США та Україна і надалі обговорюватимуть зняття обмежень на удари по Росії, але непублічно, - Кірбі
Сполучені Штати продовжать говорити з Україною в приватному порядку про зняття обмежень на удари американською зброєю по військових цілях на території РФ.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Він розповів, що президент Володимир Зеленський неодноразово – як публічно, так і в приватному порядку – просив про дозвіл уражати більше російських військових цілей переданою США зброєю.
"Зрозуміло, чому він так чинить: його країна зазнала нападу. Але, як я вже говорив багато разів, ми продовжимо говорити з українцями, але робитимемо це в приватному порядку", – зазначив Кірбі.
Та додав, що станом на зараз ніяких змін у політиці використання американської зброї Україною немає.
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О чем нибудь поговори...
Если серьезно, в США уже нет президента. Пока не выберут нового, ничего не изменится. А поговорить заасегда
Байден и Порох виноваты в том, что НЕ стряхнули ЗЕлю с папысашиного конца
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щоб єрмак не почув
Я думаю что США готовы на большые потерь только ради евреев. На других готовы тратятся по немножко и ни в коем случает не воевать с большими странами где у них будут много жертв.
Кому еще не видно что настоящее зло это китайская партия?
Эй, быки и носороги,
Выходите из берлоги:
И врага на рога
Поднимите-ка!
Но быки и носороги
Отвечают из берлоги:
- Мы врага бы
На рога бы,
Только шкура дорога,
И рога нынче тоже не дёшевы.
И сидят и дрожат под кусточками,
За болотными прячутся кочками.
Крокодилы в крапиву забилися,
И в канаве слоны схоронилися.
Только и слышно,
Как зубы стучат,
Только и видно,
Как уши дрожат
маючи дозвіл від Конгреса на 6.2млрд, котрий дійсний тільки до 1 жовтня 2024
Байден обіцяв, тепер Камала щось сказала - а по факту в два рази менше ніж рік тому, та в 8 раз менше ніж в 2022 за аналогічний місяць
І начебто нічого не змінилось, президент не змінився, адміністрація не змінилась, кошти виділені
Знову республіканці заважають виконавчій владі Байден+Камала передавати озброення?
Байден сказал, что США совместно с Германией, Италией, Нидерландами и Румынией предоставят несколько зенитно-ракетных комплексов Patriot и других систем ПВО для помощи Украине."
пройшло 1.5місяці,
США передали 1 батарею Patriot
Німеччина передала 1 батарею Patriot та 3 IRIS
це все що передали з ППО 50+ країн рамштайна
Під кінець 2025 року, повинні бути виготовлені та доставлені 6 батарей NASAMS замовлені в 2022 році
невідомо що сталось з батареєю котру оплатила Канада, чомусь США відмовляються виготовляти
Україна отримала від США дозвіл на використання ракет JASSM 158 - A з винищувачів F-16 на повний радіус дії - 370 км. Ракети надані у рамках крайнього пакета допомоги США у частині "+100".
Саме у зв'язку з цим Президент України анонсував відплату за удар росіян цієї доби за участі у тому числі літаків "F-16". Точна кількість наданих вже ракет невідома, але вона двозначна. Поняття не маю - чи будуть у ударі задіяні усі 15 літаків, але маю надію що буде зроблено максимм можливого.
Чекаємо, віримо, надіємося. 370 км - це серйозно.