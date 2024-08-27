В оккупированном Крыму россияне ужесточили проверки населения из-за успешных ударов ВСУ, - ЦНС
Во временно оккупированном Крыму российские захватчики усилили проверки населения после успешных ударов Вооруженных сил Украины по объектам инфраструктуры полуострова.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, оккупанты увеличили количество патрулей возле портов и военных объектов. Так, представители Росгвардии выборочно проверяют местное население, в частности телефоны и содержание информации на них.
В ЦНС призвали украинцев быть бдительными и учитывать это при планировании прогулок.
Также Сопротивление призывает передавать информацию о размещении сил врага, его складов и логистику, чтобы ускорить деоккупацию полуострова.
Напомним, украинские силы ночью 16 августа поразили паромную переправу в Керчи, а также катер в Черноморске.
Военно-морские силы в Черном море также нанесли точные удары по буровым газодобывающим платформам, расположенным у побережья оккупированного Крыма.
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