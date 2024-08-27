На Покровском направлении за сутки - более 60 вражеских штурмов, оккупанты пытались прорвать оборону наших войск на Кураховском направлении, - Генштаб

За минувшие сутки, 26 августа 2024 года, на фронте зафиксировано 170 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетные удары с применением 129 ракет, 81 авиационный удар, задействовав 116 КАБов. Кроме этого, совершил более 4500 обстрелов, в том числе 156 - с использованием реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Колесниковка, Кривая Лука, Сиверск, Верхнекаменское, Григорьевка, Часов Яр, Торецк, Дружба, Петровка, Александрополь, Селидово, Егоровка, Угледар, Тягинка, Токаревка, Садовое, Одрадокаменка.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные жилые дома, объекты инфраструктуры.

Также читайте: На Покровском направлении за сутки более 40 вражеских штурмов почти половина атак произошла возле Новогродовки, - Генштаб

Удары по врагу

За минувшие сутки, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения живой силы противника, пункт управления БПЛА, РЛС "Зоопарк", два склада боеприпасов, артсистему и еще один важный объект врага.

Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1280 человек. Также украинские воины обезвредили 12 танков, 19 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, одну РСЗО, 120 БПЛА оперативно-тактического уровня, 103 ракеты, 58 автомобилей и три единицы специальной техники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении агрессор продолжал наступательные действия. Здесь произошло три боевых столкновения в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 16. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Новоосиново, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении наши войска отбили 20 атак оккупантов в районах Макеевки, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового и Торского.

На Сиверском направлении Силами обороны Украины отражено семь штурмовых действий вблизи Спирного, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении наши воины остановили пять попыток противника прорвать оборону в районе Часового Яра.

Читайте также: Вокруг Киева уничтожено около 15 дронов и несколько ракет, в столице без разрушений, - КГВА

Также Генштаб информирует, что на Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах Торецка и Нью-Йорка.

"На Покровском направлении наши защитники отражали 60 штурмовых действий в районах населенных пунктов Калиновое, Воздвиженка, Новоалександровка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Новогродовка, Мемрик, Михайловка и Карловка. Украинские защитники делают все возможное для удержания оборонительных рубежей и позиций, наносят врагу ощутимые потери", - говорится в сводке.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили вражеские атаки вблизи Красногоровки, Острого, Георгиевки и Константиновки, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении враг совершил 22 штурмовые действия в направлении Водяного, Угледара и вблизи Пречистовки, во время штурмов активно задействовал бронетехнику.

На Ореховском направлении вражеские подразделения активных наступательных действий не проводили.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили четыре безуспешные попытки выбить подразделения Сил обороны с занятых позиций.

Также читайте: Пока ожидать серьезного перелома в войне не стоит, - премьер Чехии Фиала

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Враг на всех направлениях не оставляет попыток штурмовать позиции украинских защитников, задействует для этого значительные силы. Несмотря на это, наши воины продолжают сдерживать врага и наносить ему значительные потери.

Как сообщалось ранее, возле оккупированного Мариуполя поражена база рашистов: по меньшей мере, 14 захватчиков ликвидированы.