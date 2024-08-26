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Новости Война
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США и Украина будут и дальше обсуждать снятие ограничений на удары по России, но непублично, - Кирби

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірб

Соединенные Штаты продолжат говорить с Украиной в частном порядке о снятии ограничений на удары американским оружием по военным целям на территории РФ.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он рассказал, что президент Владимир Зеленский неоднократно - как публично, так и в частном порядке - просил о разрешении поражать больше российских военных целей переданным США оружием.

"Понятно, почему он так поступает: его страна подверглась нападению. Но, как я уже говорил много раз, мы продолжим говорить с украинцами, но будем делать это в частном порядке", - отметил Кирби.

И добавил, что по состоянию на сейчас никаких изменений в политике использования американского оружия Украиной нет.

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Автор: 

оружие (10200) США (26471) Украина (44919)


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Топ комментарии
+5
Предчувствуя тут вопли многочисленных имбицилов, рад им сразу напомнить, что за закатанную в асфальт ракетную программу Украины в 2019-2022 гг. отвечают Байден и Порох.
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26.08.2024 22:29
+4
Як до тих союзничків не доходить що ***** нікчема. Дайте нормальної зброї і Україна покінче з тими недолюдськими вилупками.
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26.08.2024 22:27
+4
Американцы трусы. Все НАТО могло за пару часов освободить Украйну и все. Путин ничего не делал бы. Ему хозяйн не позволит. Вообще Путин делает лишь то что позволяет хозяин.

Я думаю что США готовы на большые потерь только ради евреев. На других готовы тратятся по немножко и ни в коем случает не воевать с большими странами где у них будут много жертв.

Кому еще не видно что настоящее зло это китайская партия?
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26.08.2024 22:58
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Як до тих союзничків не доходить що ***** нікчема. Дайте нормальної зброї і Україна покінче з тими недолюдськими вилупками.
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26.08.2024 22:27 Ответить
Поговори со мною, Кирби
О чем нибудь поговори...
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26.08.2024 22:49 Ответить
Пожалуйста. Слушайте. Вопрос с обедом решен. Обеда не будет.
Если серьезно, в США уже нет президента. Пока не выберут нового, ничего не изменится. А поговорить заасегда
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27.08.2024 00:55 Ответить
Предчувствуя тут вопли многочисленных имбицилов, рад им сразу напомнить, что за закатанную в асфальт ракетную программу Украины в 2019-2022 гг. отвечают Байден и Порох.
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26.08.2024 22:29 Ответить
здрасте-пожалуста !!!
Байден и Порох виноваты в том, что НЕ стряхнули ЗЕлю с папысашиного конца

.
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26.08.2024 22:47 Ответить
Нет, в этом виноваты ещё Картер и Брежнев.
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27.08.2024 07:41 Ответить
...вже дістало нас усіх : ... будуть обговорювати.
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26.08.2024 22:32 Ответить
навіть про це не варто було озвучувати...
щоб єрмак не почув
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26.08.2024 22:43 Ответить
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26.08.2024 22:48 Ответить
Дурак! Ты уже публично об этом говоришь
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26.08.2024 22:55 Ответить
Ну а что ему ещё остаётся говорить, когда уже к стенке неудобными вопросами и фактами прижимают? По факту пока Байден со своими перепуганными салливанами у власти никакого разрешения не будет. Дольше будут тянуть резину. Чтобы никакой "эскалации"
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26.08.2024 23:05 Ответить
Американцы трусы. Все НАТО могло за пару часов освободить Украйну и все. Путин ничего не делал бы. Ему хозяйн не позволит. Вообще Путин делает лишь то что позволяет хозяин.

Я думаю что США готовы на большые потерь только ради евреев. На других готовы тратятся по немножко и ни в коем случает не воевать с большими странами где у них будут много жертв.

Кому еще не видно что настоящее зло это китайская партия?
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26.08.2024 22:58 Ответить
И КГБ эту карту великолепно разыгрывает и далее будет. Ведь козырная она. И чуть пошутить. У США есть пара козырей ---- не достают пока. Япония и Ю Корея. Но нам не легче.
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27.08.2024 00:13 Ответить
Все НАТО могло за пару часов освободить Украйну и все.
Эй, быки и носороги,

Выходите из берлоги:

И врага на рога

Поднимите-ка!

Но быки и носороги

Отвечают из берлоги:

- Мы врага бы

На рога бы,

Только шкура дорога,

И рога нынче тоже не дёшевы.

И сидят и дрожат под кусточками,

За болотными прячутся кочками.

Крокодилы в крапиву забилися,

И в канаве слоны схоронилися.

Только и слышно,

Как зубы стучат,

Только и видно,

Как уши дрожат
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27.08.2024 01:07 Ответить
Так адміністрація Байдена і запам'ятається в історії -ОБГОВОРЮВАЧІ.
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26.08.2024 23:08 Ответить
І в цей самий час, обіцяють мінімальний PDA на 125млн
маючи дозвіл від Конгреса на 6.2млрд, котрий дійсний тільки до 1 жовтня 2024

Байден обіцяв, тепер Камала щось сказала - а по факту в два рази менше ніж рік тому, та в 8 раз менше ніж в 2022 за аналогічний місяць

І начебто нічого не змінилось, президент не змінився, адміністрація не змінилась, кошти виділені

Знову республіканці заважають виконавчій владі Байден+Камала передавати озброення?
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26.08.2024 23:11 Ответить
"10 липня 2024 саміт НАТО
Байден сказал, что США совместно с Германией, Италией, Нидерландами и Румынией предоставят несколько зенитно-ракетных комплексов Patriot и других систем ПВО для помощи Украине."

пройшло 1.5місяці,
США передали 1 батарею Patriot
Німеччина передала 1 батарею Patriot та 3 IRIS

це все що передали з ППО 50+ країн рамштайна

Під кінець 2025 року, повинні бути виготовлені та доставлені 6 батарей NASAMS замовлені в 2022 році
невідомо що сталось з батареєю котру оплатила Канада, чомусь США відмовляються виготовляти
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26.08.2024 23:31 Ответить
ОДНІЄЮ СТРОКОЮ.

Україна отримала від США дозвіл на використання ракет JASSM 158 - A з винищувачів F-16 на повний радіус дії - 370 км. Ракети надані у рамках крайнього пакета допомоги США у частині "+100".

Саме у зв'язку з цим Президент України анонсував відплату за удар росіян цієї доби за участі у тому числі літаків "F-16". Точна кількість наданих вже ракет невідома, але вона двозначна. Поняття не маю - чи будуть у ударі задіяні усі 15 літаків, але маю надію що буде зроблено максимм можливого.

Чекаємо, віримо, надіємося. 370 км - це серйозно.
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26.08.2024 23:40 Ответить
Недалі. Будь зі мною
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26.08.2024 23:47 Ответить
Будуть обговорювати до останнього українця! А дальше і обговорювати нічого буде...
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27.08.2024 00:02 Ответить
За..бали вже..То як книга була..Японська..Піоновий фонар..Єнтее Санютей як щас пам'ятаю..Хороша штука....На сусіда розбійники напали..слуга прибіг просити в сусіда самурая допомогу..Щас!..той сказав..Зібрав совет..виробив стратегію..Одягся по бойовому сам й всіх слуг..Щоб все як годиться було перевіпив всіх..гостроту мечів..міць доспехів....А коли сонце з'явилось пішов надопомогу..Але всі вже були вбиті й пограбовані..Теж саме..))))Нічого неміняеться піл місяцем...
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27.08.2024 00:44 Ответить
Бажання американців заговорювати всі проблеми невиліковно! Їх вже носом тичуть у дійсність, доказують, що нема червоних ліній, але вони несамовито впираються і хочуть більше доказів, гарантій, шо не буде якийсь міфічної ескалації. Кажуть, що коли розпався радянський союз, вони були шоковані, бо не хотіли цього. Зараз такаж історія, є велике бажання зберегти рашу.
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27.08.2024 07:56 Ответить
 
 