С начала суток произошло 148 боевых столкновений, 56 из них на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ
С начала суток по состоянию на 22:00 произошло 148 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Враг нанес один ракетный удар, применив 127 ракет, 59 авиационных ударов с применением 81 КАБ, 649 ударов дронами-камикадзе и совершил почти 3200 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении оккупанты в течение дня совершили атаку вблизи Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отразили штурмовые действия противника. По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 62 оккупанта погибшими и ранеными, уничтожены танк, боевая бронированная машина, две артиллерийские системы и три единицы атомобильной техники. Кроме того, повреждены танк, четыре артиллерийские системы и восемь единиц автомобильной техники врага.
На Купянском направлении Силами обороны отражены 14 атак противника в районе населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Стельмаховка и Андреевка.
Боевые действия на Донетчине
18 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Грековка, Дружелюбовка, Невское, Новосадовое и Торское, все вражеские атаки отражены.
На Северском направлении в течение дня наши защитники отражали семь штурмовых действий врага в районах Спорного, Верхнекаменского и Выемки. Наши подразделения мужественно удерживают занятые позиции и рубежи, решительно отражают попытки наступления оккупантов, продолжается бой вблизи Выемки.
На Краматорском направлении потерпели неудачу четыре попытки захватчиков продвинуться вблизи Часова Яра.
На Торецком направлении ситуация напряженная, сегодня противник при поддержке авиации 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону. Атака в районе Нью-Йорка продолжается.
Сложная ситуация на Покровском направлении, где с начала суток в районах населенных пунктов Калиновое, Воздвиженка, Новоалександровка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Новогродовка, Мемрик, Михайловка, Карловка украинские подразделения отражали 56 наступательных и штурмовых действий врага. Шесть боестолкновений в настоящее время еще продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей, наносят врагу потери.
По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты потеряли почти две сотни военных убитыми и ранеными, также украинскими военнослужащими уничтожены две артиллерийские системы, два миномета и три единицы автомобильной техники. Кроме того, повреждена одна артсистема и четыре автомобиля.
На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 14 боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Острое, Георгиевка и Константиновка. Подразделения Сил обороны отразили 12 атак противника, четыре боестолкновения продолжаются вблизи Карловки и Невельского.
Горячо сегодня и на Времевском направлении, где произошло 20 боестолкновений в направлении Водяного и Угледара. До сих пор продолжается четыре атаки вблизи Пречистовки.
Боевые действия на юге
На Приднепровском направлении подразделения наших войск отразили три попытки противника атаковать наши позиции в островной зоне, противник успеха не имел.
На других направлениях вражеские подразделения наступательных действий не проводили.
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