США та Україна і надалі обговорюватимуть зняття обмежень на удари по Росії, але непублічно, - Кірбі

Сполучені Штати продовжать говорити з Україною в приватному порядку про зняття обмежень на удари американською зброєю по військових цілях на території РФ.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Він розповів, що президент Володимир Зеленський неодноразово – як публічно, так і в приватному порядку – просив про дозвіл уражати більше російських військових цілей переданою США зброєю.

"Зрозуміло, чому він так чинить: його країна зазнала нападу. Але, як я вже говорив багато разів, ми продовжимо говорити з українцями, але робитимемо це в приватному порядку", – зазначив Кірбі.

Та додав, що станом на зараз ніяких змін у політиці використання американської зброї Україною немає.

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