якщо Малюк і Буданов не спроможні це зробити, їх треба міняти негайно.
показать весь комментарий
26.08.2024 19:44 Ответить
Кожен робить що може... Цей може пи$діти
показать весь комментарий
26.08.2024 21:11 Ответить
А куда , а скільки, а чим саме, а коли пуски, а де розміщені, координати????Давай вже повний перелік......
показать весь комментарий
26.08.2024 14:05 Ответить
ввечері - новий гундос, а потім всмокче дві дорожки і підпише безпекові угоди з альфа-центавром
показать весь комментарий
26.08.2024 14:08 Ответить
Потужна відповідь від потужних менеджерів потужного президента потужно увійде в потужний кейс!
показать весь комментарий
26.08.2024 14:33 Ответить
краще б узбек мовчав. такеж 3ю14здло і як зечмо
показать весь комментарий
26.08.2024 14:06 Ответить
Невже грізною "Паляницею",а потім "Галушкою" та "Вареником"? Тремти Москва,так,Умеров? Да....дешевки брехливі....
показать весь комментарий
26.08.2024 14:07 Ответить
"Паляниця"- це правильна назва ракети. Доки москаль вимовить це слово у нього почнеться рак мозку. Вдаримо по Москвы і філологічно.
показать весь комментарий
26.08.2024 14:48 Ответить
Колись зберемось - як вжарим
показать весь комментарий
26.08.2024 14:07 Ответить
Угу.Незламно потужні паляниці з перепічками.
показать весь комментарий
26.08.2024 14:07 Ответить
Відповімо "потужним телемарафоном" чи все ж таки разнесемо к ху..м , інфраструктуру навколо курської аєс🤨
показать весь комментарий
26.08.2024 14:10 Ответить
Головне - кримський міст не чіпайте, бо агент Козир обідиться.
показать весь комментарий
26.08.2024 14:10 Ответить
Відповіді?! Та ви за 3 роки жодної (!) гідної відповіді не дали, гундосі уїбани! Жодної! Недієздатні підараси, геть від влади, ви і ваша шобла зелена абсолютно ні на що не здатні!
показать весь комментарий
26.08.2024 14:10 Ответить
😡😡як к це, НІНАШО???а бабло замутіть??????
показать весь комментарий
26.08.2024 14:12 Ответить
А я пам'ятаю потужну відповідь на роздачу кацапских паспортов в ЛДНР. Все ждали, затаив дыхание.
Ответ: мы тоже будем раздавать паспорта. А-ха-ха.
С той поры много раздали?
показать весь комментарий
26.08.2024 14:21 Ответить
ці піарники вже дістали
показать весь комментарий
26.08.2024 14:11 Ответить
Потужна відповіть це коли у вас роти закриті а по військових заводах москви увалили 200 пацяниць
показать весь комментарий
26.08.2024 14:11 Ответить
Так війна ж надворі і не тільки повітряні цілі збиваються а і наше ППО теж несе втрати. А 16-ті у нас тут помічені, недалеко Суджа та інші села -ось це головне зараз а не якісь там міста.
показать весь комментарий
26.08.2024 16:28 Ответить
Потому что русское оружие, как бы вам ни хотелось обратного - не уступает по качеству западному, а в количестве его превосходит.

Просто из-за пиара и умалчивания фактов, народ (и вы) воспринимаете даваемое нам западное вооружение как какую-то универсальную высокотехнологичную сильнодействующую таблетку.

А факты таковы, что например на прошлой неделе были уничтожены 2 ПУ и одна радарная Пэтриота. Не справился с Искандером.

Так бывает, это нормально, оружие это расходный материал. Только у орков этот расходный материал тут же пополняется, а у нас Зеленскому придется месяц стоять в коленно-локтевой за новый Пэтриот, который потом представят чуть ли ни единственной причиной существования Украины и нифига себе какой помощью.

А что касается F16, так это сказки, вроде тех о которых я упомянул во втором абзаце.
На данный момент стрелять с них мы можем только AIM-120, он же NASAMS. А это значит о сбивании баллистики можно забыть, а ЭПР крылатых ракет летящих у земли слишком мала, чтобы ее можно было заметить издалека радаром самолета (который будет наводить ракету). Поэтому надо лететь ближе к летящей ракете, при том правильным курсом и близко к земле. Но это летчик уровня "Бог".

Мой вариант проще, дешевле и гарантированнее: вскрывать их консервные банки еще на аэродромах. Но видите ли, лучше выбросить хреналиарды денег на бесполезный пиар в Курской области, чем втихаря купить у ушлых НАТОвских стран (типа Турции или Венгрии) десяток нормальных ракет, да всандалить ими по ангарам в РФ.
показать весь комментарий
26.08.2024 17:52 Ответить
Якщо Петріот і був уражений, то не тому, що у росіян "така гарна зброя", а тому, що у нас проросійські зрадники у керма, котрі той Петріот просто підставили під удар.
Бо, яка б гарна зброя не була, є певні протоколи її застосування, в тому числі - безпекові.
Коли ці протоколи порушують, навмисно підставляючи дорогу техніку під удар ворога, то цьому зарадити досить важко.
показать весь комментарий
26.08.2024 20:50 Ответить
вони не продадуть.

А я не розумію, чого не пускають те що є, на військові заводи? нема заводу - нема кабів, ракет і т.п. Жодного разу не пускали
показать весь комментарий
27.08.2024 01:23 Ответить
Влада блазнів-анонсьорів!
І ПІдАР - наше всьо!
показать весь комментарий
26.08.2024 14:13 Ответить
Падло, такі дії вчиняються без анонсів!
показать весь комментарий
26.08.2024 14:16 Ответить
Доброго ранку! Ми з Украины!!!)))
показать весь комментарий
26.08.2024 14:18 Ответить
-Денег не дам.
показать весь комментарий
26.08.2024 14:22 Ответить
Горбоносик ти наш язикатий...
показать весь комментарий
26.08.2024 14:19 Ответить
У відповідь ще потужніше будуть навантажувати мільйони євро у машини бухалтерів
показать весь комментарий
26.08.2024 14:23 Ответить
Невже гіперзвукова "Паляниця-500" ???
показать весь комментарий
26.08.2024 14:27 Ответить
кому ты лечишь ? жаба татарска
показать весь комментарий
26.08.2024 14:31 Ответить
Потужний і незламний скрипучий відосик!
показать весь комментарий
26.08.2024 14:34 Ответить
Відповідь-це ракетна атака на москвабад сьогодні ввечері. А готування зброї власного виробництва з попутним мародерством на цьому- це не відповідь, а кукурікання корупціонера.
показать весь комментарий
26.08.2024 14:35 Ответить
Ще скажи куди і в який час.!Телепень зелений,ітак ясно що буде відповідь, але не треба тут анонсів.Вже анонси про експорт електроенергії були,результат на лице!
показать весь комментарий
26.08.2024 14:35 Ответить
Менше слів більше справ ,хоч цей так званий міністр користі з нього.
показать весь комментарий
26.08.2024 14:37 Ответить
Ти ще телепню анонсуй яка буде відповідь , куди , чим і коли .
показать весь комментарий
26.08.2024 14:40 Ответить
......а якшо, без жовчі і приколів, то в агентурній роботі, є такий метод передачі інформаціі - через відкриті джерела.....
показать весь комментарий
26.08.2024 14:43 Ответить
щоб х..ло десь на камчатку поїхав
показать весь комментарий
26.08.2024 14:56 Ответить
Ніхто брати не буде....
показать весь комментарий
26.08.2024 14:57 Ответить
пусти рекламу, встанови білборди
показать весь комментарий
26.08.2024 14:53 Ответить
Ці діячі розмовного жанру так схожі між собою...
показать весь комментарий
26.08.2024 14:58 Ответить
на випередження завдати не встигли?
показать весь комментарий
26.08.2024 15:08 Ответить
Навіщо ці анонси? Можемо відповісти - відповідайте несподівано, влучно, боляче для ворогів. Коли бьють, то телеграми с погрозами не шлють.
показать весь комментарий
26.08.2024 15:39 Ответить
а что только отвечат надо и ждать?а ******* по козломордым не ждать прилета?***** стратеги......................................................................................................
показать весь комментарий
26.08.2024 15:42 Ответить
Під час ракетних атак гине цивільне населення, руйнйєтся житловий фонд, інфраструктура, енергетика. Країну накрила страшенна руїна.
Що пропонує наша влада, для захисту країни? Хріпати відосики і гру хрєном на роялі. Це повна імпотенція і ні нащо не здатність. Потрібні методичні удари по ворожих містах, заводах, енергетиці. Удари повинні бути максимально жорстокими. Вибита шибка на воронежі не рахуєтся. Потрібні зруйновані дома в стані ворогів.
показать весь комментарий
26.08.2024 15:55 Ответить
Вопрос: От кого раньше камня на камне не останется, в результате ответных ударов? Подозреваю что от Украины. Или Зеле как раз этого и надо. Чтоб некому было задавать всякие вопросы про розминування Чонгара и отвода танковой бригады из под Киева.
показать весь комментарий
26.08.2024 16:10 Ответить
Удары по нашей стране все равно идут. Даже при полной отсутствии ответки. Ответка резко сократит количество ударов врага.
показать весь комментарий
26.08.2024 17:19 Ответить
може треба менше пздіти? умєрові та інша падалюки
показать весь комментарий
26.08.2024 16:29 Ответить
Как вариант можно сделать щедрую скидку на российский газ Венгрии и Словакии.
показать весь комментарий
26.08.2024 16:31 Ответить
как Венгрия и получал спокойно нефть.
показать весь комментарий
26.08.2024 17:40 Ответить
Мєрзость. Морда як у ермака
показать весь комментарий
26.08.2024 16:46 Ответить
Хех, тепер я спокійний )
показать весь комментарий
26.08.2024 16:57 Ответить
У пана так называемого министра обороны хорошо получается три вещи: комуниздить и арахамить державные гроши, когда всплывает очередная история в системе МО делать удивлённую морду а как же так, николи такого небуло и вот опять...и надувать щёки, да мы сейчас да мы ....Короче, он один из банды "ефективных" менеджеров, которые непокладая рук дерибанят страну...Умеров *ука где снаряды и дроны? то что за етим товарищем нетянется нескончаемый поток скандалов, он ни чуть не лучше товарища с яйцами по 17 ...Неужели в стране нет нормальных людей украйнского происхождения? ( без обид татарам и евреям...) Пересидент только потверждает мою последнюю мысль...
показать весь комментарий
26.08.2024 16:58 Ответить
так зеля и собрал вокруг себя одних врагов Украины. кацап жыд и украинские гныды.
показать весь комментарий
26.08.2024 17:41 Ответить
Ще одну ''паляницю'' розсекретите.
показать весь комментарий
26.08.2024 17:03 Ответить
В срср в 30-ті був колись "Наш ответ Чемберлену". Теж словами і знімали агітаційні роліки, і на тому все.
показать весь комментарий
26.08.2024 17:23 Ответить
Нажаль це все брехня. Нема в нас далекобійних ракет ,навіть в розробці. Є ракети середньої дальності ,но їх випускають дуже мало... Майже три роки пройшло, а виробництво не налагоджено. Всі гроші партнерів проїдаються та розкрадаються(((
показать весь комментарий
26.08.2024 17:29 Ответить
Если ***** делает паузу это перезаряд ждать ответа, этого ганDона уже прощитали...
показать весь комментарий
26.08.2024 17:38 Ответить
і це патякає на люди той уїбан, що його підлеглі відмовили на запит про постачання пального для частин ЗСУ, які зараз їбуть курських кацапів...

курва, жиди поступаються 1-м місцем узбекам
показать весь комментарий
26.08.2024 17:47 Ответить
Вибрали клоуна , отримали цирк, а як по іншому. Погано те що то мабуть на довго!
показать весь комментарий
26.08.2024 17:57 Ответить
Животное, лучше ни чего не *****!!!
показать весь комментарий
26.08.2024 19:26 Ответить
Пістун - находка для шпіона. Патякало зелене!!!
показать весь комментарий
26.08.2024 19:54 Ответить
как не сильно убедительно это выглядит. На текущий момент всё, что подготовила Украина, если говорить уже от имени страны. То это просто пост в интернете, от имени Министра. Дай бог, чтобы это только постом не ограничилось.
показать весь комментарий
26.08.2024 20:02 Ответить
Просто жадібні 🤡 ни ,зелені звіздуни та грабіжники українців...готують потужну відповідь ...розказами про відповідь ...влада ідіотів ...
показать весь комментарий
26.08.2024 20:30 Ответить
А якщо вiйна затянеться на роки, це зелене шапiто буде тут довiчно???
показать весь комментарий
26.08.2024 20:50 Ответить
Відповідь?
Новий план миру?
показать весь комментарий
26.08.2024 21:10 Ответить
Куртка авантюра дорого стане Україні, розіб'ють найкращі підрозділи, а Донбас здадуть... Конгеніально...
показать весь комментарий
26.08.2024 21:21 Ответить
Россия сегодня окончательно поставила точку на гипотетических переговорах с ней. РФ доказала, что она не государство, а террористическая группировка. Политиков Украины, кто будет намекать на "переговоры" с российскими террористами, СБУ должна квалифицировать как пособников террористов.
показать весь комментарий
26.08.2024 23:51 Ответить
Министр позорище крымскотатарского народа!
показать весь комментарий
26.08.2024 23:56 Ответить
Краще б розказав як вдарить по корупції в міністерстві
показать весь комментарий
27.08.2024 00:55 Ответить
Умэрчик мав на увазi що у вiдповiдь Дмитрука випустять
показать весь комментарий
27.08.2024 03:44 Ответить
А мовчки цього робити не можна ЗЕмавпа смердюча???
показать весь комментарий
27.08.2024 07:49 Ответить
таких міністрів можна сміливо як деверсантів засилати на територію рф, вони самі того не здогадуючись зруйнують економіку.
показать весь комментарий
27.08.2024 08:39 Ответить
 
 