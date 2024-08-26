С начала суток произошло 148 боевых столкновений, 56 из них на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ

С начала суток по состоянию на 22:00 произошло 148 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Враг нанес один ракетный удар, применив 127 ракет, 59 авиационных ударов с применением 81 КАБ, 649 ударов дронами-камикадзе и совершил почти 3200 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня совершили атаку вблизи Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отразили штурмовые действия противника. По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 62 оккупанта погибшими и ранеными, уничтожены танк, боевая бронированная машина, две артиллерийские системы и три единицы атомобильной техники. Кроме того, повреждены танк, четыре артиллерийские системы и восемь единиц автомобильной техники врага.

На Купянском направлении Силами обороны отражены 14 атак противника в районе населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Стельмаховка и Андреевка.

Боевые действия на Донетчине

18 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Грековка, Дружелюбовка, Невское, Новосадовое и Торское, все вражеские атаки отражены.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отражали семь штурмовых действий врага в районах Спорного, Верхнекаменского и Выемки. Наши подразделения мужественно удерживают занятые позиции и рубежи, решительно отражают попытки наступления оккупантов, продолжается бой вблизи Выемки.

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На Краматорском направлении потерпели неудачу четыре попытки захватчиков продвинуться вблизи Часова Яра.

На Торецком направлении ситуация напряженная, сегодня противник при поддержке авиации 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону. Атака в районе Нью-Йорка продолжается.

Сложная ситуация на Покровском направлении, где с начала суток в районах населенных пунктов Калиновое, Воздвиженка, Новоалександровка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Новогродовка, Мемрик, Михайловка, Карловка украинские подразделения отражали 56 наступательных и штурмовых действий врага. Шесть боестолкновений в настоящее время еще продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей, наносят врагу потери.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты потеряли почти две сотни военных убитыми и ранеными, также украинскими военнослужащими уничтожены две артиллерийские системы, два миномета и три единицы автомобильной техники. Кроме того, повреждена одна артсистема и четыре автомобиля.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 14 боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Острое, Георгиевка и Константиновка. Подразделения Сил обороны отразили 12 атак противника, четыре боестолкновения продолжаются вблизи Карловки и Невельского.

Горячо сегодня и на Времевском направлении, где произошло 20 боестолкновений в направлении Водяного и Угледара. До сих пор продолжается четыре атаки вблизи Пречистовки.

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Боевые действия на юге

На Приднепровском направлении подразделения наших войск отразили три попытки противника атаковать наши позиции в островной зоне, противник успеха не имел.

На других направлениях вражеские подразделения наступательных действий не проводили.