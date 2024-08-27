В окупованому Криму росіяни посилили перевірки населення через успішні удари ЗСУ, - ЦНС

У тимчасово окупованому Криму російські загарбники посилили перевірки населення після успішних ударів Збройних сил України по об'єктах інфраструктури півострова.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти збільшили кількість патрулів біля портів та військових об'єктів. Так, представники Росгвардії вибірково перевіряють місцеве населення, зокрема телефони та зміст інформації на них.

У ЦНС закликали українців бути пильними та враховувати це під час планування прогулянок.

Також Спротив закликає передавати інформацію про розміщення сил ворога, його складів та логістику, аби пришвидшити деокупацію півострова.

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Нагадаємо, українські сили вночі 16 серпня уразили поромну переправу в Керчі, а також катер у Чорноморську.

Військово-морські сили у Чорному морі також завдали влучних ударів по бурових газовидобувних платформах, що розташовані біля узбережжя окупованого Криму.