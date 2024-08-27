На Покровському напрямку за добу понад 60 ворожих штурмів, окупанти намагалися прорвати оборону наших військ на Курахівському напрямку, - Генштаб

Упродовж минулої доби, 26 серпня 2024 року, на фронті зафіксовано 170 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетні удари із застосуванням 129 ракет, 81 авіаційний удар, задіявши 116 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4500 обстрілів, зокрема 156 - із використанням реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Колісниківка, Крива Лука, Сіверськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Часів Яр, Торецьк, Дружба, Петрівка, Олександропіль, Селідове, Єгорівка, Вугледар, Тягинка, Токарівка, Садове, Одрадокам’янка.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки, об’єкти інфраструктури.

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Удари по ворогу

За минулу добу, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили противника, пункт управління БпЛА, РЛС "Зоопарк", два склади боєприпасів, артсистему та ще один важливий об’єкт ворога.

Нагадується, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1280 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 19 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, одну РСЗВ, 120 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 103 ракети, 58 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку агресор продовжував наступальні дії. Тут відбулося три бойові зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу становила 16. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку наші війська відбили 20 атак окупантів в районах Макіївки, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито сім штурмових дій поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили п’ять спроб противника прорвати оборону в районі Часового Яру.

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Також Генштаб інформує, що на Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Торецька і Нью-Йорка.

"На Покровському напрямку наші захисники відбивали 60 штурмових дій в районах населених пунктів Калинове, Воздвиженка, Новоолександрівка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Новогродівка, Мемрик, Михайлівка та Карлівка. Українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій, завдають ворогу відчутних втрат", - йдеться у зведенні.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки поблизу Красногорівки, Гострого, Георгіївки та Костянтинівки, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку ворог здійснив 22 штурмові дії в напрямку Водяного, Вугледару та поблизу Пречистівки, під час штурмів активно задіював бронетехніку.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи активних наступальних дій не проводили.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили чотири безуспішні спроби вибити підрозділи Сил оборони з зайнятих позицій.

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Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ.

Ворог на всіх напрямках не припиняє спроби штурмів позицій українських захисників, задіює для цього значні сили. Незважаючи на це, наші воїни продовжують стримувати ворога та завдавати йому значних втрат.

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