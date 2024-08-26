Украина готовит ответы на российские обстрелы, - Умеров
Министр обороны Рустем Умеров прокомментировал массированный обстрел Украины 26 августа, заявив, что Украина готовит оружие собственного производства для ответа оккупантам.
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Этой ночью Россия снова ударила по нашим городам. Пострадали мирные люди, разрушены дома, нарушена критическая инфраструктура. Это еще раз доказывает, что для победы нам нужны дальнобойные возможности и снятие ограничений на удары по военным объектам врага.
Украина готовит свои ответы. Оружие собственного производства", - отметил министр.
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+63 MsSkifia #566162
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+33 Юра Малко
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Уже десяток раз это подтверждалось. Только Пу успокоится более-менее, наши его снова дергают какой-то бесполезной с военной точки зрения ерундой, после чего у того включается истерика, и он отдает приказ гасить энергетику.
Кроме того, в те разы - это официально подтверждалось их министерством нападения, и называлось "ударом возмездия".
После чего начался Волчанск - даже школьнику известно.
Ответ: мы тоже будем раздавать паспорта. А-ха-ха.
С той поры много раздали?
Просто из-за пиара и умалчивания фактов, народ (и вы) воспринимаете даваемое нам западное вооружение как какую-то универсальную высокотехнологичную сильнодействующую таблетку.
А факты таковы, что например на прошлой неделе были уничтожены 2 ПУ и одна радарная Пэтриота. Не справился с Искандером.
Так бывает, это нормально, оружие это расходный материал. Только у орков этот расходный материал тут же пополняется, а у нас Зеленскому придется месяц стоять в коленно-локтевой за новый Пэтриот, который потом представят чуть ли ни единственной причиной существования Украины и нифига себе какой помощью.
А что касается F16, так это сказки, вроде тех о которых я упомянул во втором абзаце.
На данный момент стрелять с них мы можем только AIM-120, он же NASAMS. А это значит о сбивании баллистики можно забыть, а ЭПР крылатых ракет летящих у земли слишком мала, чтобы ее можно было заметить издалека радаром самолета (который будет наводить ракету). Поэтому надо лететь ближе к летящей ракете, при том правильным курсом и близко к земле. Но это летчик уровня "Бог".
Мой вариант проще, дешевле и гарантированнее: вскрывать их консервные банки еще на аэродромах. Но видите ли, лучше выбросить хреналиарды денег на бесполезный пиар в Курской области, чем втихаря купить у ушлых НАТОвских стран (типа Турции или Венгрии) десяток нормальных ракет, да всандалить ими по ангарам в РФ.
Бо, яка б гарна зброя не була, є певні протоколи її застосування, в тому числі - безпекові.
Коли ці протоколи порушують, навмисно підставляючи дорогу техніку під удар ворога, то цьому зарадити досить важко.
А я не розумію, чого не пускають те що є, на військові заводи? нема заводу - нема кабів, ракет і т.п. Жодного разу не пускали
І ПІ
дАР - наше всьо!
Що пропонує наша влада, для захисту країни? Хріпати відосики і гру хрєном на роялі. Це повна імпотенція і ні нащо не здатність. Потрібні методичні удари по ворожих містах, заводах, енергетиці. Удари повинні бути максимально жорстокими. Вибита шибка на воронежі не рахуєтся. Потрібні зруйновані дома в стані ворогів.
курва, жиди поступаються 1-м місцем узбекам
Новий план миру?