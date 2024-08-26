США и Украина будут и дальше обсуждать снятие ограничений на удары по России, но непублично, - Кирби

Соединенные Штаты продолжат говорить с Украиной в частном порядке о снятии ограничений на удары американским оружием по военным целям на территории РФ.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он рассказал, что президент Владимир Зеленский неоднократно - как публично, так и в частном порядке - просил о разрешении поражать больше российских военных целей переданным США оружием.

"Понятно, почему он так поступает: его страна подверглась нападению. Но, как я уже говорил много раз, мы продолжим говорить с украинцами, но будем делать это в частном порядке", - отметил Кирби.

И добавил, что по состоянию на сейчас никаких изменений в политике использования американского оружия Украиной нет.

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