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Новини Війна
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США та Україна і надалі обговорюватимуть зняття обмежень на удари по Росії, але непублічно, - Кірбі

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірб

Сполучені Штати продовжать говорити з Україною в приватному порядку про зняття обмежень на удари американською зброєю по військових цілях на території РФ.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Він розповів, що президент Володимир Зеленський неодноразово – як публічно, так і в приватному порядку – просив про дозвіл уражати більше російських військових цілей переданою США зброєю.

"Зрозуміло, чому він так чинить: його країна зазнала нападу. Але, як я вже говорив багато разів, ми продовжимо говорити з українцями, але робитимемо це в приватному порядку", – зазначив Кірбі.

Та додав, що станом на зараз ніяких змін у політиці використання американської зброї Україною немає.

Читайте: Боррель відреагував на сьогоднішню атаку РФ та закликав зняти обмеження на використання західної зброї

Автор: 

зброя (7439) США (22590) Україна (5868)


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Топ коментарі
+5
Предчувствуя тут вопли многочисленных имбицилов, рад им сразу напомнить, что за закатанную в асфальт ракетную программу Украины в 2019-2022 гг. отвечают Байден и Порох.
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26.08.2024 22:29
+4
Як до тих союзничків не доходить що ***** нікчема. Дайте нормальної зброї і Україна покінче з тими недолюдськими вилупками.
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26.08.2024 22:27
+4
Американцы трусы. Все НАТО могло за пару часов освободить Украйну и все. Путин ничего не делал бы. Ему хозяйн не позволит. Вообще Путин делает лишь то что позволяет хозяин.

Я думаю что США готовы на большые потерь только ради евреев. На других готовы тратятся по немножко и ни в коем случает не воевать с большими странами где у них будут много жертв.

Кому еще не видно что настоящее зло это китайская партия?
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26.08.2024 22:58
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Як до тих союзничків не доходить що ***** нікчема. Дайте нормальної зброї і Україна покінче з тими недолюдськими вилупками.
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26.08.2024 22:27 Відповісти
Поговори со мною, Кирби
О чем нибудь поговори...
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26.08.2024 22:49 Відповісти
Пожалуйста. Слушайте. Вопрос с обедом решен. Обеда не будет.
Если серьезно, в США уже нет президента. Пока не выберут нового, ничего не изменится. А поговорить заасегда
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27.08.2024 00:55 Відповісти
Предчувствуя тут вопли многочисленных имбицилов, рад им сразу напомнить, что за закатанную в асфальт ракетную программу Украины в 2019-2022 гг. отвечают Байден и Порох.
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26.08.2024 22:29 Відповісти
здрасте-пожалуста !!!
Байден и Порох виноваты в том, что НЕ стряхнули ЗЕлю с папысашиного конца

.
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26.08.2024 22:47 Відповісти
Нет, в этом виноваты ещё Картер и Брежнев.
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27.08.2024 07:41 Відповісти
...вже дістало нас усіх : ... будуть обговорювати.
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26.08.2024 22:32 Відповісти
навіть про це не варто було озвучувати...
щоб єрмак не почув
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26.08.2024 22:43 Відповісти
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26.08.2024 22:48 Відповісти
Дурак! Ты уже публично об этом говоришь
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26.08.2024 22:55 Відповісти
Ну а что ему ещё остаётся говорить, когда уже к стенке неудобными вопросами и фактами прижимают? По факту пока Байден со своими перепуганными салливанами у власти никакого разрешения не будет. Дольше будут тянуть резину. Чтобы никакой "эскалации"
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26.08.2024 23:05 Відповісти
Американцы трусы. Все НАТО могло за пару часов освободить Украйну и все. Путин ничего не делал бы. Ему хозяйн не позволит. Вообще Путин делает лишь то что позволяет хозяин.

Я думаю что США готовы на большые потерь только ради евреев. На других готовы тратятся по немножко и ни в коем случает не воевать с большими странами где у них будут много жертв.

Кому еще не видно что настоящее зло это китайская партия?
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26.08.2024 22:58 Відповісти
И КГБ эту карту великолепно разыгрывает и далее будет. Ведь козырная она. И чуть пошутить. У США есть пара козырей ---- не достают пока. Япония и Ю Корея. Но нам не легче.
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27.08.2024 00:13 Відповісти
Все НАТО могло за пару часов освободить Украйну и все.
Эй, быки и носороги,

Выходите из берлоги:

И врага на рога

Поднимите-ка!

Но быки и носороги

Отвечают из берлоги:

- Мы врага бы

На рога бы,

Только шкура дорога,

И рога нынче тоже не дёшевы.

И сидят и дрожат под кусточками,

За болотными прячутся кочками.

Крокодилы в крапиву забилися,

И в канаве слоны схоронилися.

Только и слышно,

Как зубы стучат,

Только и видно,

Как уши дрожат
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27.08.2024 01:07 Відповісти
Так адміністрація Байдена і запам'ятається в історії -ОБГОВОРЮВАЧІ.
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26.08.2024 23:08 Відповісти
І в цей самий час, обіцяють мінімальний PDA на 125млн
маючи дозвіл від Конгреса на 6.2млрд, котрий дійсний тільки до 1 жовтня 2024

Байден обіцяв, тепер Камала щось сказала - а по факту в два рази менше ніж рік тому, та в 8 раз менше ніж в 2022 за аналогічний місяць

І начебто нічого не змінилось, президент не змінився, адміністрація не змінилась, кошти виділені

Знову республіканці заважають виконавчій владі Байден+Камала передавати озброення?
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26.08.2024 23:11 Відповісти
"10 липня 2024 саміт НАТО
Байден сказал, что США совместно с Германией, Италией, Нидерландами и Румынией предоставят несколько зенитно-ракетных комплексов Patriot и других систем ПВО для помощи Украине."

пройшло 1.5місяці,
США передали 1 батарею Patriot
Німеччина передала 1 батарею Patriot та 3 IRIS

це все що передали з ППО 50+ країн рамштайна

Під кінець 2025 року, повинні бути виготовлені та доставлені 6 батарей NASAMS замовлені в 2022 році
невідомо що сталось з батареєю котру оплатила Канада, чомусь США відмовляються виготовляти
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26.08.2024 23:31 Відповісти
ОДНІЄЮ СТРОКОЮ.

Україна отримала від США дозвіл на використання ракет JASSM 158 - A з винищувачів F-16 на повний радіус дії - 370 км. Ракети надані у рамках крайнього пакета допомоги США у частині "+100".

Саме у зв'язку з цим Президент України анонсував відплату за удар росіян цієї доби за участі у тому числі літаків "F-16". Точна кількість наданих вже ракет невідома, але вона двозначна. Поняття не маю - чи будуть у ударі задіяні усі 15 літаків, але маю надію що буде зроблено максимм можливого.

Чекаємо, віримо, надіємося. 370 км - це серйозно.
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26.08.2024 23:40 Відповісти
Недалі. Будь зі мною
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26.08.2024 23:47 Відповісти
Будуть обговорювати до останнього українця! А дальше і обговорювати нічого буде...
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27.08.2024 00:02 Відповісти
За..бали вже..То як книга була..Японська..Піоновий фонар..Єнтее Санютей як щас пам'ятаю..Хороша штука....На сусіда розбійники напали..слуга прибіг просити в сусіда самурая допомогу..Щас!..той сказав..Зібрав совет..виробив стратегію..Одягся по бойовому сам й всіх слуг..Щоб все як годиться було перевіпив всіх..гостроту мечів..міць доспехів....А коли сонце з'явилось пішов надопомогу..Але всі вже були вбиті й пограбовані..Теж саме..))))Нічого неміняеться піл місяцем...
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27.08.2024 00:44 Відповісти
Бажання американців заговорювати всі проблеми невиліковно! Їх вже носом тичуть у дійсність, доказують, що нема червоних ліній, але вони несамовито впираються і хочуть більше доказів, гарантій, шо не буде якийсь міфічної ескалації. Кажуть, що коли розпався радянський союз, вони були шоковані, бо не хотіли цього. Зараз такаж історія, є велике бажання зберегти рашу.
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27.08.2024 07:56 Відповісти
 
 