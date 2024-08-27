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Новости Оккупация Крыма Война
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В оккупированном Крыму россияне ужесточили проверки населения из-за успешных ударов ВСУ, - ЦНС

В Криму росіяни посилили перевірки населення через успішні атаки ЗСУ

Во временно оккупированном Крыму российские захватчики усилили проверки населения после успешных ударов Вооруженных сил Украины по объектам инфраструктуры полуострова.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оккупанты увеличили количество патрулей возле портов и военных объектов. Так, представители Росгвардии выборочно проверяют местное население, в частности телефоны и содержание информации на них.

В ЦНС призвали украинцев быть бдительными и учитывать это при планировании прогулок.

Также Сопротивление призывает передавать информацию о размещении сил врага, его складов и логистику, чтобы ускорить деоккупацию полуострова.

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Напомним, украинские силы ночью 16 августа поразили паромную переправу в Керчи, а также катер в Черноморске.

Военно-морские силы в Черном море также нанесли точные удары по буровым газодобывающим платформам, расположенным у побережья оккупированного Крыма.

Автор: 

Крым (26371) Центр национального сопротивления (562)


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А в нас тим часом поклали х... ,на перевірки,під час комендантської години їздять таксисти,доставка глово,телефон перевіряти патрульним це вже давно не тренд
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27.08.2024 08:25 Ответить
И придурочные байкеры без глушителей носятся.
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27.08.2024 09:57 Ответить
 
 