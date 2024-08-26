США и Украина будут и дальше обсуждать снятие ограничений на удары по России, но непублично, - Кирби
Соединенные Штаты продолжат говорить с Украиной в частном порядке о снятии ограничений на удары американским оружием по военным целям на территории РФ.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Он рассказал, что президент Владимир Зеленский неоднократно - как публично, так и в частном порядке - просил о разрешении поражать больше российских военных целей переданным США оружием.
"Понятно, почему он так поступает: его страна подверглась нападению. Но, как я уже говорил много раз, мы продолжим говорить с украинцами, но будем делать это в частном порядке", - отметил Кирби.
И добавил, что по состоянию на сейчас никаких изменений в политике использования американского оружия Украиной нет.
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О чем нибудь поговори...
Если серьезно, в США уже нет президента. Пока не выберут нового, ничего не изменится. А поговорить заасегда
Байден и Порох виноваты в том, что НЕ стряхнули ЗЕлю с папысашиного конца
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щоб єрмак не почув
Я думаю что США готовы на большые потерь только ради евреев. На других готовы тратятся по немножко и ни в коем случает не воевать с большими странами где у них будут много жертв.
Кому еще не видно что настоящее зло это китайская партия?
Эй, быки и носороги,
Выходите из берлоги:
И врага на рога
Поднимите-ка!
Но быки и носороги
Отвечают из берлоги:
- Мы врага бы
На рога бы,
Только шкура дорога,
И рога нынче тоже не дёшевы.
И сидят и дрожат под кусточками,
За болотными прячутся кочками.
Крокодилы в крапиву забилися,
И в канаве слоны схоронилися.
Только и слышно,
Как зубы стучат,
Только и видно,
Как уши дрожат
маючи дозвіл від Конгреса на 6.2млрд, котрий дійсний тільки до 1 жовтня 2024
Байден обіцяв, тепер Камала щось сказала - а по факту в два рази менше ніж рік тому, та в 8 раз менше ніж в 2022 за аналогічний місяць
І начебто нічого не змінилось, президент не змінився, адміністрація не змінилась, кошти виділені
Знову республіканці заважають виконавчій владі Байден+Камала передавати озброення?
Байден сказал, что США совместно с Германией, Италией, Нидерландами и Румынией предоставят несколько зенитно-ракетных комплексов Patriot и других систем ПВО для помощи Украине."
пройшло 1.5місяці,
США передали 1 батарею Patriot
Німеччина передала 1 батарею Patriot та 3 IRIS
це все що передали з ППО 50+ країн рамштайна
Під кінець 2025 року, повинні бути виготовлені та доставлені 6 батарей NASAMS замовлені в 2022 році
невідомо що сталось з батареєю котру оплатила Канада, чомусь США відмовляються виготовляти
Україна отримала від США дозвіл на використання ракет JASSM 158 - A з винищувачів F-16 на повний радіус дії - 370 км. Ракети надані у рамках крайнього пакета допомоги США у частині "+100".
Саме у зв'язку з цим Президент України анонсував відплату за удар росіян цієї доби за участі у тому числі літаків "F-16". Точна кількість наданих вже ракет невідома, але вона двозначна. Поняття не маю - чи будуть у ударі задіяні усі 15 літаків, але маю надію що буде зроблено максимм можливого.
Чекаємо, віримо, надіємося. 370 км - це серйозно.